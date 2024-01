L’année vient à peine de commencer mais vous avez déjà besoin d’un petit coup de boost ? Voici donc 5 séries à accompagner d’une bonne tasse de votre boisson chaude préférée : La Réceptionniste Pokémon sur Netflix, Tête à Tête ainsi qu’Abbott Elementary sur Disney+, Shrinking sur Apple TV+ et Canal+, et enfin This is Us sur Prime Video.

Ça y est : on a enfin dit bye-bye à 2023, pour recommencer (presque) à zéro en 2024. Mais alors que le froid s’installe pour de bon dans nos contrées, les séries sont, elles, toujours présentes sur les plateformes de SVOD, pour nous envelopper dans un cocon de douceur.

Abbott Elementary // Source : ABC

Vous avez ainsi le choix entre l’hôtel de vacances façon Pokédex avec La Réceptionniste Pokémon sur Netflix, la romance musicale de Tête à Tête sur Disney+, les profs au bout du rouleau d’Abbott Elementary, toujours sur Disney+, la douce mélancolie de Shrinking sur Apple TV+ et Canal+ ou la plus belle famille du monde avec This is Us sur Prime Video.

La Réceptionniste Pokémon sur Netflix, les vacances de rêve

Pour fuir les températures glaciales et retrouver un décor paradisiaque, vous n’avez pas nécessairement besoin de ressortir ce bon vieux Animal Crossing : New Horizons. Netflix a d’autres plans à vous proposer : rejoindre Haru, nouvelle concierge d’un hôtel de vacances, situé sur une île et peuplé de Pokémon.

Sortie en toute discrétion, dans les derniers jours de 2023, La Réceptionniste Pokémon est une petite bulle hors du temps complètement inattendue. On craignait une énième série dérivée de la franchise de Nintendo, et on découvre finalement un océan de mignonnerie, parfaitement intégré dans un cadre animé en stop-motion. Une belle surprise, en seulement 4 (trop) courts épisodes de 20 minutes.

À voir si vous avez aimé : jouer à Pokémon ou Animal Crossing ; Pokémon : Détective Pikachu ; Le Grand Magasin ; Chicken Run ; The White Lotus (non, on rigole)

jouer à Pokémon ou Animal Crossing ; Pokémon : Détective Pikachu ; Le Grand Magasin ; Chicken Run ; The White Lotus (non, on rigole) À voir si vous cherchez : animation ; humour ; vie quotidienne ; créatures fantastiques ; estival ; comédie ; stop-motion ; à voir en famille ; voyage ; débrancher son cerveau ; épisodes courts ; pour aller mieux ; adaptation de jeux vidéo ; compléter votre Pokédex en douceur ; peut-être enfin apprécier Psykokwak

Tête à Tête sur Disney+, la mélodie du bonheur (ou pas)

Alors que l’on vient tout juste de dépasser les premières heures de 2024, Lindsay et Miguel, eux, s’apprêtent à affronter le passage à l’an 2000. Ces deux vingtenaires pourraient en profiter pour prendre un nouveau départ, si seulement leurs petites voix intérieures, au penchant évident pour les chansons entraînantes, se taisaient enfin.

Des conseillers irritants, qui transforment leurs réussites ou leurs échecs respectifs en musique à chaque occasion, et qui pourraient bien être un obstacle de taille à leur romance naissante…

Tête à Tête est ainsi une comédie musicale fantastique, qui se déguste en seulement 8 petits épisodes de 30 minutes. Malheureusement annulé au bout d’une seule saison (mais avec une intrigue résolue rassurez-vous), ce condensé d’amour dégoulinant reste une valeur sûre, pourtant passée complètement inaperçue lors de sa sortie, début 2023. Il est donc temps d’entonner la bande originale, composée par Kristen Anderson-Lopez et Robert Lopez (La Reine des Neiges, Coco).

À voir si vous avez aimé : Le Journal de Bridget Jones ; Schmigadoon! ; Crazy ex-Girlfriend ; Hamilton ; La Reine des Neiges ; New Girl

Le Journal de Bridget Jones ; Schmigadoon! ; Crazy ex-Girlfriend ; Hamilton ; La Reine des Neiges ; New Girl À voir si vous cherchez : romance ; comédie musicale ; humour ; pointe de fantastique ; musique non-stop ; parodie ; épisodes courts ; pour aller mieux ; transformer votre salon en karaoké ; mettre des paillettes (et de la guimauve) dans votre vie ; une excuse pour acheter un nouveau pot de crème glacée

romance ; comédie musicale ; humour ; pointe de fantastique ; musique non-stop ; parodie ; épisodes courts ; pour aller mieux ; transformer votre salon en karaoké ; mettre des paillettes (et de la guimauve) dans votre vie ; une excuse pour acheter un nouveau pot de crème glacée Passez votre chemin si : vous n’en pouvez plus des numéros musicaux en plein milieu de la rue ; vous détestez les chansons Disney et autres mélodies calibrées pour vous rester en tête

Abbott Elementary sur Disney+, le paradis des profs fatigués

Dans la vie, il n’y a pas que The Office et autres Modern Family pour se changer les idées. Une autre pépite comique, également tournée sous forme de « mockumentaire », avec des confessions face caméra, remplit ainsi nos petits cœurs de rires depuis 2021 : Abbott Elementary. On y suit une bande de profs de Philadelphie, qui doit faire preuve d’une imagination débordante pour gérer le manque de budget criant de leur école maternelle et primaire.

