Ahsoka Tano utilise des sabres laser à la teinte inhabituelle : leur lame est blanche. Cette couleur n’est pas le fruit du hasard. Cela reflète le caractère de l’héroïne Jedi, mais aussi est le résultat de ses aventures.

Des sabres laser de couleur orange, mais aussi des sabres laser dont la lame est entièrement blanche. Dès la sortie des premières bandes-annonces, on a pu voir la série Ahsoka s’éloigner des couleurs traditionnelles que l’on connaît dans Star Wars. Cela n’est pas un hasard : dans la saga, la couleur des sabres laser a un sens symbolique que les fans connaissent bien.

Quand une lame est bleue ou verte, cela veut dire que l’on a affaire à un Jedi. Il se sert du côté clair de la Force. Quand elle est rouge, alors son propriétaire est un Sith : il appartient aux forces du mal et exploite le côté obscur de la Force. Seule grande exception dans les films : le sabre laser violet de Mace Windu, incarné par l’acteur Samuel L. Jackson.

Au fil du temps, le développement de l’univers étendu a aussi donné lieu à une nette extension de la gamme chromatique que ces armes peuvent arborer. Des sabres laser jaune (comme Rey), des sabres laser orange, mais aussi un sabre noir. Il y a aussi des couleurs plus ou moins officieuses, à l’image de celles que l’on peut débloquer dans Survivor.

Rey et son sabre jaune. // Source : Lucasfilms

On connaît l’explication de la couleur des sabres laser orange dans Ahsoka. Il existe aussi une raison pour laquelle Ahsoka Tano utilise deux sabres laser de couleur blanche. Elle transparaît dans les séries animées où elle apparaît, mais peut-être n’avez-vous pas eu l’occasion de les visionner avant. Il s’avère que cette couleur entend refléter l’indépendance de l’héroïne Jedi.

Cela n’a pas toujours été le cas : à l’origine, Ahsoka Tano n’utilisait qu’un seul sabre laser, dont la lame était verte — signe de son appartenance à l’ordre Jedi. Plus tard, la jeune femme a fait évoluer son style de combat, passant à deux sabres laser. Les lames étaient d’abord vertes, puis un mix vert et jaune, puis bleues. Ultérieurement, elle passera à deux lames blanches.

Quand elle était jeune, Ahsoka avait un seul sabre, à la lame verte. // Source : Lucasfilm

Pourquoi les sabres laser d’Ahsoka Tano sont-ils blancs ?

Ces deux lames blanches visent à illustrer la liberté d’Ahsoka Tano. C’est ce qu’a expliqué Dave Filoni, le réalisateur américain qui a en quelque sorte créé la Jedi : il a tourné le film d’animation The Clone Wars dans lequel elle apparaît pour la première fois. C’est lui également qui a encadré les séries animées The Clone Wars et Rebels dans lesquelles elle est développée.

« Ses lames sont blanches, car elle n’est pas Jedi et qu’elle n’est pas maléfique, pour refléter sa non-appartenance », a-t-il déclaré dans une vidéo publiée le 3 mars 2015 sur le compte YouTube officiel de la saga Ces sabres sont apparus pour la première fois dans l’épisode final de la saison une de Rebels, Galaxie en flammes (Fire Across the Galaxy).

Elle peut aussi utiliser un seul sabre blanc, parfois. // Source : Disney+

Pour saisir cette volonté d’indépendance, il faut connaître la vie d’Ahsoka Tano. En résumé, cette non-appartenance est liée aux fausses accusations dont elle fit l’objet par l’ordre Jedi, qui l’ont amenée à prendre ses distances. Cet épisode a été une cassure pour la jeune femme et cela l’a progressivement éloignée des anciens dogmes qui l’ont façonnée des années durant.

La transition vers des sabres laser blancs s’est effectuée naturellement : au-delà de refléter son caractère, il lui fallait surtout de nouvelles armes : ses deux anciens sabres avaient été abandonnés. Dans l’ultime épisode de The Clone Wars, elle les dépose près d’un cimetière dans lequel gisent les dépouilles des anciens camarades, des soldats de l’armée de la république.

Pour fonctionner, les sabres laser ont besoin d’un cristal spécial, le kyber. De base, il est incolore : sa teinte est déterminée au moment où il est « connecté » au Jedi (ou au Sith). Mais dans le cas d’Ahsoka Tano, il s’avère qu’elle a récupéré deux kybers déjà utilisés : ceux-ci étaient utilisés par un inquisiteur manipulant le côté obscur, et appelé le Sixième Frère.

Prête au combat. // Source : Lucasfilm

Ces cristaux avaient déjà été associés au caractère du Sixième Frère et émettaient donc une lumière rouge. Durant son face-à-face contre l’inquisiteur, Ahsoka Tano, bien que désarmée, est parvenue à purifier les deux kybers grâce à la Force. C’est une fois leur installation dans le sabre que la jeune femme a découvert leur nouvel état : leur teinte n’était plus rouge, mais blanche.

Depuis lors, Ahsoka Tano n’a plus changé de couleur de lame en trente ans (trois décennies séparent Rebels du retour d’Ahsoka) ce sont bien des sabres laser blancs qui apparaissent dans The Mandalorian et Le Livre de Boba Fett, lorsque la Jedi est incarnée pour la première fois par une actrice (Rosario Dawson) à l’écran.

Nul doute que l’on reverra prochainement Ahsoka Tano et ses sabres de couleur blanche. En effet, c’est Dave Filoni qui est aux manettes de la série en prises de vues réelles. Et c’est aussi lui qui doit réaliser le film qui viendra conclure le mandoverse, cet univers partagé entre toutes les séries Star Wars se déroulant à la même époque.

