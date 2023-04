Des indices dans Star Wars laissent à penser que l’on connaît déjà le sort d’Ahsoka Tano. C’est peut-être dans sa série, ou bien dans le film qui refermera le « mandalorian-verse » que le destin de cette héroïne s’achèvera.

C’est en août que sortira sur Disney+ la série Ahsoka, centrée sur Ahsoka Tano. L’héroïne Jedi, incarnée par l’actrice Rosario Dawson, est bien connue des fans de Star Wars. Apparue pour la première fois en 2008 dans le film d’animation The Clone Wars, cette disciple d’Anakin Skywalker a été développée dans des séries animées, comme The Clone Wars et Rebels.

C’est dans la série The Mandalorian que ce personnage apparaît pour la première fois en char et en os. Rosario Dawson est ensuite revenue brièvement dans Le Livre de Boba Fett, autre série en prises de vues réelles. Maintenant, c’est sur son propre support que ses aventures vont être racontées. Et l’on peut parier que cela ne va pas s’arrêter en si bon chemin.

En effet, toutes ces séries sont interconnectées avec des personnages passant d’une œuvre à l’autre. Par ailleurs, Disney a annoncé début avril la mise en chantier d’un film qui doit en principe clore tous les arcs narratifs ouverts par The Mandalorian, Le Livre de Boba Fett et Ahsoka. Tout ceci forme ce qu’il convient de nommer le « mandalorian-verse ».

On peut raisonnablement penser, au regard de ce qui a été dévoilé par Disney, que les aventures d’Ahsoka ne s’arrêteront pas brutalement avec sa minisérie de huit épisodes — le personnage, très apprécié, est une valeur sûre. Ainsi, on devrait très certainement revoir la Jedi dans le film porté par Dave Filoni, qui apportera une résolution globale de toutes les intrigues.

Or, c’est peut-être ici que son destin va s’achever.

Mais avant d’aller plus loin, attention : nous allons dévoiler des éléments de Star Wars dont vous n’avez peut-être pas encore connaissance. Il est important de noter également qu’il s’agit d’une réflexion — rien ne dit que cette théorie se confirmera effectivement dans Ahsoka ou dans le long-métrage. Disney pourrait en effet tout à fait trouver un subterfuge scénaristique.

Ahsoka Tano va-t-elle bientôt mourir ?

Avec l’arrivée d’Ahsoka Tano dans le « mandalorian-verse », qui se passe entre les épisodes VI (Le Retour du Jedi) et VII (Le Réveil de la Force), il existe une théorie selon laquelle l’héroïne pourrait mourir à cette occasion. Peut-être pas dans la série qui porte son nom (en tout cas pas dans cette saison, sauf une suite est donnée), mais plutôt dans le film de Dave Filoni.

La raison ? Ahsoka Tano n’apparaît absolument pas dans la postlogie, c’est-à-dire dans les films VII, VIII et IX. Certes, on pourrait rétorquer qu’il y a aussi bien d’autres personnages que l’on ne voit pas à l’écran, mais cela n’est pas la preuve de leur trépas. Sauf qu’à la toute fin de l’épisode IX, L’Ascension de Skywalker, il y a un caméo vocal d’Ahsoka Tano suggérant qu’elle est morte.

Si vous avez regardé le long-métrage, souvenez-vous : Rey fait face à Palpatine, mais est en grande difficulté. À terre, elle se plonge alors dans les méandres de la Force pour solliciter de l’aide. L’aide des siens : les Jedi. C’est alors que des voix d’outre-tombe se font entendre, surgissant de l’au-delà. Des voix familières, d’autres moins.

Grâce aux crédits du générique, on a depuis longtemps identifié ces voix : ce sont Obi-Wan Kenobi, Qui Gon-Jinn, Yoda, Mace Windu, Anakin Skywalker, Aayla Secura, Kanan Jarrus, Luminara Unduli et Adi Gallia. À ce moment de l’histoire, tous ces personnages sont morts. Soit durant la Guerre des Clones, à cause de l’Ordre 66, dans la prélogie ou bien dans la trilogie.

Et parmi ces apparitions vocales, il y a celle d’Ahsoka Tano. Dans la mesure où tous les autres personnages cités précédemment sont morts (on n’a jamais eu de preuve tangible de leur survie, en tout cas), la conclusion logique est la suivante : Ahsoka Tano, à ce moment-là, est morte aussi. Elle ne fait qu’un avec la Force, c’est donc logique qu’elle se connecte à Rey de cette façon.

Cette théorie, qui est discutée depuis la sortie du film au cinéma, s’avère solide, mais Disney et Lucasfilm pourraient toujours trouver un tour de passe-passe. Une façon de justifier cette communication à travers le temps et l’espace entre Rey et Ahsoka Tano… pour éviter de faire mourir cette dernière. Cependant, c’est aussi prendre le risque d’ouvrir une incohérence dans le lore.

La piste d’un décès d’Ahsoka Tano est d’autant plus crédible que le générique met ce caméo dans la catégorie « Voix des Jedi du passé » (ou Voix des Jedi passés). Cela conforte l’idée qu’elle n’est pas une survivante au moment des péripéties de Rey. En théorie, elle pourrait être encore en vie. Elle aurait aux alentours de 70 ans dans le film L’Ascension de Skywalker.

Si cette théorie est valide, cela pose forcément une seconde question : où et quand décède Ahsoka Tano ? Et surtout, comment ? On sait que les Jedi passent rarement l’arme à gauche de manière paisible — dans la liste ci-dessus, il n’y a que Yoda qui s’est éteint dans son lit. Et, peut-être, à la limite, Luke Skywalker aussi, bien qu’il ait été au bout de ses forces juste avant.

Lucasfilm et Disney opteraient-ils pour un décès sans relief d’Ahsoka Tano ? Cela serait décevant pour le public. Une fin épique et tragique, comme celle qui conclut le film dérivé u, serait beaucoup plus touchante et enthousiasmante. Or, avec l’arrivée imminente d’un futur grand méchant — et l’un des plus appréciés des fans — avec Thrawn, il y a un coup à jouer ici.

Peut-être nous trompons-nous sur toute la ligne. Mais, si l’on croise ces indices avec les enjeux commerciaux de Disney, une mort héroïque d’Ahsoka Tano face à Thrawn (qui était un redoutable adversaire dans les séries d’animation) serait une porte de sortie formidable pour la Jedi. Cela lui donnerait une belle conclusion, en restant cohérent avec L’Ascension de Skywalker.

