Officialisée depuis déjà un petit bout de temps par Amazon, la série God of War se dévoile enfin un peu plus. Et les premiers détails sont plutôt rassurants.

Les choses commencent enfin à se préciser concernant l’adaptation en série de la saga God of War, qui sera diffusée en exclusivité sur Amazon Prime Video. Elle a été officialisée il y a longtemps — en 2022 — et a connu quelques difficultés pour avancer dans la bonne direction. Aujourd’hui, elle semble être entre de bonnes mains : Ronald D. Moore a été propulsé showrunner, et ce n’est pas n’importe qui. Il a notamment travaillé sur la série Battlestar Galactica.

L’intéressé a justement donné quelques détails sur la série God of War, à l’occasion d’une interview publiée le 27 juillet sur la chaîne YouTube de IGN. S’il est loin d’être un gamer, il a englouti toutes les cinématiques des jeux et a été émerveillé par le tissu narratif et le voyage épique partagé par Kratos et Atreus. Car oui, cette adaptation se basera bel et bien sur le chapitre nordique du héros de la marque PlayStation. Il n’y a pas de changement à ce niveau-là.

La série God of War sera fidèle au jeu God of War

Il n’est pas étonnant de voir Ronald D. Moore se pencher sur la mythologie nordique plutôt que grecque : les dernières aventures de Kratos sont encore fraîches dans l’esprit des fans et du grand public. Néanmoins, il devrait y avoir quand même quelques rappels sur le passé de celui qui est devenu le Dieu de la guerre (une bonne dose de fan service ?). La série se penchera surtout sur la relation compliquée entre Atreus, son fils, et lui, tandis qu’ils doivent pleurer la perte d’un membre de la famille. Ronald D. Moore retrouvera un thème qui lui est cher : celui de l’enfant à qui il manque un parent.

En termes de ton, le showrunner promet une fidélité parfaite au jeu datant de 2018. Ce qui suppose une violence graphique assumée. Pourrait-on observer le même schéma qu’avec The Last of Us (la saison 1 est un copier-coller du premier opus) ? Pas tout à fait.

Dans les colonnes de Collider, Ronald D. Moore précise : « Ce monde et cet univers sont vraiment riches, c’est intéressant, et ça a vraiment été amusant à adapter. C’est une adaptation, mais c’est à la fois une adaptation et une interprétation en passant au live action, et c’était amusant de se dire : ‘Waouh, il y a beaucoup de choses ici avec lesquelles on peut s’amuser. OK, on veut garder l’histoire. On veut garder les personnages et l’esprit de tout ça’. »

Autre point rassurant : Cory Balrog, le directeur du jeu vidéo, est très impliqué. Ronald D. Moore ne tarit d’ailleurs pas d’éloges à son sujet : « Cory Barlog est un génie. Ce n’est pas un mot que j’utilise très souvent. » Il confie enfin que l’écriture est toujours en cours, avec « une bonne équipe », et que la saison 1 devrait s’appuyer sur dix épisodes (la deuxième saison a déjà été commandée). Maintenant, la question que tout le monde se pose est la suivante : qui aura l’honneur de prêter ses traits au charismatique et puissant Kratos ? L’incarner ne sera pas une chose aisée.

