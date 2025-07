Lecture Zen Résumer l'article

[Deal du jour] L’enceinte Bluetooth JBL Flip Essential 2 est idéale pour écouter de la musique ou un podcast au bord de la piscine. Elle se trouve à un excellent prix pendant les soldes d’été.

👉 Retrouvez les meilleures offres à saisir pendant les soldes d’été 2025

L’été, c’est le moment parfait pour profiter de la piscine, des barbecues et des après-midis entre amis. Et quoi de mieux qu’une enceinte portable pour accompagner ces moments avec une bonne playlist ? Les enceintes nomades sont idéales pour diffuser de la musique partout, mais avec la multitude de modèles disponibles, il n’est pas toujours facile de faire le bon choix. Heureusement, les soldes sont l’occasion idéale pour se laisser tenter et dénicher l’enceinte au meilleur rapport qualité-prix.

Vos données méritent d’être mieux protégées. Les escroqueries, les virus et les ransomwares ne sont plus une fatalité. Protégez votre vie privée et vos données personnelles avec Bitdefender et profitez de votre vie numérique en toute sérénité.

Lancée à 109,99 €, la JBL Flip Essential 2 est proposée au prix de 79 € sur Boulanger pour les soldes d’été.

C’est quoi, cette enceinte de JBL ?

La JBL Flip Essential 2 est une enceinte Bluetooth de format cylindrique, un design maintenant classique chez le fabricant. Elle mesure 17,5 × 6,8 × 7 cm pour un poids de 520 g, soit un format compact pour un modèle facilement transportable. Sa conception est robuste et sa norme d’étanchéité IPX7 la protège contre une immersion provisoire dans l’eau jusqu’à un mètre de profondeur.

La JBL Flip Essential 2 possède plusieurs boutons physiques sur le dessus, afin d’échanger les pistes, le volume, ou de la connecter à votre smartphone en Bluetooth 5.1. Notez qu’elle peut s’appairer sur deux appareils simultanément. Elle se contrôle aussi via l’application dédiée JBL Portable, disponible sur iOS et Android.

JBL Flip Essential 2 // Source : JBL

À ce prix, cette enceinte étanche est-elle une bonne affaire ?

Moins de 80 € pour une enceinte de JBL qui remplit son contrat, c’est une très bonne affaire. La Flip Essential 2 offre une puissance sonore de 20W RMS et est capable de diffuser le son à 360°. Dans les faits, ce n’est ni la plus puissante des enceintes du fabricant, ni celle qui dispose de l’audio le plus précis. Reste que la Flip Essential 2 est largement suffisante pour diffuser vos playlists dans de bonnes conditions.

Avec sa batterie intégrée de 3 250 mAh, l’enceinte offre jusqu’à 10 heures d’écoute à volume raisonnable. Elle se recharge pleinement en 3 h via le câble USB-C fourni.

Les points à retenir sur la JBL Flip Essential 2 :

Solide et certifiée IPX7

Puissance de 20 W

Autonomie de 10 h

C'est sûr : vous payez votre forfait mobile trop cher Forfait mobile : comparez toutes les offres 4G et 5G, avec ou sans engagement Comparateur forfait mobile sans engagement

Vous avez lu 0 articles sur Numerama ce mois-ci Il y a une bonne raison de ne pas s'abonner à Numerama+ Tout le monde n'a pas les moyens de payer pour l'information.

C'est pourquoi nous maintenons notre journalisme ouvert à tous. Mais si vous le pouvez,

voici trois bonnes raisons de soutenir notre travail : 1 Numerama+ contribue à offrir une expérience gratuite à tous les lecteurs de Numerama .

2 Vous profiterez d'une lecture sans publicité , de nombreuses fonctions avancées de lecture et des contenus exclusifs .

3 Aider Numerama dans sa mission : comprendre le présent pour anticiper l'avenir. Si vous croyez en un web gratuit et à une information de qualité accessible au plus grand nombre, rejoignez Numerama+. S'abonner à Numerama+

Toute l'actu tech en un clin d'œil Ajoutez Numerama à votre écran d'accueil et restez connectés au futur ! Installer Numerama

Marre des réseaux sociaux ? Rejoignez la communauté Numerama sur WhatsApp !