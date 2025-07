Lecture Zen Résumer l'article

Amazon va se lancer dans le pari fou d’adapter la saga de jeux vidéo Wolfenstein en série pour sa plateforme Prime Video. Le menu : des nazis et beaucoup de violence graphique.

Le succès, tant critique que public, de la série Fallout a donné des idées à Amazon. La multinationale tient à poursuivre son incursion sur segment des adaptations de jeux vidéo. Si elle prépare actuellement des projets centrés sur Lara Croft et God of War, deux sagas cultes, elle semble aussi prête à oser des contenus plus périlleux, comme Wolfenstein.

Dans un article publié le 25 juillet, Variety rapporte qu’une série Wolfenstein est en développement au sein d’Amazon MGM Studios. Aucun détail sur l’histoire n’a filtré, mais le slogan serait le suivant : « L’histoire de tuer des nazis est indémodable ». Un slogan qui donne le ton et s’avère en adéquation totale avec l’ambiance des jeux dans lesquels on passe son temps à tuer des nazis.

Que sait-on de la série Wolfenstein produite par Amazon ?

Connu pour son implication dans des séries comme The Leftlovers (HBO) ou encore Maniac (Netflix), Patrick Somerville enfilera les casquettes de créateur, scénariste, producteur délégué et showrunner de cette série Wolfenstein. Il sera aidé par de grands noms comme Jonathan Nolan et Lisa Joy, tandis qu’au moins un membre du studio MachineGames, en charge du développement des jeux Wolfenstein, sera aussi à la production.

Wolfenstein 2: The New Colossus. // Source : Bethesda

Si l’histoire de la série est pour l’heure secrète, elle devrait s’articuler autour de Joseph « B. J. » Blazkowicz, un soldat américain d’origine polonaise chargé d’enquêter sur de supposées activités occultes du Troisième Reich. Il reste à voir si Patrick Somerville suivra les premiers jeux, qui se déroulent pendant la Seconde Guerre mondiale, ou s’il optera pour l’univers uchronique des derniers opus (qui partent du principe que les nazis ont gagné). En tout cas, il a l’embarras du choix en termes de contextes, qu’ils soient historiques ou fantastiques.

Il faudra surtout respecter la violence graphique de la saga : dans les jeux, on dézingue des soldats allemands par dizaine avec un arsenal dévastateur. Amazon MGM Studios ne pourra rien censurer pour une adaptation fidèle, avec humour noir et second degré. L’entreprise a prouvé, par le passé, qu’elle n’avait pas peur d’aller loin dans le gore, en témoigne la série The Boys (Antony Sarr ferait d’ailleurs un Joseph « B. J. » Blazkowicz parfait). On n’en attendra pas moins de Wolfenstein, qui pourrait atteindre des sommets en matière d’interdiction pour un public moins averti.

