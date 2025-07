Lecture Zen Résumer l'article

Dès sa sortie sur Netflix, le 17 juillet 2025, Une nature sauvage a immédiatement rejoint les sommets du top 10. Si vous avez déjà dévoré ce thriller situé dans les grands espaces américains, voici 4 séries similaires à découvrir en streaming.

Faire de longues balades à cheval, entre lacs et montagnes, ça vous dit ? Voilà ce que propose Une nature sauvage, le dernier thriller en date de Netflix, qui mélange enquête, meurtres et grands secrets dans de magnifiques paysages naturels.

Une mini-série à suspense en seulement 6 épisodes, qui se binge-watche en un éclair et qui est immédiatement entrée sur le podium de la plateforme de streaming dès sa sortie, le 17 juillet 2025. Si vous avez déjà englouti cette saison 1, voici 4 séries comme Une nature sauvage qui devraient vous plaire.

À l’aube de l’Amérique

Avant de nous livrer Une nature sauvage, le showrunner et scénariste Mark L. Smith nous avait déjà proposé deux énormes cartons : le film The Revenant, qu’il a co-créé, et la série À l’aube de l’Amérique, qu’il a imaginé de A à Z. Cette dernière, également disponible sur Netflix, a été un succès surprise immédiat dès sa sortie, en janvier 2025.

On y découvre l’épopée de Sara Rowell, une mère qui tente de survivre avec son fils, Devin, dans l’impitoyable Far West des années 1850. Profondément sanglant et violent, ce western implacable en 6 épisodes possède un casting en or, en plus de proposer une fidèle reconstitution historique de l’époque. L’une des meilleures séries du genre.

Dirty John

Vous avez aimé suivre le personnage de Kyle Turner, incarné avec brio par Eric Bana dans Une nature sauvage ? Alors, vous devriez adorer retrouver le comédien australien dans une autre série Netflix à succès : Dirty John. Adaptée d’un célèbre podcast américain, la saison 1 s’inspire de la véritable histoire de l’escroc John Meehan.

Pendant des années, il a ainsi arnaqué la femme d’affaires Debra Newell, l’entraînant dans une spirale entre mensonges, manipulation et grandes promesses pour enrober le tout. Menée par Eric Bana, dans un rôle de ce dangereux séducteur, et surtout par les géniales Connie Britton (Friday Night Lights, The White Lotus) et Juno Temple (Ted Lasso), Dirty John se place du côté des victimes, pour raconter ce fait divers américain troublant.

Yellowstone

Dès sa sortie, Une nature sauvage a été immédiatement comparée à Yellowstone pour ses longues balades à cheval et son récit situé dans un grand espace forestier. Il faut dire que le western a complètement renouvelé le genre sur le petit écran, dès ses débuts, en 2018. Pendant cinq saisons, cette saga familiale imaginée par Taylor Sheridan nous a ainsi raconté le destin de la famille Dutton, de riches propriétaires détenant le plus grand ranch des États-Unis, près du parc national de Yellowstone.

Kevin Costner (Man of Steel) y défend alors sans relâche ses terres, face à des politiques et des promoteurs immobiliers peu scrupuleux. Et l’histoire ne s’arrête pas là : Yellowstone a connu un immense succès outre-Atlantique, devenant une véritable galaxie avec plusieurs spin-offs, nommés 1883 et 1923. À noter que seules les 4 premières saisons sont disponibles sur Netflix. Pour découvrir la suite, il faudra donc vous rendre sur Paramount+.

Virgin River

Si les grands espaces américains d’Une nature sauvage vous font rêver, mais que vous préférez les ambiances cocooning au bord du feu, nous avons la solution idéale : Virgin River, évidemment. Au programme de cette série cosy par excellence, vous trouverez beaucoup d’amour, de la douceur, de la bienveillance et un nouveau départ après un deuil douloureux.

Melinda, une infirmière de Los Angeles va ainsi débarquer dans un trou perdu de Californie, Virgin River, où elle va changer sa propre existence, mais aussi celle des personnes autour d’elle. En attendant de retrouver ce drame réconfortant, pour une saison 7, qui continuera à nous envelopper de tendresse, le timing est donc parfait pour rattraper tous les épisodes, avec plaid et chocolat chaud obligatoire (oui, même en plein été).

