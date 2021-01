Les plateformes retournent leur veste à 15 jours de la passation de pouvoir entre Donald Trump et Joe Biden.

Plusieurs plateformes ont décidé d’empêcher à Donald Trump d’avoir accès à ses comptes officiels depuis le 6 janvier 2020 et l’invasion du siège du Congrès américain par ses supporters, des centaines de suprémacistes blancs persuadés que leur candidat a gagné l’élection, alors qu’il n’en est rien.

Le président sortant avait frontalement encouragé ses partisans à « se rendre au Capitole » à Washington D.C. pour manifester leur mécontentement. Pire, pendant l’invasion du 6 janvier, Donald Trump a publié une vidéo surréaliste dans laquelle il leur demandait, certes, de « rentrer chez eux », mais leur disait aussi qu’il les « aimait », qu’ils étaient « magnifiques » et qu’il les comprenait.

Depuis la mi-novembre, le président sortant refuse d’admettre la défaite électorale et multiplie les accusations fallacieuses de fraude, fragilisant volontairement toute notion de processus démocratique.

L’invasion du Capitole a causé la mort de plusieurs personnes, dont une femme militante et un policier en service au sein du bâtiment. Ces actes de violence, en plus de l’invasion, ont été utilisés par les plateformes pour justifier un bannissement historique des comptes officiels de Donald Trump.

Twitter a choisi de suivre une politique différente : la plateforme avait restreint pendant 12 heures le compte de Donald Trump tant qu’il n’aurait pas supprimé certaines publications qui « incitent à la violence ». Une fois qu’il les a supprimées, le président sortant a ensuite retrouvé les clés de son compte.

C’est pour cette raison que l’on a pu trouver sur Twitter, ce 8 janvier au matin, une vidéo très différente de l’homme politique, qui condamne enfin l’invasion du Capitole. Celle-ci n’a donc pas pu être publiée sur Facebook par son équipe de campagne.

YouTube, qui avait supprimé la vidéo où Donald Trump donnait raison aux suprémacistes qui ont envahi le Capitole, a également laissé cette nouvelle vidéo en ligne. En revanche, la plateforme vidéo qui appartient à Google a assuré qu’elle allait, à compter du 7 janvier, censurer toutes les chaînes qui « publient des vidéos qui partagent des fausses affirmations » concernant les élections américaines.

1. Due to the disturbing events that transpired yesterday, and given that the election results have now been certified, starting today *any* channels posting new videos with false claims in violation of our policies will now receive a strike. https://t.co/aq3AVugzL7

Pendant ce temps, d’autres plateformes en ont profité pour rappeler qu’elles ne modèreraient rien. Odysee, le « Youtube libre » qui attire bon nombre de conspirationnistes, a affirmé qu’il n’y avait aucune raison que les plateformes aient le pouvoir de « censurer le président en exercice, ou n’importe quel chef d’État. »

Odysee is Apolitical. As a video sharing platform and company.

It should not be a controversial opinion to assert that #bigtech should not have the power to censor the sitting president, or any world leader.

Regardless of yr political beliefs etc. this is common sense !

— Odysee (@OdyseeTeam) January 7, 2021