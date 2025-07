Lecture Zen Résumer l'article

Vous aimez découvrir des récits méconnus et des figures oubliées de notre Histoire grâce à des drames bouleversants ? Alors, vous devriez adorer cette sélection des meilleurs films tirés de faits réels, disponibles sur Netflix.

On dit souvent que la réalité dépasse la fiction. Le septième art a aussi une légère tendance à emprunter des histoires vraies, plus ou moins connues, parfois tragiques, pour mieux les sublimer. Que vous soyez à la recherche de biopics intimes, de fresques historiques épiques ou de drames en costume, peu importe : voilà notre sélection des 14 des meilleurs films inspirés de faits réels sur Netflix.

Si vous préférez les frissons de l’épouvante, les fous rires devant votre écran ou les soirées canapé avec vos enfants, parcourez nos autres propositions dédiées aux films d’horreur, aux comédies, ainsi qu’aux longs-métrages à regarder en famille. Et pour davantage de choix, rendez-vous sur notre guide des plus beaux films à voir sur Netflix, tous genres confondus.

Quels sont les meilleurs films récents et tirés d’une histoire vraie à voir sur Netflix en ce moment ?

Le Cercle des Neiges

Avez-vous déjà entendu parler du véritable vol 571 ? Transportant à son bord une équipe de rugby en partance pour le Chili, cet avion s’est écrasé dans les Andes, en 1972. Le Cercle des Neiges raconte le parcours des 29 survivants, qui ont dû utiliser des méthodes extrêmes pour survivre dans des environnements hostiles, coûte que coûte.

Le film de Netflix, qui a créé la surprise à sa sortie, début 2024, détaille les 72 jours durant lesquels les passagers ont été bloqués dans des paysages glacés avant l’arrivée des secours. Réalisé par le cinéaste espagnol Juan Antonio Bayona (The Impossible, L’Orphelinat), Le Cercle des Neiges est un drame perturbant, qui bouleverse autant qu’il met mal à l’aise. Préparez les mouchoirs et n’oubliez pas d’avoir l’estomac bien accroché avant de lancer le visionnage de ce film, qui vous passera toute envie de prendre l’avion.

Le Procès Goldman

Le cinéma raffole des films de procès, d’autant plus lorsqu’ils sont inspirés de faits réels, afin de plonger les spectateurs dans des huis clos souvent étouffants. C’est précisément le cas du Procès Goldman, l’un des meilleurs films français de 2023, injustement méconnu, à l’image de l’histoire qu’il raconte. On se situe alors en 1976 et Pierre Goldman, militant d’extrême gauche, est au centre de toutes les discussions. Jugé pour quatre braquages à main armée, l’accusé reconnaît les faits, mais réfute sa responsabilité dans la mort de deux pharmaciennes.

Le procès, extrêmement médiatisé et qui place ses convictions politiques au cœur du débat, fait de lui une icône de la gauche, malgré lui… Haletant de bout en bout, Le Procès Goldman opère un remarquable travail de reconstitution pour décrire l’histoire du demi-frère du chanteur Jean-Jacques Goldman. Porté par la performance hallucinante d’Arieh Worthalter (Une Amie Dévouée), ce film politique reste toujours aussi pertinent, cinquante ans après les faits.

Une Femme en Jeu

Au rayon des histoires vraies, une thématique en particulier rime toujours avec succès : les tueurs en série. Les criminels passionnent les foules, dans la littérature, sur le petit écran ou au cinéma. Le film Une Femme en Jeu l’a bien compris, en s’inspirant de la vie méconnue de Cheryl Bradshaw. En 1978, cette actrice en devenir participe alors à l’émission The Dating Game (ou Tournez manège en France). Elle se retrouve face à un candidat qui a su tromper la production : Rodney Alcala, un violeur et tueur en série, activement recherché par la police…

Grâce à son intrigue tout simplement effrayante, Une Femme en Jeu a su s’imposer comme l’un des meilleurs thrillers psychologiques de ces dernières années, avec une pincée d’horreur en supplément. Réalisé et interprété par Anna Kendrick (Pitch Perfect), ce film Netflix puise dans le réel pour mieux nous terrifier, en dénonçant au passage les féminicides commis par Rodney Alcala, pendant des années.

To the Bone

Si les films tirés de faits réels nous bouleversent autant, c’est généralement parce qu’ils permettent une identification immédiate, tout en abordant des sujets de société majeurs, parfois tabous. C’est le cas de To the Bone, consacré au personnage d’Ellen, une jeune femme souffrant d’anorexie et qui entame un long parcours pour se reconstruire, malgré tout.

