Les AirPods (2 et 3), AirPods Max et AirPods Pro sont d’excellents produits pour écouter de la musique. Mais gare aux contrefaçons qui pullulent sur les sites de petites annonces ! Ces méthodes vous permettent de les débusquer facilement.

Avec les AirPods, Apple s’est imposé comme une référence dans la musique nomade. Moqués à leur lancement pour leur forme inhabituelle, les écouteurs sans fil d’Apple ont été par la suite massivement copiés — même chose pour les AirPods Pro (notre test), même si leur forme moins facile à reproduire les épargne légèrement. Les AirPods Max (notre test), quant à eux, sont un poil cher pour qui ne profiterait pas de toutes les options du casque. Enfin, les récents AirPods 3 (notre test) risquent d’être également passés au crible par la concurrence.

Si des marques tout à fait légitimes tentent de percer le secret de l’écouteur vraiment sans fil qui serait en même temps léger, fin, confortable, simple à appairer et autonome, des escrocs relayés par des influenceurs sans vergogne redoublent de mesquineries pour copier les originaux. Certains de ces écouteurs à la AirPods finissent même dans des publicités sur les réseaux sociaux. Seuls les AirPods Max, plus difficiles à copier, semblent plus ou moins épargnés.

Pour les écouteurs, alors que les AirPods de troisième génération sont commercialisés (autour de 199 €,), et que les AirPods Pro se sont imposés comme une référence haut de gamme (autour de 210 € en promotion) les appareils commencent à se retrouver sur le marché de l’occasion ou sur les marchés gris, marketplace et autres plateformes de mises en relations internationales d’acheteurs et de vendeurs. Amazon, pourtant très légitime, en est rempli. Et comme prévu, les arnaques sont nombreuses. Voici comment les débusquer.

Vérifier le numéro de série de votre AirPods

À partir des AirPods lancés en 2019, la marque de Cupertino a bien compris le souci posé par la contrefaçon et a ajouté un numéro de série sur chacun des écouteurs. Il se trouve sous l’embout qui entre dans l’oreille, entre l’arrondi et la tige. Comme les AirPods peuvent se remplacer à l’unité, il est évidemment des deux côtés. Vous le trouverez également sous le couvercle de la boîte des AirPods — cette mention est aussi sur la première génération. Sur les AirPods Pro, c’est exactement la même chose : le numéro de série est sur chaque écouteur et à l’intérieur du boîtier.

Sur les AirPods 3, même rengaine : on les trouve sous l’écouteur, à la base de la tige. Prévoyez une loupe, ou référez-vous à l’intérieur du boîtier de charge où un numéro de série global est inscrit.

Le numéro de série sur les AirPods 3

Sur les AirPods Max, c’est un peu différent : le numéro de série se trouve sous l’oreillette gauche, en enlevant le coussinet magnétique. C’est écrit petit, mais cela reste lisible. Attention : un autre numéro figure sous l’oreillette droite. Ce n’est pas le numéro de série.

Sur les AirPods Max, vous aurez un numéro de série en soulevant l'oreillette droite. Mais ce n'est pas le bon : il faut soulever l'oreillette gauche pour le trouver !

Celui des AirPods et AirPods Pro ne fonctionne pas dans le validateur de garantie et de service Apple, mais vous pouvez utiliser celui du boîtier pour vérifier que l’ensemble est d’origine. Celui des AirPods Max fonctionne. Il vous suffit d’aller à cette adresse pour vérifier. Quoi qu’il en soit, la présence d’un numéro de série sur les AirPods est une chose à vérifier qui peut permettre de séparer de vrais AirPods d’une contrefaçon.

Les détails à vérifier sur tous les AirPods

La plupart des copies d’AirPods se détectent facilement : la prouesse d’Apple tient dans la miniaturisation. Les clones sont donc souvent bien plus gros. L’épaisseur de la tige ne doit pas être supérieure à celle de votre iPhone, par exemple.

Certains clones sont en revanche mieux faits et vous pourriez vous faire tromper, surtout si l’on vous vend des AirPods de première génération qui n’ont ainsi pas de numéro de série en version originale. La manière la plus simple de voir si des AirPods sont des vrais est de vérifier le système d’appairage : prenez la boîte avec les AirPods dedans et ouvrez le clapet. L’iPhone doit détecter les AirPods et proposer un appairage automatique.

Cette contrefaçon vendue sur Amazon est une belle reproduction… mais on repère facilement un bouton

Si le vendeur vous dit qu’il faut appuyer sur un bouton ou aller dans les réglages Bluetooth, il y a fort à parier que ce soient des faux : ni les AirPods, ni les boîtiers n’ont un bouton d’appairage. Le bouton au dos du boîtier sert à appairer des AirPods entre eux (par exemple, si vous en perdez un et que vous souhaitez les changer) ou à les appairer à un appareil Android.

Les AirPods Max ont des caractéristiques distinctives : la molette de contrôle similaire à celle de l’Apple Watch, mais également une pochette de transport vendue avec le produit. Si elle n’est pas dans la boîte du vendeur, c’est louche.

Modèles neufs

Côté vendeurs officiels, vous trouverez des AirPods légitimes sur Apple.fr, dans l’espace Apple d’Amazon (et nulle part ailleurs) et sur Darty et Fnac (qui vendent aussi des contrefaçons en Marketplace…). Même constat pour les AirPods Max.