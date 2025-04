Lecture Zen Résumer l'article

À l’occasion de la Star Wars Celebration 2025, il a été confirmé qu’Hayden Christensen renfilera le costume d’Anakin Skywalker dans la saison 2 d’Ahsoka, attendue sur Disney+.

Les panels s’enchaînent à la Star Wars Celebration 2025, un événement majeur qui permet à Lucasfilm de donner des nouvelles des projets en cours — ou d’en dévoiler de nouveaux. Déjà confirmée pour une saison 2, la série Ahsoka a eu droit à sa petite présentation en compagnie de l’actrice Rosario Dawson, de Jon Favreau, de Dave Filoni et de… Hayden Christensen.

Oui, l’acteur qui prête ses traits à Anakin Skywalker était bien présent pour faire la surprise aux fans. Comme on le découvre dans un message publié le 19 avril sur X par le compte officiel de la saga : « L’Élu est arrivé. Hayden Christensen a surpris les fans à l’occasion du panel Ahsoka de la Star Wars Célébration », peut-on lire. Bien entendu, il n’a pas fait le voyage uniquement pour dire bonjour : Anakin Skywalker sera bien de retour dans la saison 2 d’Ahsoka.

Anakin et Ahsoka, lors de sa formation // Source : LucasFilm / Disney+

Anakin Skywalker sera dans la saison 2 d’Ahsoka

Bien évidemment, l’importance du rôle d’Anakin Skywalker dans la saison 2 d’Ahsoka est encore secrète. Le verra-t-on plus que dans la saison 1 ? C’est possible. Il reste aussi à voir sous quelle forme : dans la chronologie de la série, qui se déroule entre la trilogie initiale (4-5-6) et la postlogie (7-8-9), Anakin Skywalker, devenu Dark Vador, est mort. Il est lié à Ahsoka car elle a été son apprentie (mais n’a jamais terminé sa formation).

Il y a néanmoins plusieurs pistes pour faire apparaître Anakin Skywalker de manière plausible : les scénaristes peuvent utiliser des flashbacks, le fantôme de la Force, ou encore le Monde entre les Mondes, un plan mystique de la Force où le temps et l’espace n’obéissent pas aux règles normales (comme ils l’ont déjà fait dans la saison 1). Ahsoka pourrait également en profiter pour faire apparaître d’autres figures de Star Wars. On peut penser à Padmé, qui a d’ailleurs fait l’objet de rumeurs, ou encore à Obi-Wan. Le fait que Lucasfilm confirme déjà la présence d’Anakin Skywalker peut d’ailleurs laisser sous-entendre que des surprises sont à prévoir.

Hayden Christensen et Rosario Dawson à la Star Wars Celebration 2025 // Source : Compte X de Star Wars

À noter que d’autres protagonistes ont été officialisés : l’Amiral Ackbar et Zeb Orrelios. Ils vont rejoindre ceux dont le retour est attendu, à savoir Ahsoka Tano, Sabine Wren), Hera Syndulla, Ezra Bridger, Shin hati, Thrawn et Baylan Skoll (Ray Stevenson, décédé, est remplacé par Rory McCann).

Hayden Christensen continue en tout cas d’être un visage important dans l’univers Star Wars, lui qui a parfois été critiqué pour son interprétation (dans l’épisode 2), au point de devenir un mème. Il faut dire qu’il prête ses traits à l’un des personnages les plus importants : Anakin Skywalker, le Chevalier Jedi hyper puissant et déchu, devenu l’un des plus grands méchants de l’histoire du cinéma.

Quel est le service de SVOD fait pour vous ? Netflix, Disney+, Canal+, Max : le comparatif des meilleures plateformes de streaming Découvrez notre comparateur

Vous avez lu 0 articles sur Numerama ce mois-ci Il y a une bonne raison de ne pas s'abonner à Numerama+ Tout le monde n'a pas les moyens de payer pour l'information.

C'est pourquoi nous maintenons notre journalisme ouvert à tous. Mais si vous le pouvez,

voici trois bonnes raisons de soutenir notre travail : 1 Numerama+ contribue à offrir une expérience gratuite à tous les lecteurs de Numerama .

2 Vous profiterez d'une lecture sans publicité , de nombreuses fonctions avancées de lecture et des contenus exclusifs .

3 Aider Numerama dans sa mission : comprendre le présent pour anticiper l'avenir. Si vous croyez en un web gratuit et à une information de qualité accessible au plus grand nombre, rejoignez Numerama+. S'abonner à Numerama+

Toute l'actu tech en un clin d'œil Ajoutez Numerama à votre écran d'accueil et restez connectés au futur ! Installer Numerama