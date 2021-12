Quelle année.

Vous pensiez que l’année 2020 avait été incroyable, avec le déferlement de la pandémie de coronavirus sur le monde, les quarantaines, les confinements et l’arrêt des voyages entre les pays ? 2021 a aussi eu quelques moments forts, notamment dans les thématiques qui intéressent notre ligne éditoriale. Voici dix moments qui nous ont particulièrement marqués.

Un président américain en exercice a été banni des réseaux sociaux

C’était en janvier 2021. Alors que l’élection présidentielle américaine était en train de s’achever, avec la confirmation des résultats puis la passation de pouvoir entre Donald Trump et Joe Biden, le premier continue de contester la victoire du second. Il tient meeting, il dénonce une fraude généralisée et attise la foule. Certains de ses partisans les plus chauffés à blanc envahissent le Capitole. Il y a des morts. Et, pour la première fois, les réseaux sociaux décident de bannir un président américain qui est encore en exercice.

Une période où l’on s’est demandé si l’État de droit aux USA allait tenir. L’année démarrait bien. // Source : Joyce N. Boghosian

Une communauté Reddit s’est attaquée à la bourse de Wall Street

Le système financier a aussi connu quelques cahots sur la route de 2021, en particulier quand une communauté d’internautes sur Reddit s’est décidée à mener la vie dure à Wall Street. Au cœur de l’affaire, le cours de l’action de GameStop, qui est l’équivalent de Micromania aux États-Unis, mais aussi l’application mobile de trading, Robinhood. Ces internautes se sont mis à soutenir fortement l’action de l’enseigne, pour contrer certains fonds spéculatifs. Le gendarme de la bourse s’est demandé si ce n’était pas une forme de manipulation de marché.

La description donne le ton : c’est comme si 4Chan mettait la main sur un accès Bloomberg. // Source : Focalphoto

Le rover Perseverance sillonne Mars (et Ingenuity vole)

Après un long périple dans l’espace, la mission Mars 2020 est arrivée à destination en février 2021. À son bord, un astromobile, Perseverance, qui embarque du matériel français (SuperCam) ainsi qu’un petit drone aérien, Ingenuity. Depuis, le rover a roulé, exploré, récupéré des échantillons et pris des photos, tandis que l’hélicoptère a enchaîné les décollages et les manœuvres aériennes. Des succès qui permettent aussi de préparer le futur des missions d’exploration, notamment par les airs, ce qui n’a jamais été fait avant.

Dans cette illustration, Perseverance est déposé par un véhicule aérien et un système de treuil. // Source : JPL Caltech

Un cargo a bloqué le canal de Suez

C’est un évènement qui n’a duré qu’une semaine, mais qui a été la marque visible de la pénurie de composants dans l’automobile ou la tech dans le monde — celles et ceux qui cherchent à avoir une PlayStation 5 peuvent en témoigner. À la toute fin du mois de mars, le cargo Ever Given se plante dans le canal de Suez, bloquant un temps l’acheminement commercial vers l’Europe. On a pu suivre la situation en temps réel, mais aussi depuis l’espace. Un mod est arrivé dans Microsoft Flight Simulator. Un jeu en ligne aussi. Et Google a sorti un petit easter egg.

Quand je loupe un créneau. // Source : Maxar Technologies

Un Français dans l’espace, des sorties et des records

Thomas Pesquet a accompli en 2021 son deuxième long séjour dans la Station spatiale internationale, pendant un peu plus de six mois, entre avril et novembre. Au cours de son séjour, il a mené des expériences scientifiques nombreuses, pris des tas de photos qu’il a ensuite partagées sur les réseaux sociaux, effectué trois sorties extra-véhiculaires et commandé l’ISS. Il a aussi battu un record national en devenant le Français ayant séjourné le plus longtemps dans l’espace. Alors, Thomas : prochaine étape, la Lune ?

Thomas, dans sa combinaison spatiale, lors d’une sortie. // Source : Nasa Johnson

Facebook : ¯\_(ツ)_/¯

Facebook a connu une panne historique de plusieurs heures, sur l’ensemble de ses services. Facebook a fait l’objet d’enquêtes et de révélations spectaculaires dans la presse, notamment du fait de l’action d’une lanceuse d’alerte, ex-ingénieure au sein de l’entreprise : Frances Haugen. Facebook a changé de nom pour l’entreprise qui chapeaute toutes ses activités, en optant pour Meta (le nom du réseau social lui-même ne bouge pas). Et maintenant, Facebook a une nouvelle marotte : un métaverse. Et ça ne démarre pas terriblement bien.

