En analysant un plan du deuxième épisode de la série Ahsoka, des fans ont découvert des inscriptions surprenantes sur le gantelet de Baylan Skoll, l’un des vilains. Il s’agit d’une liste contenant les noms de certains personnages les plus célèbres de Star Wars.

Voilà une trouvaille tout à fait intrigante que des fans de Star Vars viennent de faire ces jours-ci. En analysant en détail les plans d’un des premiers épisodes de la série Ahsoka, diffusée en SVOD sur Disney+, des internautes ont reconnu des inscriptions en « aurabesh » sur le gantelet de Baylan Skoll, l’un des vilains de la série télévisée.

Il s’avère que l’aurabesh est l’alphabet de Star Wars, que les personnages de la saga utilisent pour dialoguer, et qu’il est possible de l’adapter dans notre propre langage. Or, la traduction qui a pu être faite des écritures apparaissant à l’écran est assez étonnante pour alimenter toutes sortes de théories dans les jours et les semaines à venir.

La suite contient des spoilers.

Attention, spoilers ! // Source : Numerama

Une liste de noms sur le poignet de Baylan Skoll

La scène en question se déroule à l’ouverture de l’épisode 2, sorti le 22 août dernier. Baylan Skoll tient entre ses mains une sphère métallique dont la surface est gravée de motifs complexes. C’est au moment de la déposer sur un petit autel, devant Shin Hati, sa disciple, que l’espèce d’écran accroché à son poignet apparaît.

C’est à ce moment-là que des fans ont mis la vidéo sur pause pour scruter de leurs yeux perçants le texte affiché. Ils ont alors compris qu’il s’agit bien d’aurabesh. Ils ont aussi découvert que ces inscriptions sont en fait une liste de noms, à l’image de Nira_592 et StarWarsOnly sur X (ex-Twitter). Les noms découverts sont parmi les plus connus de Star Wars :

Luke (Skywalker) ;

Leia (Organa) ;

Han (Solo) ;

Chewie (Chewbacca) ;

R2D2 ;

C3PO ;

Ben (Solo).

Le gantelet, avec l’écran. // Source : Lucasfilm

Tous ces personnages peuvent être considérés comme la famille Skywalker, au sens (très) large. Luke et Leia sont les descendants d’Anakin Skywalker (Dark Vador) et de Padmé Amidala. Han Solo est l’époux de Leia, et Ben leur enfant. Chewbacca est le frère d’armes de Han Solo. Quant à C3PO et R2D2, ils ont été les droïdes d’Anakin puis de Luke.

Toute la question est de savoir s’il s’agit d’autre chose qu’un simple easter egg, qui est placé là sans véritable but. On sait par exemple qu’un autre secret, trouvé dans le générique d’Ahsoka, a aussi beaucoup de sens. L’hypothèse la plus évidente est que la liste traduit un intérêt de Baylan Skoll pour ces personnages. Il pourrait s’agir d’une liste de personnes à abattre (kill list).

Une kill list de Baylan Skoll ?

C’est d’autant plus plausible que Baylan Skoll a clairement un profil de vilain : c’est un ancien Jedi, qui s’est éloigné de l’ordre pour des raisons encore à éclaircir. Cela se reflète d’ailleurs dans la couleur de son sabre laser, qui a une teinte orange. On peut en revanche s’interroger sur les raisons profondes qui le pousseraient à s’attaquer tout particulièrement aux Skywalker.

Baylan Skoll apparaît certes proche de l’Empire galactique, ou de ce qu’il en reste, mais il semble agir davantage comme un mercenaire plutôt que comme un dévot. Il apparaît en tout cas mû par autre chose que la restauration d’une dictature militaire. Et il est plausible que la famille Skywalker soit un obstacle à cette « autre chose ».

Shin et Baylan contemplant une autre galaxie, lointaine, très lointaine. // Source : Capture d’écran

Cet autre chose semble être un pouvoir démesuré. Lorsque Shin Hati lui a demandé ce qu’il se passera une fois que l’on aura retrouvé Thrawn, Baylan Skoll a suggéré qu’elle et lui accéderont à un nouveau pouvoir. « Plus que tu n’en as jamais rêvé », lui dit-il. Peut-être cela pourrait-il être une porte vers un nouvel arc narratif qui pourrait se développer dans le futur film du mandoverse ?

Le fait est que Baylan Skoll est manifestement très bien renseigné sur l’entourage de Luke Skywalker. Si presque tous sont des héros de l’Alliance rebelle, dont la notoriété s’est construite au fil des différentes batailles dépeintes dans la trilogie originale, il est au courant de l’existence de Ben Solo, l’enfant de Han et Leia, qui n’est qu’un bébé à ce moment-là.

Il n’est pas certain que les deux derniers épisodes qui composent la saison une offriront la clé qui déverrouillera l’énigme que constitue cette liste. Peut-être en saura-t-on plus dans une éventuelle saison 2, qui reste à confirmer. Ce virage sera délicat, car l’acteur qui incarne Baylan Skoll, Ray Stevenson, est décédé le 21 mai 2023.

