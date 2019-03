Nous vous proposons une sélection de cinq smartphones dont le prix n'excède pas 200 euros. Ces téléphones petit budget n'ont pas tous les avantages des grands, mais restent des valeurs sûres, certifiées par la rédaction.

Le smartphone est devenu l’objet incontournable de notre siècle, le meilleur ami de notre quotidien. Aujourd’hui, on peut faire énormément de choses avec un téléphone intelligent. Il n’est plus un outil pour communiquer à la voix mais un mini-ordinateur sur lequel on peut retrouver l’essentiel de ses données, naviguer sur internet ou encore se divertir.

Mais toujours est-il qu’il n’est pas toujours aisé de s’y retrouver dans les rayons. Si le haut de gamme est assez limpide, l’offre se multiplie quand les prix baissent… et les mauvaises surprises ne sont jamais bien loin. En contrepartie, l’offre pléthorique est adaptée à toutes les bourses.

C’est tout l’objet de notre sélection : cinq téléphones sous la barre des 200 euros qui sont tout sauf des mauvais choix pour qui souhaiterait maîtriser son budget et ne pas mettre trop d’argent dans un produit que l’on renouvelle trop souvent. Ou bien dans un petit cadeau sympathique à offrir à un proche qui n’aurait pas besoin d’un iPhone dernier cri.

Le top 5

Xiaomi Redmi Note 7

Le meilleur dans cette gamme

Il ne faut pas toujours se fier au prix, ni aux apparences. Ce Redmi Note 7 s’inscrit bel et bien dans l’ADN des téléphones Xiaomi. Outre son excellente autonomie (batterie de 4 000 mAh), il a pour lui son double capteur dorsal de 48+5 mégapixels. Un vrai argument pour qui aurait envie de prendre des photos correctes sans se ruiner. On apprécie aussi son écran Full HD+ (2 340 x 1 080 pixels) de 6,3 pouces, à peine entaché par une petite encoche en forme de goutte.

Ses trois points forts :

Finitions impeccables ;

Excellente autonomie ;

Un capteur de 48 mégapixels.

Asus Zenfone Max Pro M1

L'autre top

Simplicité et sobriété résument le mieux cet Asus Zenfone Max Pro M1, qui mise avant tout sur son autonomie imbattable, permise par une batterie de 5 000 mAh, pour convaincre les utilisateurs. À cet argument de taille s’ajoutent de belles performances grâce au Snapdragon 636 épaulé par 3 Go de RAM. Dans sa fiche technique, seul le capteur photo avant apparaît en retrait.

Ses trois points forts :

Pas de surcouche ;

Champion de l’autonomie ;

Performances qui tiennent la route.

Xiaomi Mi A2 Lite

Une excellente autonomie

Si vous cherchez un téléphone capable de tenir plusieurs jours sans avoir besoin d’être branché, alors ce Mi A2 Lite est un choix à considérer. Animé par la pureté d’Android One (aucune surcouche logicielle tierce), ce smartphone de Xiaomi n’est de surcroit pas en reste sur d’autres caractéristiques clefs : un écran agréable, des photos à la qualité suffisante et des performances solides si on ne le pousse pas trop.

Ses trois points forts :

Autonomie ;

Android One ;

Écran agréable.

Honor 10 Lite

Un bel écran

Honor a mis le paquet sur le design et l’écran avec son 10 Lite. En résulte un téléphone très agréable à l’œil et, surtout, se prévalant d’une prise en main très confortable et d’un confort visuel certain au regard des qualités de sa dalle. Son processeur Kirin 710 épaulé par 3 Go de mémoire vive garantit par ailleurs une belle fluidité dans les différents usages. Un vrai challenger dans sa catégorie.

Ses trois points forts :

Joli design ;

Ergonomie appréciable ;

Écran surprenant.

Motorola G7 Play

L'efficacité

Vous cherchez la sobriété et l’efficacité ? Ce G7 Play de Motorola pourra vous correspondre. Le constructeur n’entend pas en mettre plein la vue, ni en faire trop, mais cherche seulement à en donner pour son argent. Et en ne cherchant pas à être ce qu’il ne sera jamais, le G7 Play remplit parfaitement son rôle. Sans compter qu’il fait, lui aussi, de l’autonomie son point fort.

Ses trois points forts :