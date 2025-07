Lecture Zen Résumer l'article

Matt Shakman, réalisateur du film Les Quatre Fantastiques, a partagé un détail crucial sur l’une des scènes post-générique du blockbuster. Il concerne un acteur bien connu.

Une nouvelle ère débute pour le Marvel Cinematic Universe. La sortie dans les salles obscures du film Les Quatre Fantastiques: Premiers Pas va nous amener vers la future grande réunion des super-héros, intitulée Avengers: Doomsday. Une nouvelle grande menace se prépare : après Thanos, c’est Doctor Doom qui va donner du fil à retordre au camp du Bien, et il sera incarné par Robert Downey Jr. (naguère dans l’armure d’Iron Man).

Tout naturellement, Les Quatre Fantastiques: Premiers Pas comporte son lot de scènes post-générique pour nous préparer à l’après. Dans une interview accordée à Phase Hero le 26 juillet 2025, le réalisateur Matt Shakman a partagé un détail crucial sur l’une d’entre elles.

Attention, la suite de cet article contient des spoilers sur Les Quatre Fantastiques: Premiers Pas.

Qui se cache sous le costume ?

Comme on pouvait s’y attendre, Doctor Doom apparaît bien dans l’une des scènes post-générique du blockbuster produit par Marvel et Disney. Dans la séquence en question, il se retrouve auprès de Sue et de Franklin. On le reconnaît avec sa capuche verte et son masque argenté. Mais puisqu’on ne voit pas son visage, on se pose la question suivante : est-ce Robert Downey Jr. ou une doublure ?

Matt Shakman a justement apporté la réponse au micro de Phase Hero : oui, c’est bien Robert Downey Jr. qui enfile — déjà — le costume de Doctor Doom dans la scène en question. Cela ne change pas grand-chose à sa bonne compréhension, mais démontre déjà une implication totale de la part de l’acteur — qui a donc accepté de revenir dans le Marvel Cinematic Universe dans un autre rôle (après en avoir été le grand héros).

Robert Downey Jr. de retour dans le MCU. // Source : Twitter Marvel

Pour l’anecdote, le tournage a été supervisé par Joe et Anthony Russo, qui travaillent actuellement sur Avengers: Doomsday. La présence de Robert Downey Jr. n’est donc pas si surprenante. « Ils ont été très impliqués et, pendant qu’on tournait, ils tenaient à visiter nos plateaux et à regarder les scènes pour mieux connaître ces personnages afin de les traiter correctement dans le prochain film », confiait Matt Sharkman à ComicBook. Joe et Anthony Russo s’étaient déjà occupés de la scène post-générique de Thunderbolt*. Ils cherchent vraiment une continuité totale.

