L’épilogue de l’épisode 4 d’Ahsoka place l’héroïne Jedi dans un lieu très particulier. Celles et ceux qui ont déjà vu Rebels connaissent cet endroit. Et il y a une surprise à la toute fin.

Les questions seront assurément nombreuses, chez les fans de Star Wars, à la fin de l’épisode 4 d’Ahsoka. Diffusé sur Disney+ ce 6 septembre, celui-ci s’est avéré tout à la fois très dense et très intense. La toute dernière scène, en particulier, est d’ailleurs déjà abondamment commentée sur les réseaux sociaux comme les sites communautaires, dont Reddit.

Les questions seront nombreuses, et certaines ne pourront sans doute pas être satisfaites immédiatement. Cependant, il est d’ores et déjà possible de répondre à l’une d’elles : où se trouve Ahsoka Tano à la fin de l’épisode 4 ? Mais avant d’aller plus loin, une mise en garde s’impose. Des éléments de l’intrigue vont être dévoilés. N’allez pas plus loin si vous n’avez pas vu l’épisode.

Le monde entre les mondes

L’épisode 4 se conclut donc par le réveil d’Ahsoka Tano dans un lieu très étrange, éthéré et immatériel. Elle se relève sur une sorte de pont de lumière, comme si elle se trouvait quelque part dans l’espace. En arrière-plan, on devine d’autres ponts, mais aussi des nébuleuses et des étoiles. Personne ne semble vivre ici. Du moins, c’est ce que l’on pourrait croire au début.

C’est alors que son maître, Anakin Skywalker, apparaît. Et c’est sur cette image que l’épisode s’achève. On ne sait pas la manière dont elle est arrivée dans ce lieu. Souvenez-vous : Ahsoka Tano affrontait Baylan Skoll au sabre-laser. Les choses ont toutefois mal tourné pour la Jedi, puisque son adversaire a pris le dessus et l’a fait chuter du haut de la falaise.

Un lieu hors du temps et de l’espace. // Source : Lucasfilm

La série ne montre pas comment, précisément, Ahsoka est passée de la planète sur laquelle elle se trouvait juste avant à ce nouvel environnement. En revanche, il est possible d’identifier cette zone : celle-ci s’appelle le monde entre les mondes (world between worlds, en anglais). On l’appelle aussi parfois Théorème des Mondes en Chaîne ou encore Dispersion de Vergence.

Pour le dire assez simplement, le monde entre les mondes peut être vu comme le monde de la Force. Plus exactement, il s’agit d’un nexus de la Force qui a la faculté de relier divers points à travers l’espace et le temps — d’où son nom. C’est un lieu que les fans qui ont vu Rebels connaissent déjà, puisqu’il a déjà été mis en scène dans la série d’animation.

Une description officielle présente cet endroit comme un « royaume mystique [qui] relie le temps et l’espace, créant un conduit entre les vivants et les morts. Ceux qui contrôlent ce plan maîtrisent l’ensemble de l’existence, mais y accéder s’est avéré être un défi inattendu ». C’est aussi là, visiblement, que les morts peuvent arriver, compte tenu du personnage que l’on voit à la toute fin.

Ce plan peut être atteint en passant par une fresque murale représentant les dieux (le Père, le Fils, la Fille) de la « planète » Mortis (qui est elle-même très étrange). Cette peinture se trouve sur le temple Jedi de la planète Lothal, qui est mentionnée dans le générique de la série Ahsoka et qui tient également une place majeure dans les ultimes moments de Rebels.

Ce plan mystique devrait justement permettre à Ahsoka Tano de traverser le vide séparant sa galaxie de celle où se trouvent manifestement Thrawn et Ezra Bridger — souvenez-vous : Ahsoka Tano est coincée sur la planète où elle a affronté Baylan Skoll, tandis que la bande de vilains, accompagnée de Sabine, a pu effectuer son saut hyperspatial dans l’autre galaxie.

Ezra Bridger et Ahsoka Tano dans le monde entre les mondes. // Source : Lucasfilm

En somme, le monde entre les mondes permet de se déplacer d’un lieu à un autre, d’une façon identique au voyage dans l’hyperespace. C’est un environnement que connait déjà Ezra Bridger, mais aussi Ahsoka Tano. D’ailleurs, l’empereur Palpatine (Dark Sidious) aussi, car il était désireux de pouvoir en exploiter le pouvoir — dans sa quête d’immortalité, notamment.

C’est d’ailleurs grâce au monde entre les mondes qu’Ahsoka Tano est vivante. Elle aurait pu en effet se faire tuer à la fin de la saison 2 de Rebels par Dark Vador, lors de leur duel. Mais à ce moment-là, Ezra, qui se trouvait dans ce plan mystérieux, a vu un portail montrant le combat entre la Jedi et le Sith. Il l’a alors attrapée par le portail pour la tirer d’affaire.

Derrière elle, Anakin ! // Source : Lucasfilm

Ahsoka étant vivante dans la série qui porte son nom, et Ahsoka ayant déjà visité le monde entre les mondes, il est clair que cet endroit ne signe pas la fin de la Jedi : on peut entrer dans ce plan, mais aussi en ressortir. On suppose que l’intrigue va faire en sorte qu’elle puisse se rendre dans l’autre destination, afin de prêter main forte à Sabine dans l’autre galaxie.

Autre grosse attente : les explications qu’il va y avoir dans l’épisode 5 entre Ahsoka et Anakin. La dernière fois que les deux se sont croisés, ils étaient ennemis et Ahsoka ignorait qu’Anakin était devenu Vador. Le temps a passé, et la Jedi a appris la chute de son ancien maître, puis sa rédemption. Mais jamais les deux n’ont pu se réconcilier. Peut-être est-ce le bon moment ?

