Lecture Zen Résumer l'article

Le Gouvernement lance ce mardi 1er juillet le plan national « Osez l’IA » pour convertir les entreprises françaises à l’intelligence artificielle. C’est Clara Chappaz, ministre déléguée chargée de l’intelligence artificielle et du numérique, qui présente ce plan au ministère de l’Économie.

Le Gouvernement l’assume : les entreprises françaises sont en retard sur les usages de l’IA. C’est notamment le cas chez les PME et les TPE : elles sont rares à utiliser des solutions d’IA. Il veut accélérer la transition en s’appuyant sur plusieurs institutions françaises : ministères, CCI, la BPI, la French Tech, etc. Un plan économique, mais aussi pédagogique : selon le cabinet de Clara Chappaz, « à peine 28 % des dirigeants de TPE considèrent l’IA comme stratégique ».

Le Gouvernement veut de l’IA dans toutes les entreprises françaises

C’est donc la suite des annonces du Sommet pour l’IA qui s’est déroulé en France en février dernier. Pour le lancement du plan national « Osez l’IA », Bercy réunit sa ministre déléguée chargée de l’intelligence artificielle et du numérique, Clara Chappaz, et son ministre de l’Économie, Éric Lombard. Sont également présents plusieurs autres ministres : Marc Ferracci pour l’industrie, Nathalie Delattre pour le tourisme ou encore Véronique Louwagie pour le commerce, l’artisanat et les PME de l’économie sociale et solidaire. On compte aussi des « ambassadeurs » du plan, à savoir des responsables d’entreprises chargés de faire adopter l’IA par leurs consorts.

Clara Chappaz, ministre déléguée chargée de l’intelligence artificielle et du numérique // Source : Sam Barnes/Web Summit

Vos données méritent d’être mieux protégées. Les escroqueries, les virus et les ransomwares ne sont plus une fatalité. Protégez votre vie privée et vos données personnelles avec Bitdefender et profitez de votre vie numérique en toute sérénité.

Ce plan national, qui débute ce 1er juillet, pose des objectifs à l’horizon 2030. L’objectif du Gouvernement est que 100 % des grandes entreprises utilisent des solutions d’IA ; 80% pour les PME et ETI, et 50% pour les plus petites entreprises. Tout va démarrer durant cette seconde moitié de l’année. Pour ça, le plan va mobiliser plusieurs ministères, les CCI dans les territoires, la BPI, la French Tech, la Direction Générale des Entreprises, mais aussi le MEDEF. Quant aux syndicats de travailleurs, ils ne font pas partie des discussions pour le moment. « Osez l’IA » récupère d’ailleurs dans son giron le plan IA Booster de la BPI ainsi que l’opération nationale des CCI.

Former des salariés à ChatGPT et compagnie

Pour faire adopter l’IA, il faut d’abord sensibiliser sur son utilité. Le plan « Osez l’IA » va mobiliser 300 « ambassadeurs », qui sont notamment des patrons de PME/TPE prêts à témoigner auprès d’autres chefs d’entreprises. Dans la lignée directe de son opération, l’ensemble des CCI vise à sensibiliser 20 000 entreprises partout en France. Ce sera par exemple le cas autour de rencontres d’affaires par thématique/secteur.

L’IA connait une apogée dans les investissements. // Source : Numerama avec Midjourney

L’autre versant de l’adoption est aussi la formation. « Osez l’IA » va créer une « académie de l’IA », une plateforme qui proposera aux chefs d’entreprise un catalogue de formations, selon leurs usages, leur domaine ou la taille de leur entreprise. Le Gouvernement souhaite faire former 15 millions de travailleurs d’ici 2030 en France. L’arrivée de cette académie est prévue pour la fin de l’année.

Mettre à l’honneur les solutions françaises

Ce plan national ne se veut pas comme un plan financier, mais souhaite a priori donner de la visibilité. Les équipes de Clara Chappaz vont mettre en place un catalogue de solutions IA françaises et européennes sélectionnées. Soit de quoi mettre à l’honneur les solutions souveraines et soutenir les initiatives locales. On imagine que Mistral AI et son chatbot LeChat seront mis en avant au détriment de ChatGPT par exemple. Ce catalogue pourrait reprendre le modèle du catalogue de logiciels libres recommandés par l’État.

LeChat, le chatbot de Mistral AI // Source : Numerama

Néanmoins, certains aspects d’« Osez l’IA » restent bien financiers. Le gouvernement va financer près de 5 000 diagnostics sur les données et sur l’IA à hauteur de 40 % pour les PME/ETI. Il va aussi lancer un fonds de garantie bancaire pour des projets IA, jusqu’à 500 000 euros sur 10 ans. Par le biais de l’appel à projet France 2030 autour de l’IA, 100 millions d’euros vont être mobilisés pour financer des entreprises. Au total, ce sont 200 millions d’euros qui seront dépensés pour le plan.

Les données transmises par le biais de ce formulaire sont destinées à PressTiC Numerama, en sa qualité de responsable de traitement. Ces données sont traitées avec votre consentement aux fins de vous envoyer par e-mail des actualités et informations relatives aux contenus éditoriaux publiés sur ce site. Vous pouvez vous opposer à tout moment à ces e-mails en cliquant sur les liens de désinscriptions présents dans chacun d’eux. Pour plus d’informations, vous pouvez consulter l’intégralité de notre politique de traitement de vos données personnelles. Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement, de limitation, de portabilité et d’opposition pour motif légitime aux données personnelles vous concernant. Pour exercer l’un de ces droits, merci d’effectuer votre demande via notre formulaire de demandes d’exercices de droits dédié.

Découvrez les bonus Numerama+ + rapide, + pratique, + exclusif Zéro publicité, fonctions avancées de lecture, articles résumés par l'I.A, contenus exclusifs et plus encore. Découvrez les nombreux avantages de Numerama+. S'abonner à Numerama+

Vous avez lu 0 articles sur Numerama ce mois-ci Il y a une bonne raison de ne pas s'abonner à Numerama+ Tout le monde n'a pas les moyens de payer pour l'information.

C'est pourquoi nous maintenons notre journalisme ouvert à tous. Mais si vous le pouvez,

voici trois bonnes raisons de soutenir notre travail : 1 Numerama+ contribue à offrir une expérience gratuite à tous les lecteurs de Numerama .

2 Vous profiterez d'une lecture sans publicité , de nombreuses fonctions avancées de lecture et des contenus exclusifs .

3 Aider Numerama dans sa mission : comprendre le présent pour anticiper l'avenir. Si vous croyez en un web gratuit et à une information de qualité accessible au plus grand nombre, rejoignez Numerama+. S'abonner à Numerama+

Toute l'actu tech en un clin d'œil Ajoutez Numerama à votre écran d'accueil et restez connectés au futur ! Installer Numerama