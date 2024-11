Lecture Zen Résumer l'article

Alors que les fêtes de fin d’année approchent déjà à grands pas, voici les 10 meilleurs films de Noël à regarder en streaming sur Netflix, entre comédies romantiques dégoulinantes de guimauve et dessin-animés doux comme un nuage.

Vous entendez ce doux son ? C’est celui de Mariah Carey qui vous informe, déjà, que Noël arrive. Et oui, il est déjà temps de modifier votre playlist du moment pour y incorporer le traditionnel hit annuel : All I Want for Christmas is You. Pour poursuivre sur cette lancée et vous accompagner tranquillement jusqu’aux fêtes de fin d’année, entre deux emballages de cadeaux et autres installations de sapin, nous avons concocté pour vous le guide idéal. Voici donc les 10 meilleurs films de Noël à découvrir sur Netflix. Et cette année, la plateforme de streaming n’hésite pas à faire grimper les températures hivernales, avec des comédies romantiques muy caliente.

Mon bel homme de neige // Source : Petr Maur / Netflix

The Merry Gentlemen

Un spectacle de strip-teaseurs pour Noël : voilà la proposition improbable de The Merry Gentlemen. On y découvre ainsi l’histoire d’Ashley, une danseuse de Broadway, soudainement virée. Elle décide alors de rentrer dans sa ville natale, pour passer les fêtes en compagnie de ses parents. Mais ces derniers pourraient bien perdre leur fameux bar, le Rythm Room. Pour le sauver, Ashley a une idée saugrenue : lancer un spectacle de Noël hebdomadaire, qui met en valeur les beaux muscles et les pas de danse de trois jeunes hommes du coin.

Parmi eux, se trouve le beau Luke, qui va évidemment charmer notre héroïne… Situé quelque part entre The Full Monty et Magic Mike, The Merry Gentlemen signe le grand retour de Chad Michael Murray (Les Frères Scott, Gilmore Girls). Et il faut avouer qu’il est difficile de rester insensible à ses abdos huilés et à ses chorégraphies appliquées, le tout avec option musique country en fond. Malheureusement, son duo avec Britt Robertson (Girlboss) manque cruellement d’alchimie. Dommage.

Mon bel homme de neige

Si vous êtes abonnés à Netflix, vous n’avez pas pu passer à côté du film de Noël le plus décalé de l’année 2024 : nous avons nommé Mon bel homme de neige. Le long-métrage joue ainsi la carte du n’importe quoi dès son intrigue, pour le moins surprenante : un simple bonhomme de neige se transforme ainsi en véritable homme sexy à souhaits, pour le plus grand bonheur de Kathy, une veuve éplorée. On assiste donc à une sorte de Pinocchio, version magie de Noël.

Dustin Milligan (Schitt’s Creek) donne vie à cet Apollon à la naïveté évidemment craquante, tandis que Lacey Chabert multiplie les références à la comédie qui l’a révélée : Lolita malgré moi. Mon bel homme de neige est ainsi une romance parfaite pour débrancher son cerveau et voir son cœur fondre de mignonnerie, face à l’amour naissant entre Kathy et Jack. Complètement invraisemblable, mais diablement efficace.

Santa & Cie

Vous ne le savez peut-être pas encore, mais vous n’avez besoin que d’un seul Père Noël dans votre vie : la version incarnée par Alain Chabat (Astérix & Obélix : Mission Cléopâtre) dans Santa & Cie. Il doit alors faire face à un sacré problème : les 92 000 lutins à son service tombent tous malades en même temps, à seulement quelques jours de Noël. Pour sauver sa tournée de cadeaux, il doit se rendre d’urgence sur Terre avec ses rennes, pour trouver un remède…

Fun et absurde, Santa & Cie est un excellent film familial, qui bénéficie évidemment du timing comique impeccable d’Alain Chabat. À ses côtés, Pio Marmaï (En thérapie) ainsi que Golshifteh Farahani (Pirates des Caraïbes) forment un couple parfait, devant recueillir le Père Noël contre toute attente, tandis que le duo du Palmashow, Grégoire Ludig et David Marsais (Les Vedettes), incarnent des flics complètement à la ramasse. Une comédie de Noël française incontournable.

Les Filles du Docteur March

Quoi de mieux qu’un classique en costumes à l’ambiance familiale pour coller à l’esprit de Noël ? Puisqu’il fallait bien en choisir un, voici donc Les Filles du Docteur March, adaptation joyeuse et réconfortante du roman culte de Louisa May Alcott. On y suit évidemment les quatre sœurs que sont Jo, Beth, Amy et Meg. De leurs premiers amours à leurs rêves artistiques, le récit leur donne la place nécessaire pour leur permettre de s’épanouir, comme elles le méritent.

Il faut dire que le casting de ce film de Greta Gerwig (Barbie) est tout simplement exceptionnel. On y retrouve Saoirse Ronan (The Grand Budapest Hotel), Florence Pugh (Oppenheimer), Emma Watson (Harry Potter), Laura Dern (Twin Peaks) ou encore Meryl Streep (Big Little Lies). Elles sont même secondées par le charme discret de Timothée Chalamet (Dune). Les Filles du Docteur March s’impose donc comme une petite douceur féministe, à déguster au coin du feu.

