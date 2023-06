Un personnage est visible à quelques reprises dans un hologramme, dans les vidéos promotionnelles pour la série Ahsoka. Si vous avez déjà vu la série Rebels, vous savez qui c’est. Pour les autres, quelques explications s’imposent.

C’est un personnage qui apparaissait déjà fugacement dans la première bande-annonce de la série Star Wars Ahsoka, diffusée début avril. De nouveau mis en avant dans le petit clip promotionnel publié le 7 juin, il mérite sans doute une brève explication — surtout si vous n’avez pas vu la série télévisée d’animation Rebels.

Le personnage en question est celui qui est visible dans un hologramme, qui est alors observé par Sabine Wren, un autre personnage tiré de la série Rebels, de toute évidence songeuse. Et pour cause : le jeune homme brun s’appelle Ezra Bridger est c’est un ami de Sabine Wren, mais aussi d’Ahsoka Tano. Or, l’intéressé a disparu à la toute fin de la série Rebels.

Sabine Wren regardant Ezra Bridger. // Source : Star Wars

Un héros qui a disparu dans l’hyperespace

Pour le dire vite, Ezra Bridger a disparu après une grande bataille pour libérer Lothal, une planète sous le joug de l’Empire galactique. Durant ce conflit, des purrgils sont invoqués. Souvenez-vous : ce sont ces étranges créatures que l’on distingue dans l’hyperespace, lors d’une scène de The Mandalorian. Ce sont des « baleines » pouvant voyager plus vite que la lumière.

Or, ces purrgils ont emporté dans le feu de l’action un vaisseau spatial impérial : le destroyer stellaire impérial Chimaera, dans lequel se trouvait un certain… grand amiral Thrawn (de toute évidence le futur grand méchant de Star Wars, qui est un personnage très populaire issu de l’univers étendu), mais aussi Ezra Bridger. Et depuis, on ne sait plus trop où il est.

Sa disparition a amené Sabine Wren et Ahsoka Tano à le chercher dans toute la galaxie — on n’abandonne pas un compagnon comme lui. Cette épopée stellaire est d’ailleurs une justification bienvenue pour la continuité de Star Wars. En cherchant Ezra, Sabine et Ahsoka n’étaient pas disponibles pour lutter contre l’Empire, ce qui peut expliquer leur absence de la trilogie.

