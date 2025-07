Lecture Zen Résumer l'article

[Deal du jour] Le H12 Pro de Dreame est un balai qui possède une fonction lavante efficace. Ce modèle déjà abordable est encore moins cher durant les soldes d’été.

Il n’y a pas que Dyson sur le marché des aspirateurs balais, et d’autres fabricants, certes plus discrets, proposent toutefois des alternatives tout aussi bonnes et moins chères. C’est le cas du constructeur Dreame qui possède une grande gamme d’aspirateurs aux bonnes performances, et polyvalents. Ils profitent de plus d’un excellent rapport qualité-prix, surtout en promotion.

L’aspirateur laveur Dreame H12 Pro est commercialisé 549 € à sa sortie. Il est en ce moment disponible au prix de 219 € sur Amazon pour les soldes d’été.

C’est quoi, cet aspirateur balai de Dreame ?

Le Dreame H12 Pro vient concurrencer Dyson sur le marché des aspirateurs balais, avec un modèle au design certes massif, mais à la bonne ergonomie. L’aspirateur pèse 4 kg sur la balance, mais reste plutôt compact et se pilote facilement même d’une main. Il est notamment doté d’une poignée ergonomique et d’une bonne glisse sur tout type de sol, ce qui aide à sa manipulation. Son rouleau qui utilise de plus la puissance du moteur pour générer une traction vers l’avant.

Les fonctions du Dreame H12 Pro // Source : Dreame

Vous retrouverez sur le manche un petit écran LED qui indique plusieurs informations sur l’état du sol, le niveau de charge restante, le mode de nettoyage sélectionné ou encore quand le sac à poussière est plein. D’une pression sur un bouton, vous pourrez rapidement changer de mode pour optimiser le nettoyage en fonction de la saleté. Le H12 Pro ajuste sa puissance d’aspiration selon le type de saleté détecté, et optimise ainsi la session de ménage. Un mode Succion permet d’aspirer les liquides.

À ce prix, cet aspirateur laveur est-il une bonne affaire ?

C’est un bon prix pour un excellent aspirateur laveur très abordable. Le H12 Pro de Dreame possède un rouleau brosse conçu afin de nettoyer près des plinthes et le long des murs. Il est aussi capable d’aspirer les poussières, les poils d’animaux et les cheveux sans de difficulté. Penser simplement à nettoyer les accessoires après leur utilisation pour maximiser leur efficacité.

L’aspirateur de Dreame possède aussi une fonction de nettoyage humide avec séchage automatique de la brosse. Le réservoir d’eau propre d’une contenance de 900 mL permet de laver une bonne surface. Enfin, le H12 Pro est doté d’une batterie de 4 000 mAh pour une autonomie de trente minutes environ, moins avec les modes d’aspiration les plus puissants. Il se recharge sur sa base en 4 h.

Les points à retenir sur l’aspirateur Dreame H12 Pro :

Ergonomique et facile à manœuvrer

Peut aspirer près des plinthes

Fonction lavage avec séchage automatique de la brosse

