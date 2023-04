Vous aimez les jeux de questions-réponses, mais en avez un peu ras le bol du Trivial Pursuit ? On vous comprend, et c’est pourquoi on vous propose quelques alternatives bien plus amusantes.

Parmi la pléthore de jeux de connaissances ou de questions-réponses qui existent, il est regrettable de constater que le plus célèbre, et sans doute de très loin le plus vendu, soit aussi l’un des plus mauvais.

Trivial Pursuit, puisque c’est de lui dont il s’agit, est un jeu daté dont les ressorts ludiques ne fonctionnent plus en 2023 (et depuis bien longtemps déjà). Soit on connaît la réponse à la question qui nous est posée, et on ne s’amuse pas vraiment, soit on ne la connaît pas, et on s’amure encore moins.

Heureusement, d’autres jeux arrivent à réinventer le genre pour le rendre nettement plus intéressant et attractif. Voici notre sélection.

Fauna : le jeu de question réponse familial

Combien pèse un cygne muet ? De quelle taille est la queue d’un échidné à nez court ? Dans quelles régions vit un ibis sacré ?

À chaque manche, un nouvel animal est pioché, et les joueurs estiment ses caractéristiques sur le grand plateau central. Les bonnes réponses rapportent des points, les proches un peu moins, et les mauvaises sont pénalisantes pour la suite. Ne vaut-il pas mieux passer plutôt que de se tromper ?

Un jeu familial qui plait autant aux enfants qu’aux adultes (qui se remémoreront les tablettes de chocolat Merveilles du Monde de leur enfance).

iKnow : le jeu de connaissance dans lequel on peut gagner sans rien savoir

La même question est posée à tout le monde. Mais avant de répondre, chacun choisit le nombre d’indices qu’il veut entendre : 1, 2 ou 3. Puis, après avoir répondu, on parie sur les réponses des autres.

On marque ainsi des points aussi bien sur ses connaissances propres, que sur les connaissances collectives. Il est donc possible de gagner sans n’avoir jamais répondu à une seule bonne réponse… à condition de miser sur les bonnes personnes.

Le Grand KiwiZ : un jeu de question réponse qui fonctionne par élimination

À chaque manche, neuf propositions, mais une seule est vraie. À tour de rôle, les deux équipes doivent éliminer une mauvaise réponse. Plus on avance, plus on marque de points. Mais gare, car si on se trompe, on en perd beaucoup…

Grâce à un astucieux système, toutes les propositions semblent cohérentes, et, évidemment, il est très improbable que l’on connaisse la bonne réponse. Un jeu de quizz original donc, puisque c’est la déduction qui prime, pas nécessairement les connaissances.

Smart 10 : le jeu de connaissance parfait pour l’apéro

À chaque manche, une question est proposée au centre du boîtier en plastique. Accompagnée de dix réponses, cachées par des petits boutons.

À son tour, on en retire un pour vérifier si notre réponse est correcte. Si oui, on marque un point, si non… on perd tous ceux de la manche. Attention à ne pas être trop gourmand.

Idéal à jouer en prenant l’apéro, affalés autour de la table du salon, en se passant le boîtier l’un après l’autre.

Il existe aussi une version adulte (Smart 10 – L’impertinent), avec des questions un peu plus osées, mais sans tomber dans le graveleux.

Tu Te Mets Combien ? Le jeu où il faut évaluer ses connaissances

TTMC (Tu Te Mets Combien ?) ressemble à s’y méprendre au Trivial Pursuit : un plateau avec des cases et des cartes avec des questions.

Tout l’intérêt vient du fait qu’on estime ses propres connaissances dans le thème imposé, sur une échelle de 1 à 10. Par exemple, combien vous mettez-vous en « Slogans publicitaires », en « Natation synchronisée » ou en « Œufs de poule » ? Le niveau 1 est très facile, le 10 réservé aux experts. Certaines cases du plateau révèlent de bonnes et de moins bonnes surprises. À vous de bien vous jauger et d’avancer stratégiquement…

