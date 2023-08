Natasha Liu Bordizzo est Sabine Wren dans la nouvelle série Star Wars, Ahsoka, sur Disney+. Cette héroïne a déjà été vue dans la série animée Rebels. Voici ce qu’il faut connaître de son histoire personnelle.

Bien que la nouvelle série Ahsoka soit dédiée à l’héroïne fascinante qui porte ce nom, avec Rosario Dawson dans le rôle titre, le focus est presque autant porté sur un autre personnage : Sabrine Wren, interprétée par Natasha Liu Bordizzo. Bien que les deux premiers épisodes déjà disponibles sur Disney+ introduisent peu à peu son rôle et sa relation mentor-protégée avec Ahsoka, voici ce qu’il faut savoir sur cette protagoniste importante aux cheveux colorés.

La Mandalorienne devenue rebelle

Le personnage n’est pas nouveau. La toute première apparition de Sabine remonte à 2014, dans Star Wars Rebels, la série animée. C’est Tiya Sircar qui faisait sa voix en VO, et Mélanie Dambermont en VF. C’est alors une Mandalorienne, qui casse les codes chez ces combattants : loin de la combinaison grisâtre et de l’air taciturne de la plupart d’entre eux, elle mise sur une certaine esthétique, entre ses cheveux colorés et sa passion pour les graffitis, qui lui permettent de s’exprimer. Elle est également vivace dans le verbe et indisciplinée par nature — ce qui apparaît nettement dans la série live-action (en prise de vues réelles).

Sabine Wren dans Star Wars Rebels. // Source : Lucasfilms

Mais l’histoire de Sabine n’en est pas joyeuse pour autant, car l’héroïne est aussi en quête de rédemption. Initialement, elle était adossée à l’Empire. À l’Académie impériale de Mandalore, elle avait mis sa créativité à disposition du développement d’armes. C’était, on le sait, un embrigadement : Sabine était persuadée qu’aider l’Empire était la meilleure chose à faire pour la galaxie et pour les siens. Mais, quand elle a découvert que ces armes auxquelles elle contribuait servaient finalement à oppresser le peuple des Mandaloriens, elle a rapidement compris qu’elle devait plutôt se dresser contre l’Empire. Ainsi, elle rejoignit les rebelles, avec une fougue certaine.

C’est là qu’elle a fait la rencontre du fameux Ezra Bridger, rebelle bien connu, évoqué régulièrement dans Ahsoka comme un fantôme qui la hante — Ezra a « disparu » à la fin de Star Wars Rebels en même temps que l’amiral Thrawn. Ensemble, ils formaient l’équipage du Ghost, à bord duquel on trouvait aussi Kanan, Zeb et… Hera, très présente aussi dans Ahsoka, où elle est interprétée par Mary Elizabeth Winstead. (À noter que, dans l’épisode 2, vous pouvez apercevoir une fresque de tout l’équipage du Ghost, un graffiti probablement réalisé par Sabine elle-même, en référence à sa passion pour la peinture murale.)

Sabine dans son costume de Mandalorienne dans Star Wars Ahsoka. // Source : Lucasfilms/Disney+

Tous ces événements ont eu lieu juste avant Un Nouvel Espoir (épisode IV). La suite, à savoir ce qu’il se passe pendant la trilogie IV-V-VI et avant la série Ahsoka, est tragique pour Sabine. Pendant qu’elle protégeait la planète Lothal, avec la rébellion, a eu lieu la « Grande Purge de Mandalore ». À cause de l’Empire, le personnage a donc perdu son monde et, assez probablement, toute sa famille.

Sabine Wren est-elle une Jedi ?

Au début de la nouvelle série, il ne vous aura pas échappé que Sabine Wren manie le sabre laser (vert !) et qu’Ahsoka Tano est décrite comme son « maître », sa mentor. Cela touche ici à des événements qui ont eu lieu entre la fin de Star Wars Rebels et le premier épisode d’Ahsoka.

Sabine Wren maniant le sabre laser (vert) dans la série Star Wars Ahsoka. // Source : Lucasfilms/Disney+

Cette période n’est pas encore exactement connue, on doit en recoller les morceaux. Il semblerait que Sabine ait été longuement entraînée par Ashoka. Avant que la relation soit rompue. La série ne cesse d’ailleurs d’évoquer les rapports compliqués entre elles, mais l’épisode 2 ressoude leurs liens : Sabine rejoint de nouveau sa mentor en quête de l’amiral Thrawn.

« Cette idée d’apprentissage, c’est la thématique centrale de la série » Jon Favreau

Une question importante reste en suspens : son rapport à la Force. Sabine semble bel et bien pouvoir être qualifiée de « Jedi », ou s’en rapprocher, même si sa puissance reste très modérée, comme le montre la fin du premier épisode. La suite de la série va probablement la mettre à l’épreuve quant à ce rôle, les capacités et devoirs qu’il confère. Ahsoka Tano va devoir terminer sa formation, interrompue précédemment.

Ce rôle d’enseignante endossé par l’héroïne centrale est même le thème moteur de la nouvelle série. « Cette idée d’apprentissage, c’est la thématique centrale de la série, et c’est ce qui préoccupe Ahsoka quand elle est face à Sabine », indique Jon Favreau, producteur d’Ahsoka, dans les notes de production. La transmission du savoir est le fil rouge. « Elle a ce besoin inhérent de transmettre ses connaissances et d’aider à sauver la galaxie. »

Vous voulez tout savoir sur la mobilité de demain, des voitures électriques aux VAE ? Abonnez-vous dès maintenant à notre newsletter Watt Else !

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.