La présence de trois immenses statues à la fin du dernier épisode d’Ahsoka est un élément scénaristique majeur pour la suite. Ces sculptures dévoilent également les intentions réelles de Baylan Skoll, l’ancien Jedi devenu mercenaire pour Thrawn.

C’est un plan qui ne dure en tout et pour tout qu’une poignée de secondes, dans les dernières minutes de l’épisode 8 (et ultime épisode) de la première saison d’Ahsoka. Mais c’est une séquence qui éclaire tout à coup les aspirations secrètes du Jedi déchu Baylan Skoll. En effet, pendant longtemps, on se demandait ce qui le conduisait à suivre sa voie. Le dernier épisode apporte un début de réponse.

La scène dans laquelle il apparaît lève en effet un pan du voile qui masque ses réelles intentions. On découvre l’ancien chevalier Jedi arpenter la planète Peridea, et plus particulièrement le bras tendu d’une immense statue sculptée dans la roche. La statue est aussi grandiose que l’Argonath dans Le Seigneur des anneaux, ce monument qui marque la frontière du Gondor.

La suite contient des spoilers. Il faut également avoir en tête que le récit va peut-être grandement changer, en raison du décès de Ray Stevenson, l’acteur qui incarnait Baylan Skoll. La production n’a pas encore annoncé ses projets : peut-être le rôle sera attribué à un nouvel acteur, peut-être Lucasfilm aura-t-il recours à la méthode du deepfake. Ou alors cette intrigue ne sera jamais finie.

Des statues des dieux de Mortis

En regardant du plus près, on constate qu’il n’y a pas qu’une seule statue, mais trois. La mieux conservée est celle sur laquelle se trouve Baylan. Il se tient au bout du bras de pierre, qui a l’air de pointer dans une direction particulière à l’horizon. De chaque côté, les vestiges de deux autres monuments sont visibles : l’un reste encore en bon état (on voit un visage), mais l’autre est trop dégradé.

Ces trois sculptures sont liées aux dieux de Mortis. Ils sont trois : le Père, le Fils et la Fille. Baylan se trouve sur le Père, tandis que le Fils se trouve à droite. Les ruines de gauche sont celles appartenant à la Fille. Ces divinités ne sont pas inédites dans Star Wars. On en entend parler pour la première fois dans la série animée The Clone Wars, à la saison trois.

À gauche, la statue de la Fille. Le Père au centre, le Fils à droite. Vous avez repéré Baylan ? // Source : Lucasfilm

Trois épisodes en particulier (15 à 17) sont regroupés sous le nom d’arc Mortis. Ils ont eu d’importantes répercussions sur le « lore » de Star Wars. Aujourd’hui, les fans considèrent cet arc comme l’un des plus essentiels concernant la Force — en effet, ce qui est raconté là à des implications sur le côté obscur, le côté lumineux, ou bien la prophétie de l’équilibre.

Selon nous, l’arc Mortis constituait l’un des arcs narratifs incontournables de The Clone Wars à rattraper avant de voir la série Obi-Wan Kenobi. C’est, de fait, aussi un arc indispensable pour saisir ce qui se passe à la fin de la série d’animation Rebels et, donc, certains développements dans Ahsoka. On pense en particulier à la scène du monde entre les mondes.

En effet, il est question des dieux de Mortis dans deux épisodes finaux de Rebels, à la fin de la saison 4 (on les voit aussi en easter egg dans Andor, mais c’est une autre histoire). Il n’est pas tout à fait étonnant qu’on les retrouve dans Ahsoka, puisque c’est la suite, avec une décennie d’écart. Et qui est toutefois troublant, c’est que ces trois statues se trouvent dans une autre… galaxie.

Les dieux de Mortis, en peinture. // Source : The Clone Wars

On sait que le Fils représentait le côté obscur, la Fille le côté lumineux et le Père un équilibre dans la Force. Bien sûr, on constate symboliquement que la statue de la Fille est en ruine, ce qui n’est pas bon signe — on ignore pour quelles raisons cette statue est autant dégradée et pas les deux autres. Est-ce une allégorie de l’état de la Force dans l’univers ?

