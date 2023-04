Il y aura un nouveau film Star Wars au cinéma avec Rey. Le film sera centré sur la mise en place d’un nouvel ordre Jedi, quinze ans après l’épisode IX : L’Ascension de Skywalker.

Star Wars va prochainement revenir au cinéma. À l’occasion de la convention Star Wars Celeberation, Lucasfilm a confirmé l’arrivée de nouveaux films pour le grand écran, dont l’un d’entre eux fera revenir l’actrice Daisy Ridley, qui a incarné Rey dans les épisodes 7, 8 et 9, entre 2015 et 2019. Les titres des longs-métrages n’ont pas encore été annoncés.

Un nouveau film Star Wars avec Daisy Ridley

Selon les premières informations distillées par l’équipe présente à Londres, dont Kathleen Kennedy, la présidente de Lucasfilm, il y a même trois films qui sont en chantier. Celui avec Daisy Ridley sera dirigé par la cinéaste Sharmeen Obaid-Chinoy , qui s’est dernièrement occupée de la série télévisée Miss Marvel pour Disney+, dans le cadre du MCU.

Daisy Ridley, en robe rouge, faisant une apparition surprise à la Star Wars Celebration à Londres. // Source : Lucasfilm

Ce film se déroulera après les évènements de Star Wars, épisode IX : L’Ascension de Skywalker, sorti en 2019. Peut-être apportera-t-il alors quelques réponses à toutes les questions restées en suspens depuis. Daisy Ridley sera alors chargée de rebâtir l’ordre Jedi — un nouvel ordre Jedi. Cette renaissance était déjà racontée dans plusieurs romans avant la reprise de la licence par Disney.

Ce film pourrait bien être l’épisode X de Star Wars, bien que ce film n’ait pas (encore ?) reçu officiellement cette numérotation. La famille Skywalker était au cœur des neuf épisodes de la saga cinématographique — notamment Anakin pour les épisodes 1, 2 et 3 et Luke pour les épisodes 4, 5 et 6. Pour les trois derniers, les Skywalker étaient un peu plus en retrait.

Le film avec Rey pourrait tout à fait être le point de départ d’une nouvelle trilogie. Si un seul film a été annoncé pour l’instant, une suite pourrait être envisagée si le long-métrage rencontre un bon accueil au cinéma. La dernière trilogie n’ayant pas reçu un accueil dithyrambique, Lucasfilm avance peut-être avec davantage de prudence. Si le public suit, alors peut-être le studio continuera-t-il l’histoire de Rey.

Rey dans Star Wars // Source : Lucasfilm

Deux autres films Star Wars en préparation

Concernant les deux autres films, ils ne s’articuleront pas avec le projet dans lequel participera Daisy Ridley. Il est prévu un film avec David Filoni. Ce long-métrage se concentrera sur la Nouvelle République et devra conclure les histoires de The Mandalorian, Le Livre de Boba Fett et Ahsoka diffusées sur Disney+. Ces trois séries ont la particularité d’être interconnectées.

Quant à l’autre, il est confié à James Mangold (Logan, Indiana Jones et le Cadran de la destinée). Le film s’intéressera à l’aube des Jedi et la naissance de l’ordre. De fait, on sera alors projeté des dizaines de milliers d’années en arrière, puisque la création de cette caste mystique remonte à 25 000 ans avant la bataille de Yavin, qui est le point zéro de la chronologie Star Wars.

Aucune date de sortie n’a été indiquée pour ces trois films.

