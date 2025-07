Lecture Zen Résumer l'article

À l’occasion de sa saison 5, la série Netflix s’associe avec le célèbre jeu de rôle sur table pour proposer une version personnalisée de Donjons et Dragons. Une déclinaison liée à l’univers de Stranger Things et au personnage d’Eddie.

Entrer dans le Hellfire Club, aux côtés d’Eddie, Dustin, Lucas et les autres, ça vous tente ? Voilà ce que proposera bientôt Wizards of the Coast, l’éditeur de Donjons et Dragons, aux fans de l’univers créé par Matt et Ross Duffer. Alors que la sortie de la saison 5 de Stranger Things est imminente sur Netflix, une version spéciale du célèbre jeu de rôle va être publiée pour convier de nouveaux aventuriers à prendre place autour de la table.

Les univers de Donjons et Dragons et de Stranger Things vont enfin être réunis

D’après les informations exclusives révélées par Entertainment Weekly le 21 juillet, cette édition portera le nom de Stranger Things: Welcome to the Hellfire Club et mettra l’accent sur les éléments iconiques de la série. Justice Arman, l’un des designers du jeu, estime ainsi que cela permettra aux fans « de découvrir le trésor secret, rempli d’aventures, d’Eddie Munson et de son Hellfire Club », permettant de mener sa propre table de jeu de rôle.

Le personnage d’Eddie, un maître du jeu hors pair de Donjons et Dragons, est l’une des figures les plus appréciées de Stranger Things, introduit dans la saison 4 et qui a connu de nombreuses scènes de bravoure, le temps de quelques épisodes. Il est notamment connu pour son amour pour le métal, particulièrement Metallica, une passion qui sera évidemment intégrée au nouveau jeu de Wizards of the Coast.

Donjons & Dragons dans Stranger Things. // Source : Netflix

Cette boîte de jeu contiendra une lettre spéciale d’Eddie, un guide de démarrage, 5 fiches de personnages pré-tirés, de trois niveaux différents, des cartes, des figurines, des posters et quatre aventures inédites, qui seront connectées aux quatre premières saisons de la série Netflix. À noter que les scénarios ont été élaborés en collaboration avec Matt et Ross Duffer, pour y intégrer des créatures bien connues de l’univers comme les Demodogs, ainsi qu’une « toute nouvelle recrue dans la famille des monstres », encore entourée de mystères.

Stranger Things: Welcome to the Hellfire Club devrait être disponible à partir du 7 octobre 2025, aux États-Unis, juste avant la sortie de la saison 5 sur Netflix, prévue pour le 26 novembre. Aucune date pour la France n’a été dévoilée pour le moment. Mais en attendant une traduction française, les plus téméraires pourront toujours affûter leurs dés sur le terrain de la version anglaise, qui s’annonce ultra complète.

