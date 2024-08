Lecture Zen Résumer l'article

La série sur la fille de la famille Addams, dirigée par Tim Burton, doit bientôt réapparaître pour une saison 2 sur Netflix. Date de sortie, casting, intrigue… Voici tout ce que l’on sait déjà sur ce retour très attendu de Mercredi (ou Wednesday).

Depuis sa sortie, en 2022, la série la plus gothique du petit écran est devenue un véritable phénomène, sur TikTok ou ailleurs. Mercredi (ou Wednesday) est désormais l’une des productions les plus populaires du catalogue Netflix. Sauf que le retour de la fille de la famille Addams pour une saison 2 se fait attendre. Alors, quand pourra-t-on retrouver cette adepte de tortures et de danses étranges sur le dance-floor, interprétée par la géniale Jenna Ortega ?

Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par YouTube.

Pour pouvoir le visualiser, vous devez accepter l’usage étant opéré par YouTube avec vos données qui pourront être utilisées pour les finalités suivantes : vous permettre de visualiser et de partager des contenus avec des médias sociaux, favoriser le développement et l’amélioration des produits d’Humanoid et de ses partenaires, vous afficher des publicités personnalisées par rapport à votre profil et activité, vous définir un profil publicitaire personnalisé, mesurer la performance des publicités et du contenu de ce site et mesurer l’audience de ce site (en savoir plus) En cliquant sur « J’accepte tout », vous consentez aux finalités susmentionnées pour l’ensemble des cookies et autres traceurs déposés par Humanoid et ses partenaires. Vous gardez la possibilité de retirer votre consentement à tout moment. Pour plus d’informations, nous vous invitons à prendre connaissance de notre Politique cookies. J’accepte tout Gérer mes choix

Quand sort la saison 2 de Mercredi en streaming ?

Aucune date n’a pour le moment été annoncée pour la sortie de la saison 2. Quelques indices nous donnent quand même de l’espoir, après les retards causés par la grève des scénaristes, en 2023. On sait ainsi que le tournage a eu lieu en juillet 2024, en Irlande, battant ainsi le record de la production la plus chère jamais réalisée dans le pays, selon Variety. Le premier épisode de la saison 2 sera de nouveau réalisé par le cinéaste Tim Burton, qui avait déjà dirigé les chapitres 1 à 4 de la première saison.

Le mois de septembre pourrait bien être l’occasion d’une vraie annonce pour une date de sortie, avec la tenue de la Netflix Geeked Week, qui aura lieu dès le 16 septembre, pendant une semaine. Le géant du streaming dévoilera ainsi de précieuses informations et bandes-annonces de ses productions à venir, dont la saison 2 de Mercredi. Au vu des dates récentes de tournage, on peut aisément parier sur un retour en 2025, potentiellement à l’automne : une période parfaite pour apprécier l’univers gothique de la série.

Combien d’épisodes sont prévus pour la saison 2 de Mercredi ?

Pour le moment, aucune information n’a été dévoilée à ce sujet, mais puisque la saison 1 comportait 8 épisodes, on peut aisément parier sur ce nombre pour la suite, qui sera toujours disponible sur Netflix.

Jenna Ortega a également confié une information intéressante à Madame Figaro, en avril dernier : chaque épisode de la saison 2 pourra fonctionner de manière individuelle, ce qui s’éloigne fortement de l’aspect plus feuilletonnant de la première saison.

Mercredi et son fameux violoncelle // Source : Netflix

Quel sera le casting de la saison 2 de Mercredi ?

Beaucoup d’acteurs et d’actrices feront leur grand retour pour la saison 2, à commencer par Jenna Ortega dans le rôle de Mercredi, évidemment. À ses côtés, se trouveront toujours :

Catherine Zeta-Jones (Morticia)

Luis Guzmán (Gomez)

Emma Myers (Enid)

Joy Sunday (Bianca)

Hunter Doohan (Tyler)

Georgie Farmer (Ajax)

Victor Dorobantu (La Chose)

Moosa Mostafa (Eugene)

Joanna Lumley (Grand-Mère)

Isaac Ordonez (Pugsley)

George Burcea (Max)

Mercredi et Enid, deux salles deux ambiances. // Source : Netflix

De nouvelles têtes feront leur apparition, et il s’agit de stars internationales puisque Billie Piper (Doctor Who), Steve Buscemi (The Big Lebowski) et Thandiwe Newton (Westworld) rejoindront le casting de Mercredi. À noter que Christopher Lloyd, qui incarnait l’Oncle Fétide dans les films, endossera encore ce costume légendaire dans la saison 2.

Trois nouveaux personnages gonfleront les rangs de Mercredi : Karloff, un adolescent qui pourrait bien avoir un lien avec Frankenstein, Wolfgang, dont le nom fait référence à un oncle de la famille Addams, ainsi qu’Annie, une petite fille de 12 ans décrite comme intelligente et sage.

Percy Hynes White reviendra-t-il dans le rôle de Xavier ?

Non. L’acteur canadien a été écarté de la série en septembre 2023, suite à des accusations d’agressions sexuelles et de viols sur mineurs, qu’il a toujours nié.

Quelle sera l’intrigue de la saison 2 de Mercredi ?

Dans une interview au média Variety, Jenna Ortega a été formelle : la saison 2 sera plus horrifique que jamais. « Nous avons décidé de laisser tomber toutes les romances, ce qui est super. Nous allons être plus audacieux, plus sombres qu’auparavant. »

Une direction qu’elle a confirmée auprès de Vanity Fair, en citant le film Le Masque de la Mort Rouge de 1964, adaptée d’une nouvelle d’Edgar Allan Poe : « Mercredi ne va pas pour autant devenir soudainement la série la plus gore de tous les temps. Je veux dire, des enfants de 6 ans nous regardent tout de même. Mais nous allons mettre en place des séquences dans lesquelles Mercredi apparaît subitement par exemple. Elle représentera un peu un jump scare à elle seule. »

Mercredi Addams, un personnage toujours sympathique (non) // Source : Netflix

Finis les possibles triangles amoureux, donc : lors de la saison 1, Jenna Ortega avait déjà tapé du poing sur la table et changé certaines répliques des scénaristes, pour mieux coller à son personnage taciturne. Un comportement largement reproché à la comédienne, désormais productrice de la série et qui regrette aujourd’hui d’avoir été un peu sèche avec son équipe : « J’aurais peut-être dû mieux choisir mes mots », a-t-elle confié à Vanity Fair.

L’humour noir devrait être plus présent dans cette suite, qui se concentrera davantage sur la famille Addams en elle-même, et notamment sur la relation entre Mercredi et Morticia.

Quel est le service de SVOD fait pour vous ? Netflix, Disney+, Canal+, OCS : le comparatif 2024 des offres de SVOD en France Découvrez notre comparateur

Vous avez lu 0 articles sur Numerama ce mois-ci Il y a une bonne raison de ne pas s'abonner à Numerama+ Tout le monde n'a pas les moyens de payer pour l'information.

C'est pourquoi nous maintenons notre journalisme ouvert à tous. Mais si vous le pouvez,

voici trois bonnes raisons de soutenir notre travail : 1 Numerama+ contribue à offrir une expérience gratuite à tous les lecteurs de Numerama .

2 Vous profiterez d'une lecture sans publicité , de nombreuses fonctions avancées de lecture et des contenus exclusifs .

3 Aider Numerama dans sa mission : comprendre le présent pour anticiper l'avenir. Si vous croyez en un web gratuit et à une information de qualité accessible au plus grand nombre, rejoignez Numerama+. S'abonner à Numerama+