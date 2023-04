La bande-annonce d’Ahsoka convoque un personnage très célèbre de la saga Star Wars… et fait référence à un roman bien particulier.

La première bande-annonce de la série Ahsoka est maintenant disponible. De nombreux personnages familiers des fans sont présents — Sabine Wren, Mon Mothma, Ezra Bridger, Hera Syndulla, le droïde Chopper… et bien sûr un certain Mitth’raw’nuruodo, alias Thrawn. Oui, le grand amiral Thrawn signe son grand retour dans Star Wars.

Mais plus encore que l’apparition de Thrawn, c’est une réplique d’Ahsoka Tano — incarnée ici par Rosario Dawson — qui a enflammé les fans. Elle déclare avoir « commencé à entendre des rumeurs sur le retour de Thrawn en tant qu’héritier de l’Empire ». C’est cette dernière portion, à propos de l’héritier de l’Empire, qui est à l’origine de toute cette agitation.

L’héritier de l’Empire !

Cette formulation s’avère être un clin d’œil et une référence à l’univers étendu de Star Wars, lorsque Disney n’était pas encore propriétaire de la licence. L’univers étendu est une formule qui désigne toutes les œuvres de Star Wars au-delà des films — cela concerne les séries TV, les romans, les jeux vidéo, les comics, les jeux de rôle, et ainsi de suite.

Depuis le rachat de Star Wars par Disney, tout l’univers étendu sorti avant 2014 ne fait plus partie de l’histoire officielle (sauf les films sortis au cinéma et les séries TV). Ce qui appartient au canon, ce sont seulement les œuvres après cette date. C’est ce qui a permis à Disney de relancer de nouveaux longs-métrages, sans être coincés par ce qui avait été raconté avant.

Or au moment de l’acquisition, en 2012, on ignorait qu’un sort funeste attendait l’univers étendu. Ainsi, lorsque Disney a aussi annoncé la mise en chantier d’une nouvelle trilogie, beaucoup étaient prêts à mettre un billet sur une adaptation du cycle de Thrawn, une trilogie de romans dont le premier tome est… Heir of the Empire. L’Héritier de l’Empire.

C’était aussi une piste que l’on avait considérée à l’époque. Ces trois romans ont été publiés durant la première moitié des années 1990. La trilogie est surnommée La Croisade noire du Jedi fou et regroupe les tomes L’Héritier de l’Empire, La Bataille des Jedi (Dark Force Rising) et L’Ultime Commandement (The Last Command). Les livres sont du romancier américain Timothy Zahn.

C’est dans L’Héritier de l’Empire que Thrawn apparaît pour la première fois.

Thrawn, en bas à gauche. // Source : Tsuyoshi Nagano

Dans ces ouvrages, Luke Skywalker, Han Solo et Léia Organa sont confrontés, cinq ans après la fin du Retour du Jedi, à Thrawn. Ce très haut gradé et génie militaire a conçu un plan ambitieux pour assurer le retour de l’Empire au premier plan. Ce sont des livres qui ont inventé des personnages forts, comme Mara Jade, liée à Luke Skywalker, ou le contrebandier Talon Karrde.

Chez les fans, La Croisade noire du Jedi fou est considéré comme l’un des arcs les plus réussis de l’univers étendu. « Elle a relancé l’intérêt des fans pour l’UE et les romans, en plus de créer des personnages intéressants dont beaucoup ont été réutilisés par la suite dans d’autres supports », confiait en 2016 Frédéric, le gérant de l’encyclopédie de référence Star Wars HoloNet.

C’est pour cela que la formulation prononcée par Ahsoka Tano, au moment où l’on aperçoit Thrawn à l’écran, est loin d’être anodine. On sait que dans Star Wars, il y a certaines tournures qui ne doivent pas être utilisées à la légère, car elles renvoient à des références précises de Star Wars. Parler de l’héritier de l’Empire avec Thrawn à l’écran en fait partie.

