En France et en Europe, de plus en plus de foyers se tournent vers les dispositifs d’autoconsommation d’énergie et s’équipent de panneaux solaires et de batteries de stockage. La société Zendure dévoile aujourd’hui une brique logicielle complémentaire : une IA qui s’occupe de piloter les économies d’énergie.

Zendure, une jeune entreprise spécialisée dans le domaine des technologies énergétiques, propose de nombreux appareils d’autoconsommation d’énergie : batteries, panneaux solaires, onduleurs. Depuis quelques jours, elle propose en plus une IA intégrée à ses nouveaux produits, Zenki. La promesse : réduire sa facture d’électricité, gagner en autonomie et simplifier la gestion de son énergie solaire de façon automatisée.

Le dispositif d’énergie solaire SolarFlow 2400 AC de Zendure peut être piloté par Zenki // Source : Zendure

Zendure n’a pas conçu Zenki comme un simple assistant sur smartphone qui s’occupe de faire des réglages ici ou là pour économiser quelques euros par mois. Le principe est bien plus ingénieux : présente directement dans les systèmes de gestion d’énergie domestique (Home Energy Management Systems ou HEMS), Zenki s’appuie sur les données envoyées par les panneaux solaires, les onduleurs et les tarifs appliqués en temps réel par les fournisseurs d’énergie pour optimiser la consommation ou l’autoconsommation du foyer… Et réduire ainsi les factures d’électricité.

L'IA Zenki est aujourd'hui disponible sur deux dispositifs d'autoconsommation d'énergie de Zendure.

Zenki : une IA qui centralise les données et pilote la gestion énergétique du foyer

Ne vous fiez pas au buzzword « IA », Zenki de Zendure est bien plus qu’un assistant magique qui vous promet de faire des économies.

Zenki est en fait un module logiciel intégré aux nouveaux systèmes de gestion d’énergie domestique (les SolarFlow 2400 AC et SolarFlow 800 Pro) de Zendure. Il fonctionne comme un système d’exploitation énergétique. Dans un premier temps, il collecte et analyse en continu des données issues de plusieurs sources, notamment :

les historiques de consommation électrique du foyer,

les prévisions météorologiques (ensoleillement, température, etc.),

les habitudes de consommation du foyer (heures de présence, pics d’utilisation, etc.),

les tarifs (dynamiques ou non) de l’électricité proposés par plus de 700 fournisseurs européens,

Llétat de charge et la capacité des batteries domestiques installées dans le foyer.

Grâce à des algorithmes d’apprentissage automatique (machine learning), Zenki anticipe la production solaire du lendemain, la demande électrique du foyer, et l’évolution du stockage d’énergie des batteries installées sur les 24 prochaines heures.

En sa basant sur la collecte de données en local et sur internet, Zenki parvient à établir un programme de gestion d’énergie précis.

Zenki établit ensuite un planning optimal : il décide à quel moment il est préférable de charger ou de décharger les batteries, d’utiliser l’électricité solaire directement, ou d’acheter de l’énergie sur le réseau en fonction des tarifs horaires.

Par exemple, si Zenki détecte une période de prix bas la nuit et prévoit un temps nuageux le lendemain, il peut choisir de charger la batterie à moindre coût pendant la nuit pour alimenter la maison durant la journée. À l’inverse, en cas de forte production solaire prévue, il privilégiera l’autoconsommation et le stockage de l’excédent pour une utilisation ultérieure.

L’application Zenki en fonctionnement sur un smartphone et sur un onduleur.

L’automatisation se fait en temps réel, avec des ajustements précis (par incréments de 1 W et en moins de 3 secondes), ce qui permet d’optimiser en continu la gestion de l’énergie sans intervention manuelle. L’utilisateur peut ensuite visualiser ces données et les décisions prises par Zenki via une application dédiée, qui affiche des graphiques clairs sur la production, la consommation et l’état des batteries.

La bonne idée de Zendure, c’est que Zenki fonctionne même en cas de coupure internet : le module IA intégré dans l’onduleur ou le système de stockage prend localement le relais, assurant la continuité de la gestion intelligente de l’énergie.

Quels dispositifs pour profiter de l’automatisation de Zenki ?

Aujourd’hui, deux produits de Zendure bénéficient de l’automatisation de Zenki : le SolarFlow 2400 AC et le SolarFlow 800 Pro.

SolarFlow 2400 AC

Le SolarFlow 2400 AC est la dernière évolution de la gamme de stockage d’énergie domestique de Zendure. Il s’agit d’un système hybride, combinant un onduleur bidirectionnel (capable de convertir du courant continu en courant alternatif et inversement) et un module de stockage d’énergie. Les deux appareils sont conçus pour fonctionner en plug-and-play sur une simple prise murale ou un circuit dédié. C’est une solution simple et facile d’accès pour se lancer dans l’autoconsommation solaire.

Le SolarFlow 2400 AC est capable de gérer jusqu’à 2400 W de puissance en sortie, ce qui est largement suffisant pour alimenter la majorité des usages domestiques courants. Il est compatible avec la nouvelle batterie AB3000X de Zendure, avec une capacité de stockage extensible jusqu’à 17,28 kWh (en associant plusieurs modules). Cela permet de couvrir les besoins d’un foyer même lors de longues périodes sans soleil. Enfin, le SolarFlow 2400 AC peut également fonctionner en mode hors réseau : en cas de coupure électrique, il bascule automatiquement en alimentation de secours en moins de 15 ms.

Ne vous fiez pas à son apparence, l’onduleur du SolarFlow 2400 AC (la pièce du dessus) de Zendure est un véritable ordinateur bourré de composants éléctroniques.

Pendant les prochains jours, Zendure propose un bundle très intéressant sur le SolarFlow 2400 AC. Le pack comprenant l'onduleur, la batterie et le compteur d'énergie est actuellement à 1438 euros seulement.

Découvrir le SolarFlow 2400 AC

SolarFlow 800 Pro

Le SolarFlow 800 Pro quant à lui se trouve à l’entrée de gamme des solutions de stockage d’énergie domestique proposées par Zendure. Ce système est conçu pour ceux qui souhaitent débuter dans l’autoconsommation solaire ou qui disposent de besoins énergétiques plus modestes, comme l’alimentation d’un appartement, d’un petit logement ou d’une installation secondaire.

Le SolarFlow 800 Pro de Zendure est capable d’alimenter un réfrigirateur pendant une panne de courant

Techniquement, le SolarFlow 800 fonctionne sur le même principe que le SolarFlow 2400 AC : il intègre un onduleur bidirectionnel, ainsi que la gestion de la charge et de la décharge des batteries. Sa puissance maximale de sortie est de 800 W.

Le système est compatible avec les batteries modulaires de Zendure, permettant à l’utilisateur d’ajuster la capacité de stockage selon ses besoins. L’installation se fait en plug-and-play, directement sur une prise domestique, toujours sans travaux lourds ni modifications du tableau électrique.

Découvrir le SolarFlow 800 Pro

Installer des panneaux solaires et des batteries, c’est simple et économique avec Zendure

Depuis le premier juillet, les nouveaux produits de Zendure compatibles avec l'IA Zenki sont disponibles à la vente.

