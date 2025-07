Lecture Zen Résumer l'article

En attendant l’ultime saison 8 d’Outlander, les fans pourront très bientôt découvrir le tout premier spin-off de la saga : Blood of my Blood, centré sur les parents de Jamie Fraser et de Claire Beauchamp. Date de sortie, intrigue, bande-annonce… Voici tout ce que l’on sait sur cette série dérivée.

Depuis déjà plus de 10 ans, une série historique fait battre nos petits cœurs tout mous, à base de kilts, d’amour intemporel et de séquences qui font grimper la température en une fraction de seconde : Outlander. La saga américaine, basée sur le best-seller de Diana Gabaldon, Le Chardon et le Tartan, sera bientôt de retour pour une saison 8, qui signera la fin des aventures de Claire et Jamie.

Pour autant, Outlander n’a pas dit son dernier mot puisqu’un préquel, Blood of my Blood, est actuellement sur les rails. Date de sortie, bande-annonce, casting… Voici tout ce que vous devez savoir sur ce spin-off très attendu.

De quoi parlera Blood of my Blood, le préquel d’Outlander ?

Comme la série originale, Blood of my Blood se déroulera sur deux époques distinctes. D’un côté, nous pourrons donc suivre Ellen MacKenzie et Brian Fraser, les parents de Jamie Fraser, au cœur des Highlands écossais du 18ᵉ siècle.

De l’autre, nous assisterons à la rencontre entre Julia Moriston et Henry Beauchamp, les parents de Claire, pendant la Première Guerre mondiale. Blood of my Blood servira donc de préquel à Outlander et mettra à nouveau en scène deux grandes histoires d’amour… avec un twist : le voyage dans le temps sera à nouveau de la partie.

La bande-annonce du spin-off d’Outlander, Blood of my Blood

Après des mois d’attente, une longue bande-annonce a enfin été mise en ligne le 10 juillet 2025, par HBO Max. On y découvre que Blood of my Blood offrira aux fans un retournement de situation plutôt inattendu : Julia, la mère de Claire, va également voyager dans le temps grâce au cercle de pierres de Craigh na Dun.

Elle va alors se retrouver en 1714, loin des années 1910 qu’elle connaît si bien. Henry, son compagnon, va partir à sa recherche, comme c’était le cas pour Frank dans Outlander. On retrouvera donc tout ce qui faisait le sel de la série originale : de l’amour fusionnel, des batailles intenses, beaucoup de passion et des décors historiques réalistes.

Quand sort Outlander : Blood of my Blood ?

La série dérivée sera disponible dès le samedi 9 août 2025, en France.

Outre-Atlantique, les épisodes seront diffusés chaque vendredi, à partir du 8 août, sur Starz.

Où regarder Blood of my Blood en streaming, en France ?

Contrairement à Outlander, que l’on peut actuellement retrouver en intégralité sur Netflix, ce préquel sera mis en ligne sur une autre plateforme de streaming : il s’agit de HBO Max.

Pour découvrir Blood of my Blood, vous devrez donc vous abonner avec l’une des trois formules suivantes : Basic avec pub (5,99 € par mois), Standard (9,99 € par mois) et Premium (13,99 € par mois). À noter que vous pouvez également bénéficier de HBO Max grâce aux offres de Canal+.

Claire et Jamie dans Outlander. // Source : Netflix/Starz

Combien d’épisodes sont prévus ?

La saison 1 de Blood of my Blood sera composée de 10 épisodes. La série sera donc plus courte qu’Outlander, qui nous a habitués à des saisons de 12 à 16 épisodes chacune.

Les épisodes seront diffusés au compte-goutte sur HBO Max, chaque samedi.

Le générique d’Outlander : Blood of my Blood

« Sing me a song of a lass that is gone » : si Outlander est si adorée par ses fans, c’est notamment grâce à son générique iconique. Blood of my Blood semble suivre le même chemin, en nous offrant une nouvelle séquence d’introduction, tout aussi épique.

Le soleil se lève alors sur de magnifiques paysages écossais, au son des cornemuses, alors que deux époques se croisent. À noter que la musique, dont les paroles mélangent anglais et gaélique, a été composée par Bear McCreary, qui avait déjà officié sur Outlander mais aussi sur la série Le Seigneur des Anneaux : Les Anneaux de pouvoir.

Quels acteurs et actrices seront au casting d’Outlander : Blood of my Blood ?

Puisque Blood of my Blood a été imaginé comme un préquel d’Outlander, il ne faudra pas espérer croiser Sam Heughan ou Caitríona Balfe, au détour d’un champ de blé. Un tout nouveau casting a donc été réuni pour l’occasion, composé de :

Hermione Corfield (Star Wars : Les Derniers Jedi) dans le rôle de Julia Moriston, la mère de Claire ;

Jeremy Irvine (Cheval de guerre) dans le rôle d’Henry Beauchamp, le père de Claire ;

Harriet Slater (Pennyworth) dans le rôle d’Ellen MacKenzie, la mère de Jamie ;

Jamie Roy dans le rôle de Brian Fraser, le père de Jamie ;

Tony Curran (Daredevil) dans le rôle de Lord Luvat, le grand-père de Jamie ;

Peter Mullan (Le Seigneur des Anneaux : Les Anneaux de Pouvoir) dans le rôle de Red Jacob MacKenzie, le père d’Ellen.

À noter que Matthew B. Roberts, qui a déjà travaillé en tant que réalisateur, scénariste et producteur sur Outlander, sera le showrunner de Blood of my Blood. Le créateur de la série originale, Ronald D. Moore, ainsi que l’autrice des romans, Diana Gabaldon, officieront en tant que producteurs exécutifs.

Blood of my Blood est-elle une série adaptée des romans de Diana Gabaldon ?

Contrairement à Outlander, ce préquel ne sera pas basé sur un livre en particulier de Diana Gabaldon. Il s’agit d’une histoire originale, qui s’inspire tout de même de l’univers créé par l’autrice et des informations qu’elle a pu donner au compte-goutte sur les ancêtres de ses personnages principaux.

Le titre de la série dérivée, Blood of my Blood, est un hommage aux vœux de mariage de Jamie et Claire, qui commençaient précisément par ces mots.

Les premières images d’Outlander : Blood of my Blood

Brian Fraser et Ellen MacKenzie dans Blood of my Blood. // Source : Max

Henry Beauchamp et Julia Moriston dans Blood of my Blood. // Source : Max

Le retour des kilts ! // Source : Max

Brian et Ellen, le couple parfait // Source : Starz

La ressemblance entre Julia et Claire, sa fille, est frappante. // Source : Max

Brian ressemble tellement à Jamie. // Source : Max