Dans The Clone Wars, les péripéties amènent Ahsoka Tano, mais aussi Anakin Skywalker et Obi-Wan Kenobi à visiter le royaume des dieux de Mortis. C’est là que le Fils a tenté de corrompre Anakin pour l’attirer au côté obscur, alors que le Père avait pour projet d’en faire le gardien de l’équilibre de la Force. Cela expliquerait en partie la bascule ultérieure d’Anakin en Dark Vador.

Ce n’est pas tout. Les dieux de Mortis ont également connu une séquence tragique. D’abord, la Fille a été tuée par erreur par le Fils. Symboliquement, les ténèbres avaient pris le dessus. Sans doute était-ce prémonitoire de ce qui allait se passer plus tard dans la galaxie, avec l’effondrement de l’ordre Jedi et le jaillissement du côté obscur, à travers Palpatine et Vador.

Anakin Skywalker qui se retrouve sous l’emprise du côté obscur. // Source : Star Wars

L’équilibre étant rompu avec la disparition de la Fille, le Père a volontairement mis fin à ses jours, car il savait que les pouvoirs de ses enfants venaient de lui. Avec sa disparition, le Père a ôté les pouvoirs du Fils. Et celui-ci a fini par se donner la mort également, par l’entremise d’Anakin. Cependant, compte tenu de leur nature divine, ces trois-là sont-ils vraiment morts ?

La présence de trois monuments en dehors de la galaxie habituelle constitue un mystère. On sait que cette trinité est liée avec une dimension particulière liée à la Force — le monde entre les mondes. Ce plan de l’existence, dans lequel Ahsoka a recroisé Anakin Skywalker, peut être atteint par une fresque murale représentant les dieux de Mortis.

Cette peinture existe sur un mur du temple Jedi, sur la planète Lothal, mais on peut croire qu’il y a d’autres points d’accès au monde entre les mondes. C’est peut-être via un de ces portails surnaturels que les personnages actuellement coincés dans l’autre galaxie pourront revenir dans la bonne. On sait que ce « lieu » se trouve en dehors du temps et de l’espace.

Un signal lumineux mystérieux

Dans l’ultime séquence avec Baylan, on le voit regarder un point d’intérêt à l’horizon. Au sommet d’une montagne distante, une lumière clignote de temps à autre, tel un phare. C’est de toute évidence la destination de Baylan. Impossible à ce stade de savoir ce qu’il va trouver une fois là-bas, ou qui il va rencontrer. On ne sait pas non plus comment il a été incité à faire un tel périple. Est-ce un des dieux de Mortis qui l’appelle ? Le cas échéant, dans quel but ?

Un étrange signal lumineux sur la cime de la montagne. // Source : Lucasfilm

Ce qui est sûr, c’est que Baylan Skoll est depuis le début attiré par l’existence d’un pouvoir incommensurable. Lors d’une discussion avec Shin Hati, sa disciple, qui lui demande ce qu’il est prévu après les retrouvailles avec Thrawn, l’ancien Jedi lui dit qu’ils accéderont à un nouveau pouvoir : « Plus que tu n’en as jamais rêvé ». Les dieux de Mortis pourraient lui fournir ce pouvoir, au-delà de ce que l’ordre Jedi ou un Sith pourrait lui apprendre.

C’est peut-être pour cela que Baylan Skoll s’est associé à Morgan Elsbeth et à son plan de sauvetage du grand amiral Thrawn. Seul, il n’aura pas pu accomplir un tel périple extragalactique. Il lui fallait les ressources secrètes des vestiges de l’Empire pour avoir accès à un vaisseau spatial apte à traverser le vide intersidéral, mais aussi les facultés de sorcellerie de Morgan Elsbeth.

On sait d’ailleurs que l’empereur Palpatine (Dark Sidious) était désireux d’exploiter le pouvoir du monde entre les mondes, dans sa quête d’immortalité. Or, cette dimension est liée aux dieux de Mortis. Peut-être est-ce ce genre de faculté que recherche Baylan Skoll. Beaucoup de questions qui sont aujourd’hui insolubles faute d’une saison 2 à se mettre sous la dent.

