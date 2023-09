Un flashback dans la série Ahsoka nous plonge dans les souvenirs de l’héroïne Jedi. L’occasion de revivre son passé et de recroiser un héros de la saga déjà vu précédemment, dans The Clone Wars. Mais pas que.

L’épisode 5 d’Ahsoka restera certainement longtemps dans les mémoires des fans de Star Wars, à raison : il plonge en effet dans de nombreux souvenirs que l’on a de la saga, aussi bien au cinéma qu’à la télévision. Plusieurs séquences font écho aux séries d’animation The Clone Wars et Rebels. Rien d’étonnant. La série en est la suite, trente ans plus tard.

Cette filiation est parfois subtile, à l’image de la tenue d’Ahsoka qui évolue au fil de l’épisode. Elle peut aussi être plus directe : les scènes de flashback en sont la preuve la plus éclatante. Il faut occasionnellement tendre l’oreille ou plisser des yeux pour saisir telle ou telle référence. Certaines peuvent aussi nous échapper. Et d’autres font vraiment plaisir.

Le clin d’œil dont il est question ici entre clairement dans cette catégorie. Si vous ne l’avez pas saisi, voilà quelques explications bienvenues. On vous met évidemment en garde, comme d’habitude : parler de ce personnage (car c’est de ça dont il s’agit) nécessite évidemment de parler de l’épisode. Alors, revenez plus tard si vous n’êtes pas à jour.

Le capitaine Rex est de retour ! (en quelque sorte)

D’abord, du contexte : alors plongée dans le monde entre les mondes, Ahsoka Tano est propulsée dans son passé. Elle revoit quelques moments de sa jeunesse de padawan, en pleine guerre des clones, avec son maître, Anakin Skywalker. Tout ceci est finalement une épreuve, pour qu’Ahsoka Tano réalise quelque chose sur elle-même, et revienne plus forte.

Une première scène la montre encore hésitante face au conflit, qui se déroule entre les épisodes II et III dans les films. La suivante, qui a lieu beaucoup plus tard dans la chronologie, montre une jeune femme moins hésitante, mais désabusée. La guerre semble avoir pris sa candeur et ses illusions. Elle a gagné en retour de l’expérience et une capacité de combat qui a progressé.

La jeune Ahsoka, entendant la voix de Rex. // Source : Lucasfilm

C’est aussi l’occasion de se rappeler qu’Ahsoka Tano n’a pas toujours eu des sabres laser blancs. La couleur des lames est symbolique : le vert est lié à l’ordre Jedi. Le premier sabre qu’Ahsoka a eu était de cette teinte. Puis, elle est passée à deux sabres, bleus cette fois (toujours en lien avec l’ordre). Par contre, les autres coloris qu’elle aura ne sont pas montrés.

Durant l’une de ces séquences, on entend un soldat clone saluer l’habilité au combat d’Ahsoka Tano. « Beau boulot commandant ! On va sécuriser le périmètre ». Sans attendre la réplique, l’homme repart immédiatement au combat avec ses troupes. La jeune femme ne dit alors rien, mais pourtant elle le connaît bien : il s’agit d’un camarade, le capitaine Rex.

Les fans l’ont reconnu, en témoignent ces commentaires enthousiastes sur Reddit. « Il est de retour ! », lance Clear_Can_6772. « Oh, c’est magnifique », applaudit avhog. Les commentaires en réaction sont du même tonneau. Revoir le capitaine Rex, cette fois dans une série en live action, est très largement salué par la communauté de fans.

Le casque, si caractéristique, avec le compteur de « kills » sur le côté, que l’on peut déceler durant la séquence. //Source : Lucasfilm

À l’origine, le capitaine Rex était un personnage uniquement créé en animation. Il a fait ses débuts dans le film The Clone Wars, en 2008 (comme Ahsoka, d’ailleurs). Le personnage a ensuite été vu dans les deux séries d’animation mentionnées plus tôt, mais aussi dans Tales of the Jedi et The Bad Batch, qui ne sont pas non plus en live action.

C’est avec la série Ahsoka que ce personnage prend une apparence bien réelle, pour la première fois. Cela, même s’il existe toutefois une théorie chez les fans qui soutient que l’un des figurants apparaissant dans l’épisode VI de Star Wars, avec les rebelles, lors de la bataille d’Endor, est bel et bien Rex. C’est ce que suggèrent des indices qui vont dans ce sens, via une continuité rétroactive.

La bascule avec l’ordre 66

C’est là, peut-être, que vous aurez une question légitime : comment se fait-il que Rex puisse être dans le camp de l’Alliance, alors qu’il était un soldat clone, c’est-à-dire un fantassin aux ordres de l’Ancienne République (et, en sous-main, aux ordres de l’empereur Palpatine) ? Il aurait dû être du côté de l’Empire. C’est ici que le visionnage des séries d’animation a son importance.

En effet, on découvre au fil des épisodes de quelle manière il a été possible de le sortir de l’ordre 66, qui ordonnait à l’armée clone de se retourner contre les Jedi et d’obéir servilement à Palpatine. Une puce inhibitrice, logée dans sa tête, a été retirée, pour qu’il ne soit plus contraint de se plier aux instructions de l’empereur.

Rex, quand il a failli tuer Ahsoka. La larme glissant sur sa joue. // Source : Lucasfilm

Il s’en est fallu de peu, d’ailleurs. Rex a failli tuer Ahsoka. En tout cas, il a tenté de le faire, sans parvenir à résister à la volonté écrasante de l’empereur lui commandant d’abattre tout Jedi sur sa route. Tout juste versa-t-il une larme en pointant ses armes vers son amie, en lui demandant de trouver de l’aide. Par chance, ou lucidité, Ahsoka ne l’a pas tué en légitime défense, mais maîtrisé.

C’est peu après cet incident que cette puce sera retirée, avec l’appui d’Ahsoka, qui était en train de le protéger — elle saura également à ce moment-là les raisons qui ont conduit Rex à se retourner contre elle, contre sa volonté. Par la suite, Rex fera profil bas pour échapper à l’Empire galactique naissant, en se faisant passer pour mort, puis en rejoignant plus tard l’Alliance.

Temuera Morrison joue aussi Boba Fett, un descendant de Jango. // Source : Lucasfilm

Pour la petite histoire, c’est l’acteur Temuera Morrison qui se trouve sous le casque du capitaine Rex pour l’incarner de chair et de sang (mais ici en armure). C’est fort logique : il incarnait au cinéma le chasseur de primes Jango Fett (dans l’épisode II). Or, c’est à partir de son ADN qu’a été créée l’armée clone. C’est donc tout naturel que son visage revienne régulièrement.

C’est aussi Temuera Morrison qui interprète Boba Fett dans Le Livre de Boba Fett, puisque ce personnage est le descendant génétique de Jango. De fait, Temuera peut revenir dans deux temporalités différentes : comme soldat clone (Rex) dans les flashbacks d’Ahsoka ado, ou bien comme Boba Fett, au moment où Ahsoka est une femme adulte. Habile.

