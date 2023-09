Un vaisseau de l’Empire galactique, bien connu des fans de Star Wars, fait son apparition dans la série Ahsoka. Né au détour d’un roman paru en 1991, c’est assurément l’un des plus réputés dans la saga… et il est intimement lié au futur grand méchant : Thrawn.

Avec l’épisode 6, diffusé le 20 septembre sur Disney+, on a assisté au premier vrai tournant de l’intrigue d’Ahsoka avec l’arrivée du grand méchant de la série. Il était très attendu : on en parle depuis le tout premier épisode. C’est même pire que ça : son nom était déjà évoqué quelques mois plus tôt dans une autre série, la saison trois de The Mandalorian.

Inutile de tourner au tour du pot, car son identité circule depuis un bon moment sur la toile, et elle a déjà été citée à plusieurs reprises dans ces séries, et ailleurs. C’est d’ailleurs un personnage qui existe depuis très longtemps dans le lore de Star Wars. Il s’agit bien sûr de Thrawn, un personnage apparu dès 1991 dans un roman et qui n’a cessé de prendre de l’importance depuis.

La suite contient toutefois des spoilers.

Attention, spoilers ! // Source : Numerama

Qui dit retour de Thrawn dit retour du Chimaera

Parce que le grand amiral Thrawn est un personnage emblématique de Star Wars, et qu’il sera sans doute le vilain au centre du futur long-métrage qui viendra conclure le mandoverse (Ahsoka, The Mandalorian et Le Livre de Boba Fett, trois séries interconnectées et qui se déroulent à la même période), son entrée en scène ne pouvait être que spectaculaire.

Et elle l’a été. Le Chimaera, nom du vaisseau amiral de Thrawn, est apparu de façon grandiose dans la série. Grâce au hors-champ, qui a permis de saisir les visages intimidés des protagonistes, mais aussi aidé de l’ambiance sonore, qui a permis de suggérer l’arrivée de quelque chose de menaçant, le célèbre destroyer stellaire ne pouvait que frapper les esprits.

Une introduction d’autant plus marquante que le vaisseau apparaît dans un piteux état. Le Chimaera vole toujours, mais il est délabré — il ferait presque penser à un vaisseau fantôme, hanté par on ne sait quels secrets vécus par l’équipage. Le navire a un aspect inquiétant, accentué en cela par quelques plans bien pensés qui en rajoutent sur son gigantisme.

Imperial March intensifies. // Source : Lucasfilm

L’état pitoyable du Chimaera n’est toutefois pas surprenant : on parle d’un vaisseau qui a passé plus de trente ans hors de sa galaxie d’origine et, donc, loin des chantiers navals qui auraient permis de le maintenir en bon état. Peut-être porte-t-il aussi les stigmates de quelques accrochages militaires au cours de ces trois décennies — ce que l’on apprendra peut-être plus tard.

Un vaisseau iconique de Legends qui a rejoint le canon officiel

Pour celles et ceux qui ont vu la série Rebels, le Chimaera (ou Chimère) est un vaisseau bien connu. C’est aussi un nom qui résonne pour le public qui a connu l’ancien univers étendu de Star Wars. En effet, le Chimaera a fait ses premiers pas dans la trilogie romanesque de Timothy Zahn, La Croisade Noire du Jedi Fou, en 1991. On l’a ensuite recroisé à plusieurs occasions.

Dans Legends, le nouveau nom attribué à l’ancien univers étendu, qui n’est plus officiel, le Chimaera a été amené à vivre de nombreuses péripéties. Signe de sa longévité, il se retrouve même dans l’arc du Nouvel Ordre Jedi, qui relate l’invasion de la galaxie par des extraterrestres venus d’ailleurs — les Yuuzhan Vongs. Le destroyer survivra aussi à la mort de Thrawn.

On sent que le vaisseau a été rapiécé avec difficulté. // Source : Lucasfilm

Faire la liste des batailles auxquelles le Chimaera a participé serait vain. Citons quand même la bataille d’Endor, qui est l’affrontement final de l’épisode VI, Le Retour du Jedi. Outre la campagne contre les Yuuzhan Vongs, il a été mêlé à deux guerres civiles galactiques. Après la mort de Thrawn, dans Legends, il a été sous les ordres de Gilad Pellaeon puis Natasi Daala.

Dans l’histoire officielle, Thrawn a toujours dirigé le Chimaera, lorsqu’il a eu le grade suffisant pour commander son propre bâtiment de guerre — du moins, son propre bâtiment de cette taille. C’est aussi un vaisseau qui a été adapté aux besoins du grand amiral, avec un armement bien plus conséquent que ce qui était prévu d’ordinaire pour les vaisseaux de cette classe.

Le navire a été impliqué dans la bataille de Lothal, celle-là même qui conclut Rebels et envoie Ezra Bridger, Thrawn et son navire on ne sait où, à la suite de l’intervention des purrgils, ces espèces de baleines spatiales capables de se déplacer plus vite que la lumière. La série Ahsoka révèle où tout ce petit monde a atterri : une autre galaxie, et plus précisément sur la planète Peridea.

On distingue la fresque difficilement, mais une chimère est peinte sur la coque. // Source : Lucasfilm

Le succès du Chimaera (et sa survie dans Star Wars) doivent beaucoup à l’aura et aux facultés du grand amiral Thrawn. C’est en effet l’un des personnages l’Empire galactique les plus appréciés des fans, et l’un des plus redoutables pour la galaxie. Il est en effet un excellent stratège, doué d’une vaste intelligence, d’un fort charisme et d’une grande dignité.

Il n’en fallait pas moins pour gravir les échelons d’un Empire galactique qui n’a jamais laissé beaucoup de place aux aliens dans ses rangs — on croise, en effet, presque que des humains, en particulier dans les plus hautes sphères de la hiérarchie militaire. Qu’un Chiss comme lui (un alien à la peau bleue) parvienne à devenir grand amiral démontre son profil exceptionnel.

Mais la popularité du Chimaera n’est pas seulement due à ses victoires militaires : c’est aussi un vaisseau au look atypique. En effet, on trouve sur sa coque ventrale une fresque immense montrant… une chimère. Rien de mieux pour intimider les populations des planètes autour desquelles le vaisseau se positionne en prévision d’un blocus, ou d’un bombardement orbital.

Si vous avez aimé cet article, vous aimerez les suivants : ne les manquez pas en vous abonnant à Numerama sur Google News.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.