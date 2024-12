Lecture Zen Résumer l'article

Pour glisser tranquillement vers les fêtes de fin d’année, voici les 9 meilleures séries de Noël à découvrir en streaming sur Netflix, entre comédies romantiques réconfortantes et thrillers enneigés inattendus.

Les cheminées crépitent, les sapins s’illuminent et Mariah Carey hurle dans nos oreilles à chaque instant : bienvenue dans la meilleure période de l’année, à savoir celle de Noël. Pour vous immerger dans cette ambiance si singulière, vous avez évidemment besoin de votre meilleure tasse de boisson chaude, de votre plaid le plus confortable et surtout, de programmes à dévorer dans votre canapé. Voici donc les 9 meilleures séries de Noël, disponibles en streaming sur Netflix. Si vous préférez le charme d’un long-métrage, pas de panique : nous avons également concocté pour vous une sélection dédiée aux meilleurs films de Noël à voir sur Netflix.

Et si vous aimez les petites surprises, nous vous conseillons de jeter un œil à notre calendrier de l’avent spécial séries de Noël, ainsi qu’à son jumeau dédié aux films.

Dash and Lily. // Source : Netflix

Black Doves

Chaque année, Netflix dégaine sa série de Noël phare, celle qui passionne ses abonnés, le temps de quelques épisodes généralement romantiques. Mais en 2024, la plateforme de streaming a pris un virage étonnant : celui du thriller d’espionnage, avec l’excellente Black Doves. Et avant même d’entamer son visionnage, vous pouvez déjà compter deux bonnes raisons de lui donner une chance : Keira Knightley (Orgueil et Préjugés) ainsi que Ben Whishaw (James Bond).

Ensemble, ils forment un duo d’agents secrets qui ne reculent devant rien pour accomplir leur quête de vengeance. Déjà renouvelée pour une seconde saison, cette série anglaise en seulement 6 épisodes multiplie les twists inattendus et les répliques sarcastiques pour mieux nous emporter dans sa toile de mensonges. Le tout, avec le contexte d’une ambiance de Noël lumineuse, complètement à contre-emploi. Déjà culte.

Dash & Lily

Si on ne devait choisir qu’une seule série de Noël disponible sur Netflix, ce serait forcément celle-ci : l’adolescente Dash & Lily. Cette adaptation du roman de David Levithan et Rachel Cohn est ainsi une petite pépite, qui nous réchauffe le cœur à chaque visionnage. On y suit Dash, un jeune homme qui déteste profondément les fêtes de fin d’année, et dont l’avis va progressivement changer lorsqu’il tombe sur un mystérieux carnet rouge, dans les rayons d’une librairie.

C’est ainsi qu’il commence un échange littéraire avec Lily, une adolescente pétillante, véritable incarnation de l’esprit de Noël. Les deux tourtereaux vont alors se lancer une série de défis farfelus à accomplir… Parfaite pour les fans de listes, de littérature et de comédies romantiques bien mielleuses, Dash & Lily bénéficie surtout de l’alchimie irrésistible entre Austin Abrams (Euphoria, This is Us) et Midori Francis (Grey’s Anatomy). Un véritable incontournable de Noël, en seulement 8 épisodes.

Home for Christmas

Vous êtes célibataire et vous n’en pouvez plus des comédies romantiques de Noël qui vous promettent l’amour éternel ? Alors, nous avons la série idéale : Home for Christmas. On y suit Johanne, une trentenaire parfaitement comblée par ses relations et son métier d’infirmière. Sauf que ses parents ne cessent de la questionner à propos d’un futur petit ami. Pour échapper à cette pression sociale, Johanne décide donc de leur mentir, en leur annonçant qu’un heureux élu pointera le bout de son nez à Noël. Elle a donc 24 jours pour se trouver un prétendant digne de ce nom.

Loin des romances habituelles, généralement très formatées, Home for Christmas propose une narration rafraîchissante, qui doit beaucoup à la présence d’Ida Elise Broch (Tempête de Noël), parfaite dans le rôle de l’héroïne totalement à l’aise dans ses baskets. Et si vous avez déjà savouré les deux saisons de cette production norvégienne, nous vous conseillons de donner une chance à son adaptation italienne, Je déteste Noël.

Le Noël de trop

Imaginez un peu : vous êtes déjà au bout du rouleau, mais vous vous réjouissez à l’idée de retrouver votre famille pour Noël. Lorsque vous apprenez que votre frère sort désormais avec votre ex-petite amie, les fêtes de fin d’année risquent de devenir plus mouvementées que prévu… Bienvenue dans Le Noël de trop, série allemande en seulement trois épisodes, centrée sur le malheureux chanteur Bastian, qui n’a pas beaucoup plus de chance du côté de sa carrière musicale.

