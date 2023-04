Dans la prochaine série Star Wars, Ahsoka, deux personnages manient des sabres laser de couleur orange. Ce n’est pas un hasard. Derrière cette teinte, il y aura une explication que l’on découvrira lorsque les épisodes sortiront.

Dans Star Wars, la couleur des sabres laser a une signification connue de tous les fans. Quand vous êtes un Jedi, la lame a une teinte bleue ou verte. Quand vous êtes un Sith, elle est rouge. Et, quand vous vous appelez Samuel « motherfucking » L. Jackson, elle est violette. Évidemment, bien d’autres colorations ont été inventées depuis dans l’univers étendu.

Des sabres laser de couleur orange dans Ahsoka

Une nouvelle teinte a justement fait son apparition, à l’occasion de la diffusion de la première bande-annonce de la série Ahsoka, début avril. On voit deux personnages manipuler des lames de couleur orange. Il s’agit de Baylan Skoll (incarné par l’acteur britannique Ray Stevenson) et de Shin Hati (Ivanna Sakhno, une actrice ukrainienne).

Shin Hati, dans le trailer d’Ahsoka. La teinte est très marquée. // Source : Lucasfilm

Le trailer laisse peu de doutes sur l’obédience de ces deux personnages : ce sont des vilains. Ce ne sont toutefois pas des Siths, comme Palpatine ou Dark Maul. Baylan est manifestement un Jedi renégat, qui a survécu, comme d’autres, à l’ordre 66 — qui a décimé la quasi-totalité des Jedis –, tandis que Shin est son apprentie. Ce pourrait être de possibles Jedis Noirs (Dark Jedis).

Mais, ce qui a été remarqué dans le trailer d’Ahsoka, outre la référence à un roman de Timothy Zahn lorsque le grand amiral Thrawn a été mentionné, c’est l’éclat de ces sabres laser. En effet, ils luisent d’une lueur intensément orange, y compris en leur centre, alors que cette portion tire d’ordinaire vers le blanc, quelle que soit la couleur de la lame.

Ce n’est pas une erreur de la postproduction : c’est bel et bien volontaire. C’est ce qu’a confié Dave Filoni, l’un des deux responsables de la série avec Jon Favreau. À Screen Rant, il a expliqué que l’éclat a été accentué, mais sans aller vers le rouge, couleur attribué aux Siths. En revanche, l’intéressé s’est bien gardé de donner les raisons de cette variation.

On connaîtra probablement la signification de cette teinte durant la diffusion de la série Ahsoka, attendu à partir du 23 août. Si les sabres rouges désignent les Siths, des sabres orangés pourraient représenter le glissement vers le Côté Obscur, sans pour autant épouser les convictions des Siths. Une couleur symbolisant un usage plus débridé de la Force, sans aucun code moral.

Baylan utilisant la Force de manière hostile. Source : Lucasfilm

On sait que la couleur des sabres est donnée par un cristal, le kyber. De base, il est incolore. C’est lorsqu’il est « connecté » à son propriétaire qu’il prend une teinte (en général verte, bleue ou rouge, mais il en existe d’autres, plus rares). Ahsoka a des sabres de couleur blanche et Rey en a fabriqué un de couleur jaune — une teinte qui a une explication symbolique.

C’est aussi sur le terrain du symbole que l’on s’attend à avoir une explication. En effet, Baylan et Shin servent Thrawn, un très haut gradé de l’Empire galactique. Et son retour n’envoie pas le signal le plus encourageant pour la galaxie — en tout cas, pour la Nouvelle République. Si Baylan et Shin lui sont fidèles, la couleur orange est sensée pour montrer leur dérive personnelle.

