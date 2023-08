Le troisième épisode de la série Star Wars consacrée à la Jedi vient de sortir. Lors de celui-ci, Huyang, le robot qui accompagne Ahsoka, lui dit qu’elle vient d’une lignée de Jedi atypiques. Voici ce que cela signifie.

La série Ahsoka, qui suit la célèbre Jedi, vient de nous livrer son 3e épisode, dont l’histoire est toujours aussi prenante que les deux premiers. Attention : il y a de légers spoilers sur le tout début de l’épisode 3 dans les prochaines phrases.

L’épisode commence alors qu’elle et Sabine Wren, son apprentie, sont dans son navire — avec Huyang, le robot qui entraînait les chevaliers Jedi. Après une séance lors de laquelle Ahsoka essaie d’apprendre à Sabine à sentir la Force, la Jedi a une discussion avec le robot. Huyang lui dit alors qu’elle vient « d’une longue lignée de Jedi peu conventionnels ».

La phrase peu paraître anodine, mais elle fait référence à toute une partie de la jeunesse d’Ahsoka, explorée dans des séries Star Wars animées comme The Clone Wars, Tales of the Jedi, ou encore Rebels. Si vous n’avez pas vu ces séries, voilà ce que Huyang veut dire. Il n’y a pas de spoiler sur la série Ahsoka dans cet article — il contient cependant des spoilers pour les autres séries et pour une partie des films Star Wars.

Le robot Huyang et Ahsoka // Source : Lucasfilm / Disney+

Ahsoka elle-même n’est pas une Jedi classique

Il faut tout d’abord commencer par préciser d’Ahsoka n’est, elle-même, pas une Jedi ordinaire. Outre le fait qu’elle possède deux sabres laser d’une couleur unique, elle a suivi une formation atypique.

En effet, elle commença son apprentissage en tant que Padawan lors de la guerre des clones, un épisode marquant de l’histoire de la galaxie, qui se situe entre la fin du film II, L’Attaque des Clones, et de l’épisode III, La Revanche des Sith. Lors de cette guerre, les Jedi affrontèrent des forces séparatistes, et c’est à ce moment-là qu’Ahsoka fit ses premières armes, et qu’elle devint l’apprentie d’un certain… Anakin Skywalker.

Au début, la relation entre le maître et la Padawan n’était pas des meilleures. Anakin ne voulait pas avoir d’apprenti, tandis qu’Ashoka était une forte tête, désireuse de faire ses preuves. Au fil du temps, cependant, les deux se rapprochèrent, et finirent par entretenir une très forte relation. Anakin lui enseigna de nombreuses techniques, qui firent d’elle une excellente Jedi.

Anakin et Ahsoka. // Source : Lucasfilms

Cependant, elle ne finit jamais sa formation. Après avoir été accusée à tort d’un meurtre sans avoir été défendue par l’Ordre Jedi, à qui elle avait voué sa vie, elle décida de partir, sans avoir complètement achevé son apprentissage. Elle n’est donc, techniquement, pas complètement Jedi, n’ayant jamais fini sa formation — une guerrière atypique.

Entraînée par des Jedi singuliers

Enfin, c’est surtout Anakin Skywalker, son maître, qui vient en tête lorsqu’on parle de « Jedi peu conventionnels ». En effet, Anakin a tout d’abord été un chevalier Jedi, et pas n’importe lequel : de nombreuses personnes au sein de l’Ordre le considéraient comme l’Élu, chargé de détruire les Sith et de ramener l’équilibre dans la Force.

Malheureusement, c’est tout l’inverse qui se passa. Anakin fut perverti par le côté obscur de la Force, devenant le seigneur Sith Dark Vador. Il contribua même à tuer tous les autres Jedi, et devint l’apprenti de l’Empereur Dark Sidious. Un parcours qu’on peut, en effet, qualifier de « peu conventionnel » pour un Jedi.

Même avant Anakin, on peut remonter la lignée encore plus loin. Anakin était le Padawan d’Obiwan, qui fut lui-même un Jedi hors-pair, particulièrement important dans le déroulé des évènements de l’histoire de Star Wars.

Enfin, le maître d’Obiwan, Qui-Gon Jinn, était connu pour être un Jedi anticonformiste au sein de l’Ordre. Bien qu’ayant le titre de maître, Qui-Gon n’hésitait pas à désobéir aux règles du code Jedi, ce qui lui valut une réputation de rebelle de son vivant. C’est également lui qui réussit à percer, pour la première fois, les secrets de la conscience éternelle après la mort grâce à la Force — une technique qu’il enseigna lui-même à Yoda, et à Obiwan.

Qui-Gon, Obiwan, Anakin, Ahsoka, et maintenant Sabine : le robot Huyang n’avait pas tort en parlant une longue lignée de Jedi peu conventionnels.

