La nouvelle série d’espionnage de Netflix, Black Doves, est portée par Keira Knightley et Ben Whishaw. Si elle réussit vite à captiver, elle ne comporte que six épisodes.

Il n’aura fallu qu’une journée pour que Black Doves se propulse en haut du classement, sur Netflix. Il faut dire que cette série d’espionnage est incarnée par nulle autre que Keira Knightley. Si vous avez déjà dévoré les 6 épisodes, voici avec quelles séries vous rassasier.

The Night Agent

Une bonne petite décharge d’adrénaline, en plus d’une histoire d’amour, voilà ce que vous apportera The Night Agent sur un plateau. Cette série d’espionnage, qui était l’un des plus gros succès de 2023, nous plonge dans une immense conspiration à déjouer. Tout commence avec Peter Sutherland, chargé de tenir, chaque nuit, un « standard » téléphonique à la Maison-Blanche, relié à un numéro d’urgence mystérieux. Le jour où une femme pourchassée appelle Peter, c’est le début d’une course-poursuite endiablée.

Citadel (Prime Video)

Richard Madden et Priyanka Chopra dans une série d’action et d’espionnage, cela vous tente ? Citadel se situe après la chute de la « Citadelle », agence internationale d’espions, détruite par une autre organisation, Manticore. Mason Kane et Nadia Sinh ont vu leurs souvenirs être effacés à ce moment-là, mais quelques années après, ils doivent reprendre du service, ensemble, pour contrer les nouveaux plans de Manticore. En résumé : baston, romance et on recommence. À noter qu’il existe désormais un spin-off italien, Citadel : Diana.

La Diplomate (Netflix)

Parfois, la politique peut s’avérer aussi intense que l’action. La Diplomate le prouve bien. Dans ce thriller, la diplomate Kate Wyler doit faire face à une crise politique sans précédent : alors qu’un porte-avions britannique est mystérieusement attaqué, elle est nommée ambassadrice des États-Unis au Royaume-Uni. Si elle doit tout désamorcer, elle doit aussi gérer l’impact de ce poste sur son couple.

Blacklist (Netflix)

Une dizaine de saisons sous haute tension, avec un duo iconique : c’est Blacklist. James Spader y incarne le criminel le plus recherché du monde, qui se rend de son propre chef au FBI pour les aider. Sa seule condition : collaborer avec Elizabeth Keen (Megan Boone), agent débutante, avec qui il n’a aucune connexion apparente.

