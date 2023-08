Dans la saison 3 d’Only Murders in the Building, Meryl Streep joue Loretta, une actrice qui a du mal à percer. Dans l’épisode 3, elle interprète la chanson phare de la comédie musicale d’Oliver : Look for the Light.

Oliver Putnam est bien en peine pour défendre son projet de comédie musicale, dans l’épisode 3 d’Only Murders in the Building. Il cherche désespérément à composer son showstopper, son killer song, autrement dit le hit, le clou du spectacle qui serait écouté en boucle, applaudi à qui mieux mieux. Heureusement, Loretta le sauve en interprétant sa ballade — une douce berceuse — à la perfection. Il y a un amusant paradoxe : pour la série Disney+ elle-même, Meryl Streep interprétant une chanson est, en soi, un clou du spectacle.

Look for the Light a été composée par de grands noms

Il s’agit là d’une véritable composition créée spécialement pour la série. Look for the light, son titre, a été écrit par d’immenses célébrités de Broadway. Sara Bareilles d’abord, autrice-compositrice-interprète de musique indie. On se souvient de son Love Song en 2007, le titre a fait 112 millions de vues depuis. Le duo Pasek & Paul ensuite, lesquels ont tout bonnement remporté le Golden Globe de la meilleure musique de film pour leur travail sur La La Land ; et on leur doit aussi le titre phare de The Greatest Showman. À l’interprétation, enfin, on retrouve Meryl Streep, Ashley Park, ainsi que l’ensemble du cast pour les chœurs.

La chanson de la série est disponible sur toutes les plateformes d’écoute : Spotify, Deezer, Apple, etc. Le clip est également déjà visionnable en entier sur la chaîne YouTube de Hulu :

Ce n’est pas la première fois que Meryl Streep se distingue en chantant, même si cela reste peu courant. On se souvient de ses performances dans Mamma Mia! et Into the Woods.

Meryl Streep en actrice non reconnue, surprise de cette saison 3

Dès le début de saison 3, la série nous a pris de court. La première scène introduit Loretta, une actrice ne parvenant pas à être reconnue et qui trime pour l’être. Elle est même méprisée par l’acteur principal de la pièce menée par Oliver. Il se trouve que Loretta est incarnée par… Meryl Streep, probablement l’une des actrices les plus réputées et les plus reconnues du cinéma contemporain. Only Murders in the Building s’amuse constamment de ce drôle de paradoxe.

L’épisode 3 n’est pas en reste : on assiste à une Loretta aux anges d’avoir enfin été castée pour « le spin-off d’un spin-off de Grey’s Anatomy », pour jouer un personnage secondaire, un parent. Jesse Williams, présent au casting de cette saison (il joue Tobert) et ancienne tête bien connue de Grey’s Anatomy, s’est lui-même amusé de cette idée. Dans une interview, le showrunner John Hoffman confie que Jesse Williams a accompli un « rêve » en voyant Meryl Streep jouer une actrice percevant son rôle dans Grey’s Anatomy comme une consécration.

Cette saison 3 nous réserve décidément bien des surprises métas et clins d’œil. L’épisode 2 embarquait Selena Gomez, Steve Martin et Jason Veasey dans un numéro jazzy de danse et de chant, en référence directe à All That Jazz (Que le spectacle commence en VF).

Quel est le service de SVOD fait pour vous ? Netflix, Disney+, Canal+, OCS : le comparatif 2023 des offres de SVOD en France Découvrez notre comparateur

Si vous avez aimé cet article, vous aimerez les suivants : ne les manquez pas en vous abonnant à Numerama sur Google News.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.