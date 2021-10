Le bitcoin vient d'exploser le dernier record en date : il a dépassé l'ancienne barre des 64 870 dollars pour toucher 66 000 dollars, ce 20 octobre 2021.

Le bitcoin a atteint les 66 000 dollars ce 20 octobre 2021 aux alentours de 16 heures, explosant son précédent record de valorisation. En avril dernier, la crypto-monnaie la plus célèbre du monde avait touché les 64 870 dollars, ce qui n’avait jusque là pas été observé.

Cela faisait quelques jours que le cours du bitcoin était remonté en flèche après avoir connu des péripéties très mouvementées.

Pourquoi cette nouvelle flambée ?

La monnaie virtuelle a profité d’une nouvelle importante dans le monde des crypto-monnaies : l’entrée en bourse réussie du tout premier fonds d’investissement indiciel (ETF, pour exchange traded fund) lié au bitcoin, mardi 19 octobre. En une journée, ont été enregistrés près d’un milliard de dollars d’échanges, en volume, soit environ 23,9 millions de parts, souligne Capital.

La Commission Securities and Exchange (SEC) américaine avait autorisé, quelques jours plus tôt, cette entrée en bourse, provoquant déjà une hausse du cours du bitcoin, par anticipation. « Nous pensons qu’une multitude d’investisseurs attendaient avec impatience le lancement d’un ETF lié au bitcoin après des années [de refus de la SEC] », avait commenté Michael L. Sapir, le PDG de ProShares, dans un communiqué repris par Investing.com. ProShares est la société qui a lancé l’EFT, ce nouveau « véhicule » d’investissement lié au bitcoin.

La CES avait jusqu’ici toujours refusé les demandes de ce type, depuis 2013 — au moins dix gestionnaires d’actifs auraient demandé cette certification, sans succès. Raison avancée : il n’y aurait pas eu assez de preuves, à l’époque, que le marché du bitcoin pouvait résister aux tentatives de manipulation.

L’année 2021 a été mouvementée pour le bitcoin

Depuis janvier 2021, le cours du bitcoin a explosé, passant d’une valorisation à moins de 30 000 dollars à plus de 60 000 dollars, avant de s’écrouler, jusqu’à replonger sous le seuil symbolique 30 000 dollars en juin 2021.

Mais c’est encore plus impressionnant si l’on compare au mois d’octobre 2020, soit il y a un an tout pile, lorsqu’un bitcoin ne valait « que » 12 000 dollars : il s’agit tout simplement d’une augmentation de plus de 500 % en un an.

L’entrée en bourse de l’ETF de ProShares (son nom complet : ProShares Bitcoin Strategy ETF) est vue dans le milieu comme un signal de démocratisation de la crypto-monnaie bitcoin dans la société. Pour l’instant, l’entreprise est seule sur le créneau, mais d’autres devraient bientôt la rejoindre.

De quoi contribuer à une nouvelle montée du cours du bitcoin ? Connaissant la volatilité de la crypto-monnaie, il est impossible de le savoir, même pour les expertes et experts les plus chevronnés. Aujourd’hui, certains considèrent que le bitcoin pourrait monter jusqu’à 100 000 dollars dans les prochains temps, tandis que d’autres lui prédisent une chute drastique, qui pourrait durer des années, si tous les investisseurs suivaient le même mouvement (notamment : vendre ses actifs lorsque l’on voit que tout le monde est en train de vendre).

