La saison 8 d’Outlander servira d’adieux à Claire et Jamie. Casting, date de sortie, histoire… Voici tout ce que l’on sait déjà sur ce grand final de la série historique, qui s’annonce épique.

Entre romance, historique et fantasy, Outlander est une série à succès qui, malheureusement pour les fans, touche à sa fin. Claire et Jamie vont ainsi vivre d’ultimes aventures lors d’une saison 8, qui arrivera bientôt en streaming. Date de sortie, histoire, casting… Voici tout ce que vous devez savoir sur les ultimes épisodes de la série culte.

La première bande-annonce de la saison 8 d’Outlander

À l’occasion du Comic Con de San Diego, le 25 juillet 2025, les toutes premières images de la saison 8 ont été dévoilées aux fans. On y aperçoit les différents visages de Claire et Jamie, à travers le temps, dans un montage rassemblant les meilleurs moments de leur histoire d’amour épique. On y apprend surtout une information capitale : Jamie pourrait mourir dans les derniers épisodes de la série.

Quelle est la date de sortie de la dernière saison d’Outlander ?

Après des mois d’attentes, la chaîne américaine Starz a enfin révélé un premier créneau de sortie pour la saison 8 d’Outlander, grâce à un post publié sur X (ex-Twitter), le 25 juillet 2025.

On y apprend que Claire et Jamie ne seront pas de retour avant le premier semestre de l’année 2026. Il faudra donc patienter encore de longs mois avant de pouvoir retrouver l’Écosse.

Une saison 8 raccourcie

Outlander s’achèvera avec une saison 8 très courte, puisqu’elle ne comprendra que 10 épisodes. Cela n’en fait toutefois pas la plus courte de la série : la saison 6 tombait à 8 épisodes (tandis que la 7 monte… à 16. Outlander aura toujours été irrégulière en la matière).

Quels livres seront adaptés dans cette saison 8 ?

La série Outlander est adaptée de la saga littéraire signée Diana Gabaldon. Jusqu’à présent, on peut considérer que les saisons suivaient plus ou moins les tomes. En revanche, pour la saison 8, deux livres devront être adaptés en seulement 10 épisodes : Écrit avec le sang de mon cœur, tome 8, et L’Adieu aux abeilles, tome 9 (le dernier en date).

Difficile de savoir comment la série va s’en sortir en si peu de temps, mais il manquera certainement des pans entiers de l’histoire, telle que racontée dans les livres. Outlander devra trouver sa propre cohérence pour parachever le récit en étant à la hauteur. D’autant que Diana Gabaldon termine actuellement l’écriture du dixième et dernier roman de la saga. Les scénaristes vont donc probablement dépasser le matériau original, pour écrire leur propre histoire.

Il faudra dire adieu à Jamie et Claire à l’issue de la saison 8 d’Outlander. // Source : Netflix/Starz

Un spin-off d’Outlander est-il prévu ?

La bonne nouvelle, c’est que la fin d’Outlander ne signe pas la fin de cet univers à l’écran. Un préquel, nommé Blood of My Blood, sera ainsi diffusé dès le 9 août 2025, sur HBO Max. Il se consacrera aux parents de Jamie Fraser (dans l’Écosse du 18ᵉ siècle) et à ceux de Claire Beauchamp (pendant la Première Guerre mondiale), avec un casting aux petits oignons.

Du côté des parents de Jamie, Harriet Slater sera Ellen MacKenzie, et Jamie Roy jouera Brian Fraser. Et pour les parents de Claire, Hermione Corfield incarnera Julia Moriston tandis que Jeremy Irvine interprètera Henry Beauchamp.

Outlander Blood of my Blood // Source : Starz

Où pourra-t-on voir la saison 8 d’Outlander en streaming ?

Netflix détient habituellement les droits des saisons d’Outlander. Cependant, la diffusion du spin-off, Blood of my Blood, sur la plateforme de streaming HBO Max, laisse penser que ce ne sera peut-être pas aussi simple pour la saison 8. Alors, les nouveaux épisodes seront-ils disponibles sur Netflix ou bien sur HBO Max, comme la série dérivée ? Réponse en 2026.

