Numerama s’associe à Frandroid autour de l’émission Unlock. Notre mission ? Ajouter les angles Numerama à l’expertise produit de Frandroid. Ne manquez pas le pilote le jeudi 26 septembre !

Pour la rentrée 2024, Numerama rejoint Frandroid dans l’émission Unlock ! Unlock, c’est l’émission sur Twitch qui décortique les nouvelles technologies, de l’actualité produit aux grandes orientations industrielles, en passant par des réflexions sur le numérique et des histoires passionnantes par celles et ceux qui façonnent le monde qui vient.

Diffusée sur la chaîne Twitch de Frandroid et rediffusée sur les réseaux sociaux, Unlock sera désormais une émission portée par les deux médias tech du groupe Humanoid. Frandroid continuera d’apporter son expertise côté produit et tech grand public et Numerama vous offrira de nouvelles séquences de rebonds sur l’actualité, avec des invités prestigieux qui seront à votre écoute pour partager leurs expériences et répondre à vos questions.

Nous inaugurons cette collaboration autour d’Unlock le 26 septembre 2024, à partir de 17h. Au programme ? De l’actu tech, un sujet central sur l’attaque contre le Hezbollah par des bipeurs piégés avec François Deruty, directeur des recherches sur la menace chez Sekoia.io et un retour complet sur les tests des iPhone 16 et 16 Pro avec Jean-Baptiste, créateur passionné de la chaîne TheiCollection. Le tout, animé par des journalistes de Frandroid et Numerama.

Unlock : comment voir l’émission du 26 septembre

Quand voir la prochaine émission Unlock ? Le 26 septembre à 17h sur la chaîne Twitch de Frandroid. Abonnez-vous pour ne pas manquer le début ! Des rediffusions auront lieu sur X et la chaîne YouTube de Numerama.

Où trouver les replays, rebonds et extraits d’Unlock ?

Quel est le programme complet de l’émission du 26 septembre ?

17h : lancement de l’émission, actualités et rebonds

: lancement de l’émission, actualités et rebonds 17h30 : Au Liban, comment de simples bipeurs ont été transformés en explosifs dévastateurs, avec François Deruty directeur des recherches sur la menace chez Sekoia.io

: Au Liban, comment de simples bipeurs ont été transformés en explosifs dévastateurs, avec François Deruty directeur des recherches sur la menace chez Sekoia.io 18h15 : iPhone 16, 16 Pro : le grand débrief après la sortie des tests, avec Jean-Baptiste Nicolet, fondateur de la chaîne TheiCollection, qui a eu les nouveaux iPhone en avant première en même temps que Numerama