Abbott Elementary est ainsi une série engagée, mais surtout profondément drôle. Ne vous laissez pas dérouter par les premiers épisodes, qui ne laissent clairement pas entrevoir le génie de cette sitcom hilarante. Et bonne nouvelle : après une pause, due à la grève des scénaristes à Hollywood, Abbott Elementary reprendra dès le mois de février 2024 aux États-Unis. Vite, la suite !

À voir si vous avez aimé : The Office ; Parks and Recreation ; Modern Family ; Community ; Ted Lasso ; Brooklyn 99

The Office ; Parks and Recreation ; Modern Family ; Community ; Ted Lasso ; Brooklyn 99 À voir si vous cherchez : comédie de bureau ; épisodes courts ; gags ; collègues drôles et excentriques ; casting en or ; romance ; parodie ; critique du système scolaire ; importance de la représentation ; tout public ; engagements politiques ; remplacer le vide laissé par The Office dans votre petit cœur

Shrinking sur Apple TV+ et Canal+, la thérapie dont vous aviez besoin sans le savoir

Si vous l’avez ratée en 2023, alors aucune hésitation possible : votre résolution n°1 de 2024 sera bien évidemment de rattraper l’incroyable Shrinking. Ce n’est pas pour rien si cette comédie douce-amère d’Apple TV+ s’est taillé une place de choix dans notre palmarès des meilleures séries de l’année passée. Déjà, parce qu’elle aborde à la perfection des thématiques difficiles, à travers l’histoire d’un psychologue qui décide d’avouer leurs quatre vérités à tous ses patients.

Mais surtout grâce au trio parfait composé de Jason Segel (How I Met Your Mother), Harrison Ford (Star Wars) et Jessica Williams (Love Life), qui nous emmène dans une thérapie aussi légère que véritablement bénéfique. On attend donc avec impatience la saison 2 de Shrinking, qui devrait arriver courant 2024. Et d’ici là, on peut (à nouveau) plonger dans ce bonbon qui fait un bien fou à l’âme.

À voir si vous avez aimé : How I Met Your Mother ; Ted Lasso ; After Life ; Dispatches from Elsewhere

How I Met Your Mother ; Ted Lasso ; After Life ; Dispatches from Elsewhere À voir si vous cherchez : comédie ; épisodes courts ; psy atypique ; romance ; bande-son folk ; feel-good ; personnages attachants ; casting en or ; propos sur le deuil mais réconfortant ; Harrison Ford en mode grincheux mais mignon

This is Us sur Prime Video, la petite douceur familiale

On termine cette sélection avec un incontournable en toutes circonstances, celui qui réchauffe nos petits cœurs tout mous peu importe le moment de l’année, l’humeur ressentie ou les personnes présentes auprès de nous : This is Us.

Débarquée en 2016 sur nos écrans, cette série n’a cessé de tutoyer les sommets pendant 6 saisons, en s’intéressant à plusieurs personnages en parallèle : Jack et Rebecca, qui s’apprêtent à avoir des enfants, Kate, une jeune femme en pleine crise existentielle, Kevin, un célèbre acteur au bord du burn-out et Randall, qui vient tout juste de rencontrer son père biologique.

On ne va pas vous mentir, avec This is Us, tout s’entremêle : les torrents de larmes comme les fous rires incontrôlables. Mais elle reste, pour toujours, une œuvre lumineuse et réparatrice, qui nous laisse le cœur remplit d’amour après chaque épisode. On peut difficilement mieux commencer 2024.

À voir si vous avez aimé : Je te promets ; Six Feet Under ; Ted Lasso ; A Million Little Things ; À l’ombre des magnolias

Je te promets ; Six Feet Under ; Ted Lasso ; A Million Little Things ; À l’ombre des magnolias À voir si vous cherchez : drame ; comédie ; le pouvoir de la famille, de l’amour et de l’amitié ; crise de la quarantaine ; humour ; personnages attachants ; pour aller mieux ; à voir en famille ; épisodes longs ; casting en or ; santé mentale ; sentiments ; importance de la représentation ; anti-discriminations ; pleurer toutes les larmes de votre corps ; avoir des idées de discours pour votre prochain événement familial ; ne plus jamais voir une cocotte-minute de la même façon

