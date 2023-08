C’est ce mercredi 23 août que Disney+ lance sa nouvelle série Ahsoka, située dans l’univers de Star Wars. Comme son nom l’indique, la série met en scène la jedi Ahsoka Tano, personnage majeur de la saga, surtout présente dans la série d’animation The Clone Wars et dans les comics Star Wars. La série comptera au total huit épisodes, à raison d’un épisode par semaine. Voici comment les regarder.

Disney n’en est pas à sa première série Star Wars. The Mandalorian, Le Livre de Boba Fett, Obi-Wan Kenobi, et Andor ont déjà été diffusées sur la plateforme de streaming Disney+, avec plus ou moins de succès critique. Les séries sont en effet de qualité inégale et, même si elles complètent chacune à leur manière l’univers Star Wars, elles ne sont pas toutes indispensables. Alors que Andor, la série préquelle du film Rogue One, a su créer la surprise, se plaçant même comme un des meilleurs récits annexe à la saga, la très attendue Obi-Wan Kenobi s’est avéré un pétard mouillé.

Où regarder Ahsoka en streaming légal en France ?

Tous les services de SVOD, aussi bons soient-ils, ne diffuserons pas la série.

Thrawn dans Ahsoka // Source : Disney+

À quoi s’attendre avec cette nouvelle série Star Wars ?

Difficile pour l’instant de situer Ahsoka parmi les autres spin-offs de Disney, sans avoir vu la série. Toujours est-il que le sujet, ainsi que son personnage principal déjà interprété par Rosario Dawson dans quelques épisodes de The Mandalorian et Le livre de Boba-Fett, donnent sacrément envie. D’autant plus que c’est Dave Filoni, déjà réalisateur sur la série Star Wars: The Clone Wars, et considéré par beaucoup comme l’héritier de George Lucas, qui enfile la casquette de showrunner sur Ahsoka.

Bien qu’Ahsoka se déroule durant la même période que The Mandalorian, de nombreux flash-backs feront intervenir Anakin Skywalker, toujours joué par Hayden Christensen. La série verra également l’arrivée du personnage du Grand Amiral Thrawn, méchant emblématique de l’ère post Dark Vador, pour la première fois à l’écran en chair et en os.

Si vous souhaitez vous mettre à jour sur l’univers Star Wars avant de regarder Ahsoka, consulter notre guide pour savoir quoi voir avant de vous lancer dans la série.

Le personnage d’Ahsoka Tano est déjà apparu dans The Mandalorian et Le Livre de Boba-Fett // Source : Lucasfilm