On s’attache ainsi immédiatement à ce personnage de loser, qui va évidemment connaître un traditionnel happy end de Noël, entre deux pétages de plombs. Une comédie dramatique étonnante, parfaite pour se changer les idées juste avant les retrouvailles avec vos proches pour le réveillon.

Anne with an E

De la neige à perte de vue, une ambiance cosy à souhaits et les magnifiques paysages du Canada en toile de fond : difficile de faire plus compatible avec l’esprit de Noël qu’Anne with an E, également parfaite pour la période automnale. Ces trois saisons vous rempliront donc de tendresse avec l’histoire d’Anne, une orpheline qui se retrouve adoptée par erreur par une sœur et un frère, dans un petit village canadien. Avec son insouciance, sa joie de vivre et ses rêves plein la tête, la jeune fille aux cheveux roux tressés va bouleverser son entourage.

Située à la fin du 19ᵉ siècle, Anne with an E est un petit bijou aux costumes sublimes et aux personnages un brin excentriques. Préparez-vous à passer du rire aux larmes en un instant, mais aussi à avoir envie de courir dans des champs de blé, les cheveux au vent, en découvrant cette production canadienne aussi douce qu’un nuage. Une série historique à la sensibilité unique, qui nous pousse à croire à la magie de Noël, comme au pouvoir des mots.

En verre et contre tous : spécial Noël

Quoi de mieux qu’une télé-réalité de fêtes pour débrancher son cerveau, tout en découvrant de sublimes créations ? L’émission En verre et contre tous a justement diffusé quatre épisodes consacrés à Noël en 2021, d’une durée de 30 minutes chacun. L’occasion de voir s’affronter cinq prestigieux artisans, avec une spécialité bien précise : le soufflage du verre.

Des fameuses boules de Noël pour décorer le sapin jusqu’à un repas de fête entièrement recréé dans cette matière fascinante, cette édition spéciale d’En verre et contre tous fera assurément souffler un soupçon de magie sur votre fin d’année. Il faut dire que toutes les épreuves sont très visuelles et seront parfaites pour émerveiller toute la famille, petits et grands.

Smiley

Les comédies romantiques ne manquent jamais d’inventivité pour créer des étincelles entre deux tourtereaux. Smiley ne fait pas exception à la règle puisque tout commence avec une simple erreur de numéro de téléphone. Alex, un jeune barman et Bruno, un architecte cinéphile, vont alors se rencontrer par hasard. S’ils vont d’abord se détester, un amour va progressivement naître autour d’eux, alors que Noël approche pas à pas…

Avec son couple gay et sa bande de personnages attachants, à l’énergie contagieuse, Smiley s’impose comme une version sérielle et espagnole du film Que souffle la romance, sorti en 2021 sur Netflix. Portée par l’alchimie chaleureuse qui émane de Carlos Cuevas (#Philo) et Miki Esparbé (Un homme d’action), cette petite douceur célèbre l’importance de la représentation queer et offre d’importantes réflexions sur les relations humaines, le tout dans les rues ensoleillées de Barcelone.

Trois Noëls

Les voyages dans le temps sont, en général, une valeur sûre des fêtes de fin d’année, d’autant plus lorsqu’ils sont mêlés à des intrigues familiales au coin du feu. Trois Noëls entre parfaitement dans cette catégorie en nous racontant l’histoire de quatre sœurs, qui fêtent Noël dans leur maison d’enfance lors de trois périodes clés : leur adolescence, l’âge adulte et la fin de leur vie.

Drames et secrets de famille bien enfouis sont évidemment au programme de cette série espagnole, qui nous rappelle parfois Les Filles du Docteur March, au fil de ses trois épisodes. À défaut de révolutionner le genre ou d’éviter les bons sentiments dégoulinants, Trois Noëls possède au moins le mérite de mettre en scène un casting 100% féminin qui n’a peur de rien. Et il faut avouer que cela fait du bien au moral.

Tempête de Noël

Vous êtes nostalgiques de Love Actually et vous rêvez de retrouver un récit dans lequel les destins se croisent ? Alors, Tempête de Noël sera faite pour vous. Dans cette série norvégienne, imaginée par Per-Olav Sørensen (Home for Christmas), plusieurs personnages se retrouvent ainsi bloqués dans un aéroport, quelques heures avant Noël. Les voyageurs comme le personnel aérien doivent donc composer avec cette situation complexe, loin de leurs proches.

Si Tempête de Noël recycle l’idée d’un récit choral, maintes fois utilisée par de nombreux films et séries, elle parvient tout de même à se détacher de ses aînés grâce à une écriture fine des relations humaines et des questionnements existentiels, le tout enrobé de bons sentiments et de coups de foudre amoureux. Que demander de plus ?

