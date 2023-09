[En partenariat avec France Culture] Avec cette première chronique Numerama de la saison 3 du Meilleur des Mondes, l’émission de François Saltiel, on explore l’optimisme de Ted Lasso.

Commençons par une confidence : je ne suis pas un footeux. Ce n’est pas un sport que je suis, je ne regarde pas de matchs et je connais mal cet univers. Alors, quand on m’a conseillé une série sur un entraîneur de foot, j’y suis allé à reculons. Pourtant, cette série m’a finalement happé et même bouleversé. J’ai été ému, j’ai ri, j’ai enchaîné les épisodes.

Et cette série, c’est Ted Lasso. Ce personnage est coach dans une équipe de football américain, aux États-Unis. Jusqu’au jour où, pour changer de vie, il est embauché dans un club anglais, pour mener une équipe de football — soccer –, une version totalement différente du foot qu’il connaît. Il va avoir bien du mal à se faire accepter. C’est une série Apple TV+.

Ted Lasso est toujours souriant, à tel point que ça en devient maladif. // Source : Apple TV+

Pourquoi Ted Lasso sort du lot ?

Il faut savoir que ce personnage, Ted Lasso, a une caractéristique très marquante qu’on peut résumer ainsi : c’est l’homme le plus gentil du monde. Il est d’un optimisme à toute épreuve, il prend toujours tout bien. Sa façon de coacher son équipe baigne dans cette atmosphère : il essaye d’améliorer la vie et le bien-être de chaque membre de l’équipe de foot (même pour sa patronne : chaque matin, par exemple, il arrive au stade avec une nouvelle pâtisserie faite maison). Le maître mot de son coaching : la bienveillance.

Alors on rit beaucoup devant Ted Lasso, mais on pleure, aussi. Car cet optimisme constant cache beaucoup de douleurs et de complexité. En termes de santé mentale, c’est très puissant : je n’aurais jamais imaginé assister à des crises de panique aussi bien représentées dans une série sur le foot.

Penser le sport autrement

En fait, Ted Lasso, c’est une leçon de vie. Parce que cela remet l’humain au cœur de la compétition sportive. Finalement, dans cette série, le foot est un vecteur des émotions, un catalyseur, le stade de foot est une sorte de scène de théâtre des désirs, des craintes, des amours, des amitiés. En regardant Ted Lasso, on est impliqué envers des hommes et des femmes, davantage que pour un score. En somme, c’est la tendresse avant la data… et ça fait du bien.

JO, Rugby… : Comment la data transforme le sport de haut niveau

Dans cette première émission de la saison 3, Le Meilleur des Mondes explore comment la data et la tech changent les pratiques sportives. François Saltiel reçoit :

Yannick Nyanga Entraineur Espoirs du Racing 92 et ancien joueur international de rugby

Aurélie Jean Docteure en sciences et entrepreneure, spécialiste des algorithmes

Nicolas Benguigui Enseignant-Chercheur en STAPS dans le domaine des sciences cognitives et sciences des numériques au laboratoire GREYC de l’Université de Caen Basse-Normandie

Chloé Gobé Data scientist à l’INSEP

Un podcast à retrouver sur le site de Radio France et sur toutes les plateformes d’écoute.

