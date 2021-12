8 séries feel good à voir en famille pendant les fêtes

Sur Netflix, Prime Video, Salto ou Disney+, voici des séries à partager ensemble en cette période de Noël.

Durant les fêtes, on aime les séries qui font du bien et que l’on peut voir facilement en famille avec tout le monde — enfants, ados, adultes. Voici quelques œuvres qui, justement, se regardent un immense plaisir et qui peuvent être partagées lors d’un moment convivial.

Anne with an E (Netflix)

Anne with an E fait partie de ces petites merveilles dans le domaine des séries historiques. On est à la fin du XIXe siècle, Anne est orpheline. Elle se retrouve adoptée par une sœur et un frère qui tiennent une ferme — par erreur, car ces deux personnes assez âgées souhaitaient un garçon. Mais Anne est très différente. Brillante et lumineuse, intense dans tout ce qu’elle dit et entreprend, son arrivée va bouleverser ce petit village canadien.

Cette série a, littéralement, toutes les qualités. Du rire aux larmes, aux moments de légèreté comme de tension, c’est un véritable bonheur à regarder. Il y a 3 saisons, avec une fin parachevée malgré l’annulation, que les scénaristes ont pu prendre en compte.

Anne est le personnage que vous voulez côtoyer pendant les fêtes.

Anne with an E. // Source : Netflix

Perdus dans l’espace (Netflix)

Voilà une comédie de science-fiction qui met en scène toute une petite famille : la famille Robinson. Les deux parents et leurs trois enfants décrochent le droit d’embarquer pour une nouvelle vie, sur une nouvelle planète. Mais ils vont faire naufrage, démarrant une aventure de survie collective permanente. D’autant qu’ils ne seront pas seuls. Il faut notamment compter sur la présence d’un robot alien — ami ou ennemi ?

Perdus dans l’espace ne se prend pas la tête outre mesure. Les enjeux ne sont pas grandioses et ce n’est pas de la SF de haute volée, mais la série n’en demeure pas moins captivante par moments. Les personnages sont attachants. C’est rafraîchissant et typiquement familial. La troisième et dernière saison vient d’être diffusée, fin 2021.

Perdus dans l’espace. // Source : Netflix

The Orville (Disney+)

On oserait presque affirmer, en chuchotant, que The Orville ressemble davantage à l’âme de Star Trek que les séries Star Trek les plus récentes. Sous un angle beaucoup plus humoristique. Dans cette série absolument géniale de Seth MacFarlane, on suit un équipage qui voyage aux quatre coins de l’espace. À chaque épisode, une aventure les guette, pleine de rebondissements, sur le vaisseau ou sur une planète.

Mais épisode après épisode, The Orville prend aussi une autre tournure qu’une série humoristique. Seth MacFarlane, en fan de Star Trek — et accompagné d’une équipe de scénaristes et réalisateurs rattachés aux anciennes séries Star Trek — parvient à livrer des histoires qui ont du fond. Quant aux effets spéciaux, la saison 2 en met plein les yeux.

Voilà de la très belle science-fiction, pour mettre des étoiles et des planètes dans vos fêtes.

The Orville. // Source : Disney+

Hawkeye (Disney+)

L’année 2021 a été riche en séries Marvel, avec WandaVision, Loki et Hawkeye. Ces trois productions Marvel ont une qualité toute particulière : remplies de twists, elles fonctionnent sur des mystères qui nous impliquent totalement, nous poussent à forger des théories et à avoir envie d’en débattre entre chaque épisode.

Mais la plus familiale des trois, c’est très clairement Hawkeye. La série a d’ailleurs été présentée comme un « Marvel de Noël », et l’approche est très réussie. La relation entre Clint Barton (Hawkeye) et Kate Bishop (nouvelle héroïne introduite dans la série) est joliment tendre. On a le droit aussi à de l’action, de l’humour, des décors de Noël et un chien.

Hawkeye (Kate et Clint). // Source : Marvel/Disney+

Belgravia (Prime Video)

Par le créateur de Downton Abbey, la mini série Belgravia en reprend certains codes. Cela démarre avec un bal, à la veille de la bataille de Waterloo. Un événement, lors de cette soirée, va bouleverser plusieurs générations de deux riches familles britanniques.

Ce n’est pas aussi bien que Downton Abbey, mais on retrouve une part de la saveur, avec cette même maîtrise du drama historique, et un questionnement sur les rapports sociaux hiérarchisés de l’époque. Chaque plan est un véritable régal tant les décors sont une réussite.

Belgravia. // Source : Prime Video

Dickinson (Apple TV+)

On vous avait déjà fait part de notre déclaration d’amour envers Dickinson, vrai chef-d’œuvre qui parvient à adapter non seulement ce que l’on sait de la vie d’Emily Dickinson, mais aussi l’essence même de sa poésie. Cette série Apple TV+ peut se regarder en toute intimité, mais elle a aussi un avantage : elle se partage très bien — le moment n’en est que plus précieux ! Dickinson parle non seulement d’Emily Dickinson, mais aussi de toute sa famille, dans une atmosphère collégiale où l’amitié, la filiation et l’amour ont une place importante. C’est souvent drôle. Une série qui fait profondément du bien.

Dickinson. // Source : Apple TV+

Superman & Loïs (Salto)

Comme les fêtes sont une période propice aux œuvres super-héroïques — car on a envie de rêver un peu ! –, vous pouvez aussi vous tourner vers les séries DC Comics. Sur Salto, deux en particulier sont disponibles : Superman & Loïs ainsi que Stargirl.

La première — Superman & Loïs — offre une nouvelle vision de la vie de l’homme d’acier, puisqu’on le retrouve… avec une vie de famille ! Il est dorénavant installé avec Loïs Lane et deux enfants — adolescents. Autre approche intéressante de la série : elle met Loïs Lane et Clarke Kent sur le même plan, en tant que duo. Cette première saison est particulièrement réussie.

Clark Kent et Loïs Lane. // Source : Salto/The CW

Stargirl (Salto)

La série Stargirl, sur ce personnage DC peu connu du grand public, livre une quête initiatique comme on les aime, avec une super-héroïne forte et lumineuse. Une production d’autant plus conviviale que la famille est centrale au sens large dans le récit.