The Noel Diary

Voilà une comédie romantique de Noël pur jus, mais dont la direction artistique et l’écriture changent très légèrement des films habituels du genre. Avis aux fans de bouquins, The Noel Diary est l’histoire d’un écrivain à succès qui retourne dans sa maison d’enfance, après le décès de sa mère. Il y a découvre un journal intime qui va lui livrer un autre éclairage sur son passé. Il renconre une femme du quartier qui, elle aussi, épouse une quête similaire.

On fait difficilement plus cozy que ce film avec, en plus, Justin Hartley de This is Us. Les émotions sont au rendez-vous, puisque le film aborde notamment la question du deuil. C’est un long-métrage de Noël assez profond, mais qui n’oublie heureusement jamais de réconforter. Et puis il y a de la neige. Beaucoup de neige !

Klaus

La période des fêtes de fin d’année rime généralement avec dessins animés colorés. Pour patienter jusqu’à l’arrivée du Père Noël, nous vous conseillons donc de jeter un coup d’œil au chef-d’œuvre de Sergio Pablos, un ancien animateur de Disney qui a notamment travaillé sur Le Bossu de Notre-Dame ou La Planète au Trésor. Dans Klaus, on découvre Jesper, le pire des facteurs, qui enchaîne les gaffes à la pelle. Arrogant, égoïste et paresseux, il est envoyé dans un petit village du cercle arctique, où les habitants sont divisés, depuis toujours, en deux camps ennemis.

Pour faire souffler à nouveau la magie de Noël en ces lieux, il s’associe alors avec Klaus, un menuisier solitaire. Ensemble, ils vont distribuer des jouets en bois par milliers… Une ode joyeuse et apaisante à l’amour, dotée d’une animation somptueuse. Petit conseil : prévoyez les mouchoirs pour découvrir ce petit trésor nommé Klaus.

Que souffle la romance

Peter et Nick sont les meilleurs amis du monde depuis dix ans. Mais lorsqu’ils mentent sur le fait d’être en couple pour Noël… Vous connaissez évidemment la suite. Que souffle la romance fait partie de ces histoires d’amour totalement prévisibles, et pourtant délicieusement attachantes. La toute première romance gay de Noël, made in Netflix, bénéficie ainsi du charme parfois agaçant, mais toujours adorable, de Michael Urie (Shrinking), aux côtés des formidables Philemon Chambers et Jennifer Coolidge (The White Lotus).

On attendait depuis si longtemps des narrations queer aussi douces, inclusives et réconfortantes que celle de Que souffle la romance, qu’on lui pardonnerait tout, même son scénario bancal. À déguster obligatoirement avec un plaid sur les genoux et une tasse de chocolat chaud entre les mains, pour se remonter le moral à coup sûr.

Jingle Jangle : Un Noël enchanté

Il fallait forcément une comédie musicale dans cette sélection. Voici donc Jingle Jangle : Un Noël enchanté, centrée sur un grand inventeur de génie, qui a perdu toute confiance en lui. Mais à l’approche des fêtes de fin d’année, l’arrivée imminente de sa petite-fille l’encourage à travailler à nouveau sur l’une de ses créations les plus magiques : Buddy.

Véritable ode à l’espoir et aux rêves, Jingle Jangle incarne parfaitement la magie de Noël, en saupoudrant un brin de merveilleuses chansons dans notre vie. Celles-ci ont d’ailleurs été coécrites par le chanteur américain John Legend. Que demander de plus à cette comédie musicale familiale, qui fait doucement écho à notre âme d’enfant ?

Les Chroniques de Noël

Vos enfants ne tiennent plus en place à l’approche des fêtes de fin d’année et prévoient déjà de rester éveillés toute la nuit pour rencontrer le Père Noël ? Alors, vous devriez vraiment regarder ensemble Les Chroniques de Noël, qui devrait les ramener à la raison.

Cette comédie familiale légère et sans prise de tête raconte ainsi l’histoire des insupportables Teddy et Kate Pierce, qui vont devoir aider le célèbre distributeur de cadeaux, afin de sauver sa traditionnelle tournée annuelle. Kurt Russell (Fast and Furious) incarne un Père Noël déjanté, dans ce film pour enfants rempli de bons sentiments, parfait pour une après-midi en famille, bien au chaud au pied du sapin.

La Princesse de Chicago

Une adorable romance de Noël, c’est bien. Une trilogie dégoulinante de guimauve, c’est encore mieux. C’est ce que nous offrent les trois volets de La Princesse de Chicago, menés par Vanessa Hudgens (High School Musical). Une jeune pâtissière échange alors sa place avec une future héritière royale, qui lui ressemble comme deux gouttes d’eau. Elle va ainsi vivre un rêve éveillé, avec histoire d’amour à la clé.

Beaucoup de clichés s’empilent forcément dans ce conte de Noël qui oscille entre délicieux gâteaux de fête et bals princiers à l’eau de rose en un claquement de doigts. Un classique du catalogue Netflix, qui vaut surtout pour la performance de Vanessa Hudgens, se dédoublant pour l’occasion.