Inspiré par les véritables expériences de la réalisatrice et scénariste, Marti Noxon (Buffy contre les Vampires) ainsi que de celles de Lily Collins (Emily in Paris), ce drame intimiste nous touche en plein cœur grâce à une histoire peu racontée sur le grand écran. Cerise sur le gâteau : Keanu Reeves (John Wick) et Alex Sharp (Le Problème à 3 Corps) complètent la distribution de ce récit autobiographique déchirant, qui vous tirera forcément quelques larmes au passage.

Les Filles du Docteur March

Vous aimez les drames en costume et les personnages féminins indépendants ? Alors, vous devriez adorer Les Filles du Docteur March, petit bijou d’adaptation signé Greta Gerwig (Barbie). On y (re)découvre l’histoire du célèbre roman de Louisa May Alcott, inspiré de sa propre vie. Le personnage de Jo ressemble ainsi drôlement à l’autrice, elle qui rêve justement de devenir écrivain. Aux côtés de ses trois sœurs, Beth, Meg et Amy, aux personnalités bien différentes, l’héroïne affronte les épreuves de la vie, entre amour, deuil et sororité.

Un film féministe essentiel, parfait pour les fans d’histoire et de littérature, et doté d’un casting absolument hallucinant. Saoirse Ronan (The Grand Budapest Hotel), Florence Pugh (Thunderbolts*), Emma Watson (Harry Potter), Laura Dern (Twin Peaks), Meryl Streep (Big Little Lies) et même Timothée Chalamet (Dune) se donnent la réplique dans ce petit bonbon hors du temps.

Les Chatouilles

Certains récits tirés de faits réels peuvent changer la vie de nombreuses personnes. C’est le cas des Chatouilles, inspiré par la propre histoire d’André Bescond, la co-réalisatrice et actrice principale du film. On y découvre le quotidien d’Odette, une enfant de huit ans qui partage son temps entre ses deux passions : la danse et le dessin. Elle passe également beaucoup de temps avec un ami de ses parents, avec qui elle « joue aux chatouilles ». Mais ce n’est qu’à l’âge adulte qu’Odette met enfin des mots sur ce qu’elle a subi : de l’inceste.

Véritable bombe à sa sortie, Les Chatouilles a permis de faire bouger de nombreuses lignes grâce à son récit profondément essentiel, sur un sujet tabou. Loin d’être plombant, ce film français porte en réalité un vrai message d’espoir, avec une énergie contagieuse. Difficile, mais nécessaire.

Une merveilleuse histoire du temps

Vous avez entendu parler de Stephen Hawking, génie scientifique reconnu mondialement pour ses recherches sur les trous noirs. Mais connaissez-vous vraiment son parcours étonnant ? Pour le découvrir, vous pouvez donner une chance à l’excellent biopic Une merveilleuse histoire du temps, adapté des mémoires de Jane Wilde, sa première compagne.

Le brillant physicien est incarné par Eddie Redmayne (The Day of the Jackal), oscarisé pour ce rôle, dans ce film poétique qui retrace sa vie, bouleversée par un diagnostic précoce : celui de la maladie de Charcot. Ne vous attendez pas pour autant à un compte-rendu détaillé de ses recherches et autres avancées cruciales : le film raconte surtout la romance intemporelle entre Stephen et Jane. Mais ne tardez pas avant de le visionner : Une merveilleuse histoire du temps quittera le catalogue de Netflix le 15 août 2025.

La Voie de la Justice

En 1987, l’avocat Bryan Stevenson commençait une brillante carrière d’avocat. Il décide alors de défendre des personnes condamnées à mort, dont Walter McMillian, surnommé Johnny D., inculpé pour le meurtre d’une adolescente. Persuadé que l’instruction a été compromise, il va se lancer dans un combat politique sans relâche, face au racisme de l’époque.

Porté par les excellents Michael B. Jordan (Black Panther), Jamie Foxx (The Amazing Spider-Man) et Brie Larson (Captain Marvel), La Voie de la Justice retrace avec brio la carrière de Bryan Stevenson, qui a changé la législation aux États-Unis. Un plaidoyer puissant contre la peine de mort, qui évite les clichés habituels du genre pour dénoncer la manière dont les discriminations raciales restent toujours aussi actuelles.

Joy

Non, les histoires vraies ne riment pas toujours avec fin tragique. La preuve avec Joy, film britannique feel-good par excellence. On y opère un retour dans le temps, précisément dans les années 1960, pour suivre le destin de Jean Purdy, une jeune infirmière qui s’associe avec le chercheur Robert Edwards et le chirurgien Steptoe pour mettre au point une avancée médicale révolutionnaire : la fécondation in-vitro.