How about no ? // Source : Facebook Live

Un nouveau film Dune est sorti au cinéma

On connaissait la proposition cinématographique de David Lynch en 1984, qui a reçu un accueil contrasté, mais qui avec le temps a acquis un statut de film culte et a ses partisans. On sait qu’Alejandro Jodorowsky avait en tête un projet encore plus audacieux, dont la seule trace réside désormais dans un documentaire. On peut depuis 2021 ajouter la vision de Denis Villeneuve, qui propose l’œuvre de Dune en deux parties. Spoiler : on a adoré. Vivement la suite, qui a été officialisée et qui est attendue pour 2023.

Moi quand je réalise que la suite de Dune ne sortira qu’en 2023. // Source : Warner Bros.

Microsoft sort Windows 11 pour des millions de PC

La dernière fois que Microsoft sortait un système d’exploitation, c’était en 2015 et il s’appelait Windows 10. Le 5 octobre 2021, le géant des logiciels s’est décidé à lui donner un successeur, avec Windows 11. C’est un évènement important dans le secteur, compte tenu du poids de Windows dans la tech du grand public. Le déploiement du nouvel O.S. est en cours et rythmera le quotidien de centaines de millions de personnes au cours des cinq à dix prochaines années. Jusqu’à Windows 12, en somme.

Windows 11 est le nouvel horizon de Microsoft pour les 5 à 10 prochaines années. // Source : Microsoft

Oui, le covid est toujours là

Fin 2020, les premiers vaccins contre le coronavirus commençaient à être proposés à la population. Hélas, le virus est sournois : il mute et se propage vite, tandis que la campagne vaccinale a mis du temps à trouver son rythme de croisière, surtout en France. Des variants sont apparus régulièrement, dont certains se sont avérés plus préoccupants que d’autres — comme Delta, qui a percé en 2021, ou Omicron, qui est aujourd’hui dans toutes les têtes. Heureusement, la couverture vaccinale n’a plus rien à voir aujourd’hui. Si une vague très haute heurte les hôpitaux en ce moment, 2022 sera peut-être meilleure. Si les gestes barrières tiennent.

Vous aussi, vous en avez assez des illustrations de virus ? Alors, une peluche masquée pour changer. // Source : Nenad Stojkovic

James Webb est parti rejoindre les étoiles

Son départ a été repoussé année après année, mois après mois, semaine après semaine et même jour après jour. Mais, comme un cadeau de Noël tombé du ciel, le télescope spatial James Webb a enfin pu quitter la Terre le 25 décembre 2021. Il se rend dans l’espace profond et sera sur place fin janvier 2022. Ce n’est toutefois que six mois plus tard qu’il pourra vraiment commencer ses observations astronomiques. L’observatoire concocté par la Nasa, avec le concours de l’Europe et du Canada, est un bond en avant indéniable pour les astronomes.

Une jolie réplique du télescope spatial James Webb. // Source : Chris Gunn

Le bitcoin a battu un record

La plus célèbre des cryptomonnaie a vécu une folle année 2021. La décision de la Chine de faire stopper les opérations de minage de bitcoin sur son sol a été un vrai séisme, car le pays abritait jusqu’à présent la grande majorité de cette activité (entre 65 et 75%). Cela n’a cependant pas suffi à mettre à terre la cryptomonnaie. Les mineurs n’ont pas tardé à relocaliser leurs machines ailleurs (notamment au Kazakhstan et aux Etats-Unis). 2021 a aussi été l’année ou cette cryptomonnaie a battu tous les records. Le 20 octobre dernier, le bitcoin a dépassé le seuil de 66 000 $, un cap qu’il n’avait encore jamais atteint jusqu’alors.

Source : Montage par Nino Barbey pour Numerama

Numerama a changé de design

C’est peut-être un détail pour vous, mais pour nous, ça veut dire beaucoup. Après plus de cinq ans avec le même habillage, Numerama a fait sa mue ! Un nouveau design, un nouveau logo, un nouvel éditeur pour l’équipe, de nouveaux modules, de nouvelles rubriques, de nouvelles pages… et de nouvelles perspectives, que nous évoquerons en 2022 et au-delà. On vous dit tout par ici et sur ces trois fils Twitter de Julien, Mathieu et Marie. Rendez-vous en 2022 !