Des travaux vont être engagés cette nuit au niveau des émetteurs de la TNT en haut de la tour Eiffel. Une intervention estivale, qui a lieu en général une fois par an, pour s’assurer que la télévision numérique terrestre reste pleinement opérationnelle en Île-de-France. Mais cela va nécessiter de couper le signal pendant plusieurs heures.

Attention si vous êtes un oiseau de nuit adorant regarder la télévision tard le soir. Du 28 au 29 juillet 2025, la diffusion des chaînes la télévision numérique terrestre (TNT) va provisoirement être interrompue pour laisser à l’opérateur Télédiffusion De France (TDF) le champ libre pour des travaux de maintenance. Tout sera rétabli au petit matin.

L’intervention des techniciens de TDF aura lieu entre 0h45 et 6h du matin, à une tranche horaire la moins dommageable pour les chaînes comme pour le public — ce sont à ces créneaux que les niveaux d’audience sont les plus bas. Dans l’intervalle, il restera possible d’accéder aux programmes TV par d’autres canaux, comme la télévision sur IP.

Un écran noir va tomber sur la TNT en Île-de-France. // Source : Philips

Une interruption de signal au créneau le moins dommageable

Tout le pays ne sera pas concerné par la coupure du signal. Dans les faits, seules les personnes situées en Île-de-France (soit environ 12 millions d’individus) seront potentiellement affectées. En effet, les travaux prévus par TDF vont se dérouler sur les émetteurs disposés au sommet de la tour Eiffel, qui permettent d’arroser la région.

Dans les faits, ce ne sont pas 12 millions de personnes qui verront un écran noir, mais un nombre bien moindre — la plupart des gens seront couchés ou ne seront pas devant la TV. Signe d’ailleurs que l’audience est très faible à ces heures-là : les créneaux concernés ne sont quasiment jamais mentionnés dans les relevés d’audience ou les communiqués de chaîne.

En tout, ce sont plus de trente chaînes qui vont momentanément être indisponibles sur la TNT en Île-de-France. Cette coupure est répétée une fois par an, afin de « garantir une qualité optimale » de la télévision numérique terrestre, en procédant au renforcement de « la sécurité, la fiabilité et les performances des équipements. »

