Pour patienter d’ici le 25 décembre, nous avons concocté pour vous un calendrier de l’avent maison, spécial séries de Noël, avec 24 cases à découvrir chaque jour. En ce 2 décembre 2024, nous vous conseillons de découvrir la romance gay de Smiley, sur Netflix.

Les guirlandes sont installées dans les rues, le sapin trouve tranquillement son chemin jusque dans votre demeure et les chansons de Mariah Carey résonnent déjà dans vos têtes : et oui, Noël est enfin là, accompagné de son lot de festivités hivernales.

Alors, en attendant de pouvoir retrouver vos proches pour les fêtes de fin d’année, autour d’un bon repas, nous vous avons concocté un calendrier de l’avent spécial séries. L’occasion d’ouvrir, chaque jour, une nouvelle case de programmes à découvrir sur les plateformes de streaming, sélectionnés avec autant de soin qu’un beau cadeau de Noël.

2 décembre : Smiley sur Netflix

Et si une simple erreur de téléphone changeait votre vie ? C’est justement toute l’histoire d’Alex, un jeune barman, qui rencontre par hasard Bruno, un architecte cinéphile. Véritable incarnation de l’expression « les opposés s’attirent », ces deux tourtereaux vont finir par se découvrir un intérêt amoureux inattendu. Jusque-là, vous vous demandez peut-être ce que fait cette énième romance dans ce calendrier de l’avent.

Et bien, Smiley se déroule évidemment à la période de Noël. Cette série s’impose ainsi comme une petite douceur gay espagnole, qui décrit avec une grande justesse les relations humaines et célèbre l’importance de la représentation queer sous toutes ses formes. Que demander de plus ?

Nombre de saisons : 1

1 Nombre d’épisodes : 8

8 Esprit de Noël : 🎄🎄🎄🎄🎄🎄🎄

🎄🎄🎄🎄🎄🎄🎄 Parfait pour : découvrir les muscles de Carlos Cuevas et le sourire de Miki Esparbé dans les rues de Barcelone

1er décembre : Dash & Lily sur Netflix

Quoi de mieux, pour commencer le mois de décembre, qu’une romance doudou se déroulant pile pendant les fêtes de fin d’année ? Alors, préparez votre meilleur chocolat chaud et votre plaid pour découvrir l’histoire de Dash, un jeune homme complètement blasé par Noël. Par l’intermédiaire d’un carnet rouge, caché dans les rayons d’une librairie, il rencontre Lily, totalement fan de cette période magique. Ensemble, ils vont relever des défis farfelus, qui vont évidemment les mener à l’amour. Austin Abrams (Euphoria, This is Us) et Midori Francis (Grey’s Anatomy) incarnent ainsi ce couple adorable, aussi doux qu’une guimauve. Conçue sous forme de jeu de piste, Dash & Lily sera donc parfaite pour glisser doucement vers Noël.

Nombre de saisons : 1

1 Nombre d’épisodes : 8

8 Esprit de Noël : 🎄🎄🎄🎄🎄🎄🎄🎄🎄🎄

🎄🎄🎄🎄🎄🎄🎄🎄🎄🎄 Parfait pour : les fans de carnets et de listes, ou les ronchons de Noël

La suite de notre calendrier est à découvrir demain dans cet article, et jusqu’au 24 décembre.

