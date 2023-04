Pour passer un week-end tout en douceur devant des programmes familiaux, nous vous conseillons de donner une chance à 3 séries disponibles sur Disney+ : Week-End Family, Baymax ! et Miss Marvel.

Il peut parfois être difficile de se mettre d’accord sur une série à regarder en SVOD, notamment avec ses enfants et ses ados. Pour réconcilier petits et grands, nous vous recommandons 3 séries disponibles sur Disney+, dont l’humour devrait égayer votre dimanche 9 avril 2023.

Vous avez donc le choix entre la famille super-recomposée de Week-End Family, le robot le plus mignon de la Terre avec Baymax ! ou la super-héroïne en herbe nommée Miss Marvel.

Week-End Family sur Disney+, la comédie sans prise de tête avec Eric Judor

Fred a trois filles, Clara, Vic et Romy, de trois mères différentes, avec qui il a gardé contact. Chaque week-end, toute cette tribu débarque dans son appartement parisien, dans une organisation bien rodée. Mais cet équilibre est bouleversé par la rencontre de Fred avec Emmanuelle, une Québecoise de passage dans la capitale. Ensemble, ils vont former une famille ultra-recomposée, avec leurs tracas du quotidien, leurs histoires de cœur et leurs idées farfelues.

On ne pensait pas un jour voir Eric Judor, la moitié du duo phare avec Ramzy et créateur de la série Platane, dans une comédie bienveillante, familiale, produite par Disney. Et pourtant, l’acteur s’éclate manifestement dans Week-End Family. Sans détenir le prix des meilleures blagues du monde, la série se savoure comme une petite bouffée d’air frais dans un contexte étouffant, menée par un casting à la complicité adorable.

On s’attache immédiatement à Fred, ce père un brin décalé, à Emmanuelle, sa nouvelle compagne ultra posée, ainsi qu’à ses 3 filles, incarnées par les excellentes comédiennes Midie Dreyfus, Roxane Barazzuol et Liona Bordonaro. La série vient de dévoiler sa saison 2, malheureusement légèrement moins captivante que la première. Mais Week-End Family a au moins le mérite de nous mettre de bonne humeur, tout en abordant des thématiques familiales importantes à hauteur d’enfant et d’ado. Et c’est déjà franchement pas mal, pour la première comédie française de Disney+.

Baymax ! sur Disney+, la douceur à l’état pur

Alerte mignonnerie ! Baymax, déjà absolument adorable dans le film d’animation Les Nouveaux Héros, revient pour 6 petits épisodes. Son objectif : faire fondre votre petit cœur tout mou en l’abreuvant d’amour. Si vous n’avez pas encore fait la connaissance de cet adorable robot, sachez que Baymax est un assistant médical personnalisé qui saura guérir toutes vos blessures, même les plus profondes, à grands renforts de câlins, d’analyses biologiques, de blagues et de bienveillance. Dans la série que Disney+ lui a consacré en 2022, ce grand dadais, en mode « bonhomme Michelin en moins creepy », sillonne donc la ville de San Fransokyo pour venir en aide aux habitants dans des mini-missions décalées.

6 épisodes, de 10-15 minutes chacun, hyper faciles à enchaîner, des thématiques intelligentes, un réconfort assuré pour tous vos malheurs… Baymax ! est juste l’une des meilleures séries courtes animées de Disney+. À sa sortie, sa popularité a même grimpé en flèche grâce à… l’extrême droite. La cause de ce code rouge : l’épisode 3, dans lequel le robot assiste une adolescente qui traverse ses premières règles et reçoit notamment les conseils d’un homme transgenre pour acheter des protections hygiéniques. Une avancée historique dans une série jeunesse, qui a permis de mettre en lumière le sujet des règles (toujours aussi tabou en 2023, on soupire), avec malice et douceur. Ne ratez pas ce cocon d’amour et de diversité qu’est Baymax !, vous ne le regretterez pas, promis.

Miss Marvel sur Disney+, la super-héroïne lumineuse

Vous aimez l’énergie et l’atmosphère fun de Spider-Man ? Alors vous allez adorer Miss Marvel, une adolescente comme les autres, totalement fan de super-héros et d’univers geek. Mais un jour, voilà qu’elle se découvre, elle aussi, des pouvoirs surnaturels. Kamala Khan va ainsi devoir se métamorphoser en Miss Marvel pour combattre le mal. Comme avec Peter Parker en son temps, on s’identifie immédiatement à ce personnage au quotidien normal, qui aime s’évader dans un univers imaginaire avant de devoir mettre les deux pieds dedans pour sauver le monde.

Avec Kamala Khan, jeune lycéenne musulmane et pakistanaise, Disney et Marvel ont franchi un pas de plus ultra important en terme de représentation à l’écran. Et on ne peut que saluer cette petite révolution, d’autant que la série est clairement l’une des meilleures de Marvel à ce jour. Entre le teen drama qui renouvelle quelques codes et la quête d’identité d’une adolescente racisée, Miss Marvel est idéale pour se changer les idées en famille, grâce à une super-héroïne lumineuse et positive. Cerise sur le gâteau : la première saison ne compte que 6 épisodes donc vous pouvez rapidement vous plonger dans cet univers coloré sans entamer un grand marathon.

