La série d’espionnage britannique passionne les abonnés de Netflix depuis sa sortie, le 5 décembre 2024. Mais les personnages de Black Doves, incarnés par Keira Knightley et Ben Whishaw, ont-ils vraiment existé ?

Certaines pépites du catalogue Netflix deviennent des cartons inattendus, en un éclair. Mais il arrive aussi très régulièrement que la popularité d’autres séries s’impose comme une évidence. Black Doves entre dans cette seconde catégorie. Sur le papier, ce thriller britannique réunissait ainsi tous les ingrédients pour devenir un véritable miracle de Noël : une ambiance enneigée, un récit d’espionnage haletant, seulement 6 épisodes au compteur, et surtout, la présence de Keira Knightley (Orgueil et Préjugés) et de Ben Whishaw (James Bond), dans les rôles principaux. Mais cette quête de vengeance, déclenchée par une liaison passionnée qui s’est mal terminée, est-elle inspirée d’une histoire vraie ?

Le scandale des « spy cops »

La série Black Doves nous embarque aux côtés d’Helen, une espionne menant une double vie d’épouse modèle auprès de Wallace, un ministre de premier plan, avec qui elle a eu plusieurs enfants. Lorsque son amant est assassiné, elle décide de se lancer à la poursuite de ses meurtriers, aux côtés de Sam, un ami de longue date. Et oui, ce récit est bel et bien tiré d’une histoire vraie.

Helen avec son mari dans Black Doves // Source : Netflix

Si ce fait-divers ne vous dit probablement rien, en Grande-Bretagne, en revanche, il a créé un véritable scandale : celui des spy cops (ou flics espions en français). Nous sommes alors en 2014 et une enquête de The Guardian révèle que des dizaines d’officiers de police ont infiltré des groupes militants, plutôt progressistes ou écologistes, pour recueillir de précieuses informations sur leurs activités.

Une enquête toujours en cours

Pendant plusieurs années, ces agents doubles ont ainsi noué des relations amoureuses avec des militants, jusqu’à même avoir des enfants avec eux, juste avant de disparaître dans la nature, comme c’est le cas d’Helen, dans Black Doves. Une pratique mise en place jusqu’en 2011 par au moins 5 espions, qui était même encouragée par leurs supérieurs hiérarchiques.

Près de 1000 organisations politiques ont ainsi été infiltrés par cette branche secrète des renseignements britanniques, avec de graves conséquences psychologiques sur les victimes.

Certaines affaires remontaient même jusqu’à 1968, ce qui signifie que ces agents endossaient leur fausse identité depuis plus de quarante ans. L’enquête sur le sujet est toujours en cours à l’heure actuelle : plusieurs procès ont déjà eu lieu et le rapport final est attendu pour la fin de l’année 2026. À noter que cette investigation a déjà coûté plus de 88 millions de livres sterling au gouvernement britannique.

Ben Whishaw dans Black Doves // Source : Netflix

Joe Barton, le créateur de Black Doves, s’est alors inspiré de ce véritable scandale pour écrire sa série à succès, comme il le raconte au média Radio Times : « Il s’agit d’une histoire terrifiante, bien plus sombre que mon scénario. Mais cette idée, cette duplicité de prétendre être marié pendant des années et des années, avant de disparaître, m’a vraiment inspiré. »

Contrairement au scandale original des spy cops, qui concernait majoritairement des policiers hommes, le showrunner a toutefois décidé de renverser les genres dans Black Doves, en mettant une espionne infiltrée au cœur du récit.

Une espionne proche du pouvoir

Si Helen et Sam n’ont donc pas réellement existé, pas plus que l’organisation secrète entièrement féminine des Black Doves, les rouages de l’espionnage britannique ont grandement servi de socle pour l’écriture de la série. Et pour développer cette idée d’une double vie, Joe Barton a modifié plusieurs fois le personnage fictif d’Helen, en testant « plusieurs métiers ».

Keira Knightley dans le rôle d’Helen, dans Black Doves // Source : Netflix

Elle est finalement devenue la femme d’un politicien haut placé, ce qui lui offre une couverture parfaite pour ses missions d’espionne : « Je crois qu’il y a une version dans laquelle Helen était une journaliste, enfin, elle prétendait en être une, mais il fallait absolument qu’elle soit proche du pouvoir ».

