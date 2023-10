Baylan Skoll et Shin Hati sont deux antagonistes inédits dans Star Wars, qui ont fait une très forte impression dans la série Ahsoka. Il s’avère que leur nom a un sens caché fascinant.

La première saison d’Ahsoka est désormais achevée. Maintenant, pour avoir des réponses aux questions irrésolues, il faudra attendre une éventuelle saison 2, qui n’a pas encore été confirmée par Lucasfilm. Parmi les interrogations en cours, le sort de Baylan Skoll, le personnage incarné par l’acteur britannique Ray Stevenson. Celui-ci est décédé le 21 mai 2023 à l’âge de 58 ans.

L’hypothèse évidente est une nouvelle attribution du rôle à un autre acteur. Les fans ont mentionné des individus dont la morphologie se rapproche de Ray Stevenson, comme Graham McTavish (Le Hobbit, The Witcher, House of the Dragon) et Liev Schreiber (Ray Donovan, Le Prodige, X-Men Origins: Wolverine). Autre éventualité : l’usage du deepfake. Star Wars est coutumier du genre.

En attendant de connaître la décision de la production, le casting a rendu un dernier hommage à Ray Stevenson lors de la diffusion du huitième et dernier épisode, de Rosario Dawson (Ahsoka Tano) à Diana Lee Inosanto (Morgan Elsbeth), en passant par Natasha Liu Bordizzo (Sabine Wren) et Eman Esfandi (Ezra Bridger). C’est aussi le cas d’Ivanna Sakhno (Shin Hati).

Le message d’Ivanna Sakhno sur Instagram. // Source : Capture d’écran

Des noms en lien à la mythologie nordique

L’actrice ukrainienne a d’ailleurs signé son hommage d’un message sibyllin. Sur son profil Instagram, elle a écrit le 3 octobre « Pour mon ami Ray. Pour toujours ta louve. x ». Un texte court, accompagné d’un dessin en noir et blanc montrant ce qui semble être deux chars célestes tirés par des chevaux, pourchassés par des créatures ténébreuses — comme des loups.

Aucun message empreint de romantisme ici. C’est un clin d’œil aux noms des personnages que Ray Stevenson et Ivanna Sakhno ont incarnés. Baylan Skoll et Shin Hati portent des patronymes faisant écho à la mythologie nordique. En effet, Sköll et Hati sont deux loups monstrueux qui descendent de Fenrir, un loup légendaire, lui-même fils du dieu Loki.

Shin Hati. // Source : Lucasfilm

Or, Sköll et Hati (Hati Hróðvitnisson de son nom complet) ont une particularité : le premier poursuit le Soleil et l’autre la Lune. Personnifiés en cavaliers, les deux astres sont poursuivis sans relâche par les deux loups. On dit qu’à la fin des temps (le Ragnarök), Sköll dévorera le Soleil (Sól) et Hati la Lune (Máni). Fenrir, lui, se chargera des étoiles.

Pour la petite histoire, Sköll a un sens en vieux norrois qui signifie « répulsion », « traîtrise » ou encore « moquerie ». Avec Hati, on est sur un sens évoquant « la haine », « l’ennemi » ou « celui qui hait ». C’est plutôt bien trouvé pour désigner un Jedi qui a mal tourné et son apprentie padawan à la psychologie tout aussi vrillée.

Baylan Skoll. // Source : Lucasfilm

