Avengers : L’Ère d’Ultron est loin d’être le film Marvel le plus réussi de la saga du MCU (Marvel Cinematic Universe). Mais il renferme quand même une excellente scène d’introduction, reproduite en Lego pour les fans absolus.

Si on devait établir un classement des quatre films Avengers, alors on mettrait certainement le deuxième opus — L’Ère d’Ultron — en dernière position. Cete réunion des super-héros du Marvel Cinematic Universe (MCU), en dépit d’un antagoniste fascinant et effrayant (Ultron), est un peu trop déconnectée des autres longs métrages et n’a plus l’effet rafraîchissant de son prédécesseur.

Malgré tout, Avengers : L’Ère d’Ultron dispose d’une séquence d’ouverture marquante, qui prend la forme d’une immense bataille entre les Avengers et Hydra, au beau milieu d’une forêt enneigée. Une belle entrée en matière, montée comme une succession de clips qui soulignent les facultés de chaque personnage. Preuve que la scène sort du lot, Lego a décidé d’en faire un set dédié, intitulé Avengers Rassemblement : l’Ère d’Ultron. Destiné à être exposé, il coûte un peu cher (100 €) pour l’inventaire de pièces (613 pièces).

Un joli set Lego Marvel pour un film banal

Le produit permet d’assembler plusieurs choses : deux véhicules (une jeep militaire, une moto), un bunker, une tour, un décor et une foultitude de figurines. Dans la boîte, on retrouve quand même l’équipe originale au grand complet : Captain America, Iron Man, Black Widow, Thor, Hawkeye et Hulk. Elle fait face à trois pauvres soldats d’Hydra, surtout là pour le remplissage et la figuration. Certains auraient sans doute aimé retrouver, aussi, les figurines à l’effigie des jumeaux Wanda et de Quicksilver — qu’on aperçoit pourtant dans l’introduction.

Une jeep… … et un Hulk

Le set utilise des techniques pour donner du mouvement à la scène, ce qui en fait davantage un produit à poser sur une étagère ou un meuble. Les plus jeunes pourront jouer avec : il y a de petits lance-missiles pour recréer la bataille avec un peu d’action ou encore un mécanisme qui permet de faire « exploser » le bunker. La notice suggère une présentation idéale, avec des tiges transparentes qui donnent l’impression que les super-héros volent ou sautent. L’ensemble est un peu compact (par rapport à la vie réelle) mais les effets de mouvement sont plutôt bien retranscrits et le diorama a toute sa place dans une décoration aux couleurs du Marvel Cinematic Universe. Éventuellement aux côtés de la tour Avengers.

Captain America et sa moto Le duo Black Widow/Hawkeye

Comme souvent chez Lego, c’est le casting de bonhommes qui séduit. Ici, ils sont présentés avec leur ribambelle d’accessoires iconiques. Thor est livré avec son célèbre marteau (et une cape moulée en silicone plutôt qu’en tissu) ; Hawkeye peut compter sur son arc et ses flèches pour tirer à vue ; Black Widow est armée de son pistolet ; Captain America ne sort jamais sans son bouclier (ni sa moto) ; et Iron Man donne le sentiment de voler avec les briques bleues translucides attachées à ses pieds et ses mains. Seul Hulk n’a rien à se mettre sous la dent, mais la méga figurine en impose et n’a besoin de rien pour susciter la peur dans les rangs ennemis.

Thor, toujours avec son marteau et ses éclairs. // Source : Maxime Claudel pour Numerama

Il n’empêche, à 100 €, on était en droit d’espérer une reproduction un peu plus ambitieuse. Avec les quelques arbres qui se battent en duel, on n’a pas l’impression d’être plongé dans une forêt touffue. Le côté épique perd un peu de sa saveur et le décor aurait mérité d’être un peu plus garni pour donner totale satisfaction.

En fin de compte, les figurines sont un peu trop les unes sur les autres, avec un côté brouillon. Dans le film, ce n’est absolument pas le cas : chaque super-héros peut respirer avec son propre moment de bravoure. Le prix élevé s’explique surtout par la présence de nombreux personnages iconiques, que Lego, Marvel et Disney facturent hélas très cher. Notez quand même que vous pouvez déjà trouver le produit sous les 80 € sur Amazon, ce qui est déjà bien plus raisonnable.

