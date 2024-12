Lecture Zen Résumer l'article

Pour impressionner le destinataire d’un cadeau, il est inutile de l’emballer en faisant un paquet très élaboré. Au contraire, cela peut même être mal perçu. C’est ce qu’a mis en évidence une étude parue le 3 décembre 2024 dans le Journal of Retailing.

Cette étude va probablement remettre en question vos croyances et briser des mythes. Miranda Yin, professeure adjointe de marketing à l’Orfalea College of Business, en Californie, a coécrit une étude, parue le 3 décembre 2024 dans le Journal of Retailing, avec Haijiao Shi et Rong Chen, deux chercheurs d’universités de Beijing. Ils démontrent qu’un cadeau « sur-emballé » est mal perçu par son destinataire, contrairement à ce que pense généralement la personne qui offre le cadeau.

Un cadeau sur-emballé à Noël, et c’est le drame ?

Quand un cadeau est-il considéré comme étant « sur-emballé » ? Selon les auteurs, c’est lorsque « l’emballage utilisé pour emballer ou envelopper un cadeau est beaucoup plus excessif, extravagant ou élaboré que ce qui est nécessaire pour protéger ou présenter l’article réel ».

L’étude démontre qu’un cadeau « sur-emballé » n’est pas mieux perçu par celui qui le reçoit, au contraire. Le destinataire va plutôt se dire que l’effort a été mis sur l’emballage, sur l’extérieur, plutôt que sur le cadeau lui-même et donc qu’il y a un manque de réflexion sur le choix du cadeau.

Mais, là où l’étude devient intéressante, c’est qu’elle montre que les donneurs « sur-emballent » leurs cadeaux en pensant justement souligner leur prévenance.

La scientifique Miranda Yin. // Source : Jahan Ramezani

Il y a de ce fait une vraie différence de perception entre celui qui fait le cadeau et celui qui le reçoit. Cette différence est d’autant plus importante lorsque l’occasion d’offrir est « obligatoire » (par exemple, le Secret Santa de l’entreprise) et quand les personnes ne sont pas proches socialement. Autrement dit, quand Michel de la compta vous offre une boule à neige emballée dans un énorme carton avec des rubans, il est normal que vous soyez méfiant au départ, et déçu en l’ouvrant.

À Noël, misez sur l’intérieur plutôt que sur l’extérieur

Cette étude pourrait être utile aux commerçants, comme l’exprime Miranda Yin dans un communiqué de l’Orfalea College of Business : « Offrir des choix d’emballages optionnels et promouvoir des pratiques durables pourrait aider à répondre aux préférences des consommateurs et à réduire les déchets dès le départ. » Pour le consommateur, ne plus mettre l’accent sur la beauté du paquet, mais sur ce qu’il contient, incite davantage à essayer de faire des emballages plus écologiques. En conclusion : miser sur l’intérieur plutôt que sur les apparences, qui risquent finalement de décevoir.

