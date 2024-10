Lecture Zen Résumer l'article

Alors que le grand final des Anneaux de pouvoir vient d’être diffusé sur Prime Video, ce 3 octobre 2024, vous êtes peut-être déjà en manque de séries épiques à vous mettre sous la dent. Pour combler votre besoin de fantasy, voici donc 5 séries similaires à découvrir en streaming.

Le moins que l’on puisse dire, c’est que le final de la saison 2 des Anneaux de pouvoir nous en a mis plein les yeux. L’influence de Sauron est désormais bien installée, certains personnages ont dû nous dire adieu et les Elfes ont dû se replier dans un mystérieux lieu. Après cette conclusion explosive, et en attendant l’annonce d’une saison 3 de la série de Prime Video, voici donc 5 séries similaires à dévorer en streaming.

La Roue du Temps sur Prime Video

En 2021, la première saga de fantasy de Prime Video, adaptée des célèbres romans de Robert Jordan, voyait le jour : La Roue du Temps (ou The Wheel of Time). On y découvrait un monde imaginaire très dense, dans lequel les Aes Sedai, une puissante communauté de magiciennes, se consacre à une mission de la plus haute importance : retrouver le Dragon Réincarné et ainsi rétablir l’équilibre de la Roue du Temps. Mais l’identité de ce jeune élu est encore floue, puisque quatre prétendants semblent correspondre à sa description.

Lors de leur quête initiatique, ils devront surtout prendre garde au Ténébreux, une entité maléfique qui tente de les pousser à détruire la Roue du Temps… Si la première saison de cette série fantastique nous offrait de sublimes scènes de combats et des panoramas à couper le souffle, la seconde s’est malheureusement révélée beaucoup plus ennuyeuse. Mais si vous croyez au destin, que vous souhaitez retrouver l’ambiance des Anneaux de pouvoir, et que vous avez quelques heures à perdre, alors vous devriez vraiment jeter un œil à cette féérique Roue du Temps.

House of the Dragon sur Max

À chaque nouvelle saison, toujours mises en lignes à la même période, le même refrain se fait entendre : House of the Dragon est-elle meilleure que les Anneaux de pouvoir ? Pour répondre à cette question brûlante pour les fans, il vous faudra jeter un œil au fameux spin-off de Game of Thrones, dont la saison 2 s’est terminée cet été, sur Max. On y suit la dynastie des Targaryen, alors qu’une guerre destructrice éclate entre le camp des Verts, et celui des Noirs, pour obtenir le trône.

Entre les stratagèmes politiques et les conflits familiaux, d’immenses dragons font évidemment des apparitions impressionnantes, au fil des épisodes. En attendant la saison 3, il est donc encore temps de découvrir House of the Dragon, à l’ambiance tout aussi contemplative que celle des Anneaux de pouvoir.

The Witcher sur Netflix

Si Prime Video possède son Anneaux de pouvoir et que Max peut se vanter de diffuser House of the Dragon, Netflix, elle, bénéficie d’une autre saga majeure de fantasy : The Witcher. La série, qui tire son intrigue des romans d’Andrzej Sapkowski, ainsi que des jeux vidéo éponymes, se concentre sur le destin du sorceleur Geralt, alors qu’il tente de survivre dans un monde impitoyable.

Dans ses aventures, ce chasseur de monstres pourra compter sur le soutien de Ciri et Yennefer, deux puissantes sorcières, elles-mêmes en quête d’identité. Après trois saisons de haute volée, menées par le charismatique Henry Cavill (Man of Steel), The Witcher devra composer avec un changement d’interprète, puisque Liam Hemsworth (Hunger Games) endossera le costume de Geralt, dans une saison 4 très attendue.

His Dark Materials : À la Croisée des mondes sur Max

Vous aimez l’univers étoffé des Anneaux de pouvoir, mais vous avez gardé votre âme d’enfant ? Alors His Dark Materials : À la Croisée des mondes sera parfaite pour vous. Mêlant fantasy, concepts scientifiques et questionnements philosophiques profonds, cette adaptation en série du best-seller de Philip Pullman nous plonge dans un monde similaire au nôtre… à quelques exceptions près. Chaque humain évolue ainsi aux côtés d’un daemon, un compagnon animal qui reflète sa personnalité.

C’est dans cet univers que Lyra, une adolescente courageuse et indépendante, va découvrir de sombres projets pour l’avenir de l’humanité… Les trois saisons de His Dark Materials s’autorisent forcément des écarts par rapport à l’œuvre originale, mais l’ensemble nous embarque aisément dans cette aventure unique en son genre, aux côtés de Dafne Keen (Logan), James McAvoy (Glass), Ruth Wilson (The Affair) et Lin-Manuel Miranda (Hamilton).

Shadow and Bone sur Netflix

Si les pouvoirs de Sauron dans les Anneaux de pouvoir vous ont glacé le sang, alors vous devriez adorer ceux du Darkling dans Shadow and Bone, sur Netflix. Dans cette variation autour des romans de Leigh Bardugo, la jeune Alina doit survivre dans un royaume imaginaire, Ravka, divisé en deux par un immense et dangereux brouillard : le Fold. Ce qu’elle ignore encore, c’est qu’elle possède de mystérieux pouvoirs magiques qui pourraient bien libérer le monde entier de cette entité maléfique…

Comme souvent dans les histoires de fantasy, Shadow and Bone tire le fil narratif d’une élue, destinée à sauver les siens, grâce à des capacités uniques. Si la série Netflix se perd parfois dans des complexités narratives inutiles, elle parvient tout de même à nous éblouir grâce à ses sublimes costumes et sa galerie de personnages intrigants. À noter que la production a été annulée après seulement deux saisons, bénéficiant tout de même d’une conclusion satisfaisante.