Entre considérations éthiques, religieuses et morales, le trio va devoir affronter le sexisme de l’époque, jusqu’à donner enfin naissance à Louise Joy Brown, le tout premier bébé-éprouvette de l’Histoire. Joy est un film classique dans sa forme, mais qui finit par nous toucher en plein cœur grâce aux performances de Bill Nighy (Love Actually), Thomasin McKenzie (Last Night in Soho) et James Norton (Black Mirror).

Insubmersible

Le nom de Diana Nyad ne vous dit probablement rien et pourtant : en 2013, elle s’est lancé un défi sportif totalement hors du commun. À 60 ans, elle a décidé de parcourir, à la nage, les 160 km qui séparent Cuba de la Floride, ce qui représente près de 60 heures de trajet. Un immense exploit, mis en lumière grâce au biopic Insubmersible.

Le film raconte la vie de la championne, entre gloires, déceptions, doutes et obstination quasi mortelle à accomplir son challenge. Annette Bening (American Beauty) et Jodie Foster (Le Silence des Agneaux, True Detective) incarnent avec brio les rôles principaux de ce long-métrage profondément féministe, qui donne enfin une voix à cette figure ouvertement lesbienne, tel qu’elle le mérite.

Maestro

Non, les talents musicaux de Bradley Cooper ne se limitent pas à sa performance déjà inoubliable dans A Star is Born. La preuve avec Maestro, sa dernière réalisation en date dans laquelle il tient le rôle principal. Il endosse alors le costume de Leonard Benstein, le compositeur à qui l’on doit notamment la célèbre partition de West Side Story.

Ce biopic raconte sa vie tumultueuse, et particulièrement son mariage complexe avec l’actrice Felicia Montealegre, interprétée ici par la formidable Carey Mulligan (She Said). Pendant plus de deux heures, Bradley Cooper nous embarque avec eux dans un tourbillon d’émotions dévastatrices, jonglant constamment entre le noir et blanc puis la couleur, pour mieux mettre en valeur les éclairs de génie créatifs du musicien. Absolument grandiose.

The Big Short

Qui a dit que l’économie et les fluctuations de la bourse rimaient avec ennui ? The Big Short parvient à nous passionner pour des chiffres, des actions et des négociations financières, pendant plus de deux heures. Un pari risqué, qui fonctionne à merveille grâce à un casting absolument ahurissant, composé de Christian Bale (The Dark Knight), Steve Carell (The Office), Ryan Gosling (La La Land), Brad Pitt (Fight Club) et Jeremy Strong (Succession).

Ensemble, ils nous embarquent à Wall Street, en 2005, juste avant la crise des subprimes qui a frappé les États-Unis. Mais ces petits génies, eux, avaient déjà tout anticipé et ont pu remporter des millions de dollars grâce à de petites combines parfaitement orchestrées. The Big Short est un véritable tour de force qui ne souffre d’aucun temps mort, dirigé par Adam McKay, le réalisateur des excellents Don’t Look Up et Vice.

Goliath

Un face-à-face entre Gilles Lellouche (Le Grand Bain) et Pierre Niney (Le Flambeau), ça vous tente ? Voilà ce que propose Goliath, inspiré des différentes enquêtes menées à propos de Monsanto et de l’usage des pesticides en France. Plusieurs destins vont se croiser : celui de Patrick, un avocat parisien spécialisé en droit environnemental, de Mathias, un lobbyiste acharné prêt à défendre les intérêts des entreprises, et de France, une prof de sport et ouvrière qui milite activement contre les pesticides.

À la suite de un évènement tragique, leur rencontre va faire des étincelles, intimes et politiques. À l’heure où l’usage des pesticides reste plus que jamais un enjeu national et mondial, Goliath soulève de précieuses problématiques, tout en restant humain. Un film français nécessaire, à recommander sans modération.

Les Sept de Chicago

Si vous aimez le cinéma et les séries, vous avez déjà croisé le nom du scénariste Aaron Sorkin au générique de The Social Network ou bien d’À la Maison-Blanche. En 2020, il réalisait le deuxième film de sa carrière : Les Sept de Chicago, tiré de faits réels survenus en 1968. En marge de la Convention nationale démocrate, qui doit désigner le candidat à l’élection présidentielle américaine, de nombreuses révoltes se font entendre.

La répression est forte, menant au procès de sept organisateurs de manifestations, poursuivis pour conspiration. Leur histoire, méconnue en France, continue pourtant à faire écho à nos luttes actuelles, plus de 60 ans plus tard. C’est en tout cas ce que nous raconte Les Sept de Chicago, qui alterne les points de vue pour mieux nous immerger dans ce thriller politique rempli de suspense. Un film brillant, à l’image de son cinéaste.